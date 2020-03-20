Аджоев: боюсь, РПЛ не возобновится в апреле

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Руководитель футбольного клуба «Арсенал» Гурам Аджоев в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал, как в команде защищаются от коронавируса, а также прокомментировал слухи о переходе Юрия Жиркова.