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Аджоев: боюсь, РПЛ не возобновится в апреле
Bookmaker-ratings.ru
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Руководитель футбольного клуба «Арсенал» Гурам Аджоев в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал, как в команде защищаются от коронавируса, а также прокомментировал слухи о переходе Юрия Жиркова.В источнике
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Аджоев: боюсь, РПЛ не возобновится в апреле

News.ru вчера в 02:59
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Гурам Аджоев: Могут ли не возобновить РПЛ 10 апреля? Такая вероятность существует

Советский спорт вчера в 08:15 
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Аджоев допустил, что РПЛ могут не возобновить 10 апреля

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