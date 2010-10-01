Коронавирус
News.ruАджоев: боюсь, РПЛ не возобновится в апреле
Руководитель футбольного клуба «Арсенал» Гурам Аджоев в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал, как в команде защищаются от коронавируса, а также прокомментировал слухи о переходе Юрия Жиркова.
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Гурам Аджоев: Могут ли не возобновить РПЛ 10 апреля? Такая вероятность существует
Советский спортвчера в 08:15
Президент ПФК «Арсенал»: Думаю, чемпионат не возобновится в апреле
Тульская служба новостейвчера в 04:45
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Экономика
В Кремле прокомментировали ослабление курса рубля
С 1 марта и до конца торгов 18 марта курс национальной валюты упал на 21% и торговался на Московской бирже в районе 80,72 рубля за один американский доллар, став второй по волатильности валютой в мире по отношению к доллару.
Общество
Кирилл Серебренников дал советы, как не сойти с ума в изоляции
Российский режиссёр Кирилл Серебренников, который провёл полтора года под домашним арестом, дал десять советов о том, как лучше провести время, сидя дома во время пандемии коронавируса.
Происшествия
Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб
Политика
В Кремле не видят причины проводить Путину тест на коронавирус
Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, официально заявил, что нет необходимости проводить тест на коронавирус в отношении Владимира Путина, поскольку он хорошо себя чувствует.
Финансы
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%
Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%.
Политика
ЦИК утвердил порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию
ЦИК РФ утвердил порядок организации общероссийского голосования по поправке в конституцию, следует из постановления Центризбиркома, принятого на заседании в пятницу.
Политика
В России отказались переносить весенний призыв из-за коронавируса
Ранее в Кремле заявили, что изучат целесообразность переноса весеннего призыва из-за распространения эпидемии коронавируса.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке озвучил два сценария окончания пандемии
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал, что есть несколько вариантов того, как будут развиваться события из-за распространения коронавируса в мире.
Экономика
Россия отреагировала на угрозу новых санкций США из-за цен на нефть
На экономику России возможные санкции США из-за падения цен на нефть не повлияют.
Происшествия
В отделении московской полиции нашли склад героина
В Москве во время обыска в туалете участкового пункта полиции обнаружен склад героина.
Экономика
Туроператор «Индиго-Тур» прекратил деятельность из-за коронавируса
Туроператор "Индиго-Тур" сообщил о прекращении деятельности, поскольку не может исполнять своих обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих азиатских направлений.
Общество
Роскомнадзор потребовал у СМИ и соцсетей удалить фейки о коронавирусе
«Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ («Эхо Москвы», «Говорит Магадан») удалить недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сведений, создающую угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности», — говорится в заявлении.
Наука
В России начались испытания вакцины против коронавируса
Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания пандемии коронавируса
Главврач Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников считает, что к середине апреля можно ожидать существенного спада заболеваемости коронавирусом.
Здоровье
Кортнев, Гуриев и Улицкая призвали отложить голосование по Конституции
Петицию подписали врачи Федор Катасонов, Алексей Масчан, Павел Бранд, глава Альянса врачей Анастасия Васильева, писатель Людмила Улицкая, экономист Сергей Гуриев, издатель Ирина Прохорова, журналисты Леонид Парфенов, Екатерина Гордеева, Илья Азар, музыкант Алексей Кортнев, бывший фигурант "дела 27 июля" Алексей Миняйло и другие.
Происшествия
Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве
Политика
Племянник Путина собрался в политику
Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, намеревается создать партию на базе движения «Люди дела».
Политика
Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского
Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Космос
Застрявший на Марсе зонд NASA вытащили ударом ковша
На Марсе застрял исследовательский зонд NASA InSight.
Шоу-бизнес
Елена Ваенга сообщила о прибавлении в семье
Армия и оружие
В Идлибе погибли двое турецких военных
В сирийском Идлибе погибли двое турецких военных.
Общество
МИД направил Франции ноту из-за положения россиян на лайнере
Посольство России в Париже просит французские власти разобраться в ситуации с российскими туристами, застрявшими на круизном лайнере возле Марселя.
Общество
Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах
Политика
Украине предсказали гибель от «вируса ненависти»
"Если Украина победит наихудший вирус в нас - вирус ненависти между людьми - она станет сильнее", - сказала политик в эфире телеканала "112 Украина", комментируя меры правительства против распространения пневмонии нового типа.
Энергетика
Цена российской нефти Urals снизилась до $19 за баррель
В ходе торгов в четверг, 19 марта, баррель нефти Urals подешевел до планки в 18,64 доллара за баррель.
Общество
Паразитолог призвал россиян не делать большие запасы круп
Паника из-за распространения коронавируса заставляет россиян делать большие запасы продуктов.