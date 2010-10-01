Коронавирус

News.ruNews.ruАджоев: боюсь, РПЛ не возобновится в апреле

Руководитель футбольного клуба «Арсенал» Гурам Аджоев в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал, как в команде защищаются от коронавируса, а также прокомментировал слухи о переходе Юрия Жиркова.
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Аджоев: боюсь, РПЛ не возобновится в апреле

News.ruвчера в 02:59

Президент ПФК «Арсенал»: Думаю, чемпионат не возобновится в апреле

Тульская служба новостейвчера в 04:45

Гурам Аджоев: Могут ли не возобновить РПЛ 10 апреля? Такая вероятность существует

Советский спортвчера в 08:15

Гурам Аджоев думает, что из-за коронавируса РПЛ в апреле не возобновится

Первый Тульский06:14

Аджоев допустил, что РПЛ могут не возобновить 10 апреля

ProstoProSportвчера в 08:35

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев высказал опасения, что в апреле сезон не возобновится

КП - Тула08:01
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 09:49, Ашберн
Общество

Netflix и YouTube снизят качество трансляции в Европе

Стриминг-сервис Netflix снизит на месяц качество транслируемого в Европе видео для снижения нагрузки на сеть в период, когда больше людей остаются дома из-за пандемии коронавируса, пишет BBC.
Ведомости 05:33
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение по делу историка Соколова

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
РБК вчера в 15:38
Общество

Мишустин сообщил о разработанных в России препаратах от коронавируса

Российские ученые разработали несколько препаратов от коронавируса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании координационного совета по заболеванию.
РИА Новости 09:15
Экономика

Силуанов ожидает дефицита бюджета в 2020 году

Федеральный бюджет РФ в 2020 году будет дефицитным, заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе годового заседания коллегии Федерального казначейства.
Rambler News Service 18 марта в 04:06
Политика

Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Lenta.ru 09:02
Общество

Мосгорнаследие объяснило замену памятника Жукову

Установленную на Манежной площади возле Московского Кремля новую скульптуру маршалу Георгию Жукову демонтируют, а старый памятник вернут на место после реставрации, сообщил в пятницу, 20 марта, глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
Известия 07:42
Путешествия

Pegas Touristik аннулирует туры за рубеж с 23 марта до 20 апреля

Туроператор Pegas Touristik аннулирует все туры за рубеж с 23 марта до 20 апреля включительно, заявила РИА Новости генеральный директор компании Анна Подгорная.
РИА Новости 07:26
Шоу-бизнес

Дети Галкина и Пугачевой провели «древний обряд» изгнания коронавируса

Несколько дней назад Максим Галкин показал, как его 6-летние дети рассказывают о коронавирусе.
Passion.ru 06:48
Футбол

Александр Медведев: «Зенит» в контакте с УЕФА по вопросу сроков контрактов игроков

"Зенит" находится в постоянном контакте с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по вопросу сроков контрактов в свете возможного продления сезона из-за коронавируса.
ТАСС Спорт 09:34
Общество

В России введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Из-за угрозы распространения опасного вируса, решение о введении повышенной готовности приняли власти 85 регионов страны.
ПИК (г. Каменск-Шахтинский) вчера в 10:07
Политика

Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru вчера в 09:14
Шоу-бизнес

Новая любовница Шаляпина купила на его имя четыре квартиры в Москве

Общая стоимость недвижимости составляет около 70 миллионов рублей Новая любовница Прохора Шаляпина купила и оформила на его имя четыре квартиры в Москве.
Пятый канал 08:18
Шоу-бизнес

Елена Ваенга сообщила о прибавлении в семье

WomanHit.ru вчера в 08:46
Экономика

Володин предложил продумать механизмы поддержки для бизнеса

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин предложил продумать механизмы поддержки для бизнеса.
Piter.tv вчера в 07:47
Общество

Кабмин утвердил временную отсрочку арендных платежей для МСП

"Подписанным распоряжением принято решение о возможности заключения дополнительных соглашений к договорам аренды государственного имущества, заключённым с субъектами малого и среднего предпринимательства, предусматривающих отсрочку уплаты арендных платежей в 2020 году", - говорится в сообщении.
РИА Новости 07:50
Общество

Роскомнадзор потребовал у СМИ и соцсетей удалить фейки о коронавирусе

«Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ («Эхо Москвы», «Говорит Магадан») удалить недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сведений, создающую угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности», — говорится в заявлении.
Известия 07:05
Общество

Главврач больницы в Коммунарке сделал прогноз по коронавирусу в России

Два основных сценария развития ситуации коронавирусом COVID-19 предположил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме Антона Красовского на RT "Эпидемия".
Вести.Ru 09:27
Экономика

ЦБ утвердил меры по поддержке экономики в условиях коронавируса

Центробанк принял пакет мер, который поддержит финансовый сектор в связи с ситуацией с коронавирусом, говорится в сообщении регулятора.
News.ru 07:15
Политика

В России отказались переносить весенний призыв из-за коронавируса

Ранее в Кремле заявили, что изучат целесообразность переноса весеннего призыва из-за распространения эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 05:27
Экономика

ЦБ РФ выступил против прямой поддержки россиян наличными по американской модели

Глава ЦБ добавила, что многие страны прибегают к прямой финансовой поддержке граждан, когда все другие экономические меры уже исчерпаны: "и снижены ставки до нуля, иногда в отрицательную область, (запускаются - ИФ) обширные программы выкупа ценных бумаг с рынка, когда раздуваются балансы центральных банков, когда это уже перестает влиять на повышение спроса на кредитную активность".
Интерфакс 09:06
Политика

Минфин потерял статус подчиненного лично Мишустину министерства

Координация деятельности Минфина перешла к вице-премьеру — руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко, следует из утвержденных премьер-министром Михаилом Мишустиным изменений в распределение обязанностей между своими заместителями.
РБК 09:02
Происшествия

Суд отправил под домашний арест экс-заммэра Воронежа по делу о взятке

РИА Новости 09:25
Гаджеты

В Apple ограничили продажи iPhone из-за коронавируса

Из-за проблем с поставками продукции на фоне распространения коронавирусной инфекции компанией Apple введены ограничения на онлайн-продажи iPhone.
Московский Комсомолец в Марий Эл 08:16
Происшествия

В подмосковной квартире нашли ребенка с запиской передать его полиции

РИА Новости 09:49
Политика

СМИ узнали о нежелании России сдаваться в споре о нефти с Эр-Риядом

Власти России были готовы к тому, что после разрыва сделки с Саудовской Аравией мировые цены на нефть упадут примерно до $20 за баррель, и Кремль не станет первым просить о перемирии, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с позицией правительства.
РБК 07:06
Происшествия

Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб

Газета.Ru вчера в 10:42
Политика

Конституционный суд раскритиковал противников поправок к Конституции

Пресс-служба Конституционного суда разместила на сайте инстанции статью "Царьграда", где критиковались противники поправок к основному закону страны.
АМИТЕЛ 06:40
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая назвала иллюзией свою счастливую жизнь

Напомним, уже несколько лет Юлия вместе со своим мужем Андреем Кончаловским борется за жизнь дочери Маши, которая попала в страшное ДТП.
Srnsk 01:03
Общество

Производитель из Костромы пытается заработать на COVID-2019

Производитель из Костромы пытается заработать на COVID-2019 Российские компании продолжают попытки заработать на коронавирусе.
Коммерсантъ 17 марта в 19:07
Футбол

Возобновление чемпионата Англии отложено 30 апреля

Изначально пауза была рассчитана до 4 апреля.
Радио Зенит вчера в 10:55
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Гурам Гурамович Аджоев
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Российский футболист, нападающий тульского «Арсенала», выступающий также за фарм-клуб «Химик-Арсенал».
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Северного Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в октябре 1886 года. Клуб 13 раз становился чемпионом Англии, 13 раз выигрывал Кубок Англии. Домашним стадионом клуба является Эмирейтс, вмещающий 60 704 зрителей.
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