Руководитель футбольного клуба «Арсенал» Гурам Аджоев в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал, как в команде защищаются от коронавируса, а также прокомментировал слухи о переходе Юрия Жиркова.

Аджоев: боюсь, РПЛ не возобновится в апреле

Общество Netflix и YouTube снизят качество трансляции в Европе Стриминг-сервис Netflix снизит на месяц качество транслируемого в Европе видео для снижения нагрузки на сеть в период, когда больше людей остаются дома из-за пандемии коронавируса, пишет BBC.

Происшествия Генпрокуратура утвердила обвинение по делу историка Соколова Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

Экономика Силуанов ожидает дефицита бюджета в 2020 году Федеральный бюджет РФ в 2020 году будет дефицитным, заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе годового заседания коллегии Федерального казначейства.

Общество Мосгорнаследие объяснило замену памятника Жукову Установленную на Манежной площади возле Московского Кремля новую скульптуру маршалу Георгию Жукову демонтируют, а старый памятник вернут на место после реставрации, сообщил в пятницу, 20 марта, глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Политика Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.

Общество Кабмин утвердил временную отсрочку арендных платежей для МСП "Подписанным распоряжением принято решение о возможности заключения дополнительных соглашений к договорам аренды государственного имущества, заключённым с субъектами малого и среднего предпринимательства, предусматривающих отсрочку уплаты арендных платежей в 2020 году", - говорится в сообщении.

Общество Роскомнадзор потребовал у СМИ и соцсетей удалить фейки о коронавирусе «Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ («Эхо Москвы», «Говорит Магадан») удалить недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сведений, создающую угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности», — говорится в заявлении.

Общество Главврач больницы в Коммунарке сделал прогноз по коронавирусу в России Два основных сценария развития ситуации коронавирусом COVID-19 предположил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме Антона Красовского на RT "Эпидемия".

Экономика ЦБ РФ выступил против прямой поддержки россиян наличными по американской модели Глава ЦБ добавила, что многие страны прибегают к прямой финансовой поддержке граждан, когда все другие экономические меры уже исчерпаны: "и снижены ставки до нуля, иногда в отрицательную область, (запускаются - ИФ) обширные программы выкупа ценных бумаг с рынка, когда раздуваются балансы центральных банков, когда это уже перестает влиять на повышение спроса на кредитную активность".

Политика Минфин потерял статус подчиненного лично Мишустину министерства Координация деятельности Минфина перешла к вице-премьеру — руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко, следует из утвержденных премьер-министром Михаилом Мишустиным изменений в распределение обязанностей между своими заместителями.

Политика СМИ узнали о нежелании России сдаваться в споре о нефти с Эр-Риядом Власти России были готовы к тому, что после разрыва сделки с Саудовской Аравией мировые цены на нефть упадут примерно до $20 за баррель, и Кремль не станет первым просить о перемирии, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с позицией правительства.

Политика Конституционный суд раскритиковал противников поправок к Конституции Пресс-служба Конституционного суда разместила на сайте инстанции статью "Царьграда", где критиковались противники поправок к основному закону страны.