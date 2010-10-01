Коронавирус
News.ruАджоев: боюсь, РПЛ не возобновится в апреле
Руководитель футбольного клуба «Арсенал» Гурам Аджоев в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал, как в команде защищаются от коронавируса, а также прокомментировал слухи о переходе Юрия Жиркова.
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Президент ПФК «Арсенал»: Думаю, чемпионат не возобновится в апреле
Тульская служба новостейвчера в 04:45
Гурам Аджоев: Могут ли не возобновить РПЛ 10 апреля? Такая вероятность существует
Советский спортвчера в 08:15
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Общество
Netflix и YouTube снизят качество трансляции в Европе
Стриминг-сервис Netflix снизит на месяц качество транслируемого в Европе видео для снижения нагрузки на сеть в период, когда больше людей остаются дома из-за пандемии коронавируса, пишет BBC.
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение по делу историка Соколова
Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
Общество
Мишустин сообщил о разработанных в России препаратах от коронавируса
Российские ученые разработали несколько препаратов от коронавируса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании координационного совета по заболеванию.
Экономика
Силуанов ожидает дефицита бюджета в 2020 году
Федеральный бюджет РФ в 2020 году будет дефицитным, заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе годового заседания коллегии Федерального казначейства.
Политика
Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Общество
Мосгорнаследие объяснило замену памятника Жукову
Установленную на Манежной площади возле Московского Кремля новую скульптуру маршалу Георгию Жукову демонтируют, а старый памятник вернут на место после реставрации, сообщил в пятницу, 20 марта, глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
Путешествия
Pegas Touristik аннулирует туры за рубеж с 23 марта до 20 апреля
Туроператор Pegas Touristik аннулирует все туры за рубеж с 23 марта до 20 апреля включительно, заявила РИА Новости генеральный директор компании Анна Подгорная.
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой провели «древний обряд» изгнания коронавируса
Несколько дней назад Максим Галкин показал, как его 6-летние дети рассказывают о коронавирусе.
Футбол
Александр Медведев: «Зенит» в контакте с УЕФА по вопросу сроков контрактов игроков
"Зенит" находится в постоянном контакте с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по вопросу сроков контрактов в свете возможного продления сезона из-за коронавируса.
Общество
В России введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Из-за угрозы распространения опасного вируса, решение о введении повышенной готовности приняли власти 85 регионов страны.
Политика
Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского
Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Шоу-бизнес
Новая любовница Шаляпина купила на его имя четыре квартиры в Москве
Общая стоимость недвижимости составляет около 70 миллионов рублей Новая любовница Прохора Шаляпина купила и оформила на его имя четыре квартиры в Москве.
Шоу-бизнес
Елена Ваенга сообщила о прибавлении в семье
Экономика
Володин предложил продумать механизмы поддержки для бизнеса
Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин предложил продумать механизмы поддержки для бизнеса.
Общество
Кабмин утвердил временную отсрочку арендных платежей для МСП
"Подписанным распоряжением принято решение о возможности заключения дополнительных соглашений к договорам аренды государственного имущества, заключённым с субъектами малого и среднего предпринимательства, предусматривающих отсрочку уплаты арендных платежей в 2020 году", - говорится в сообщении.
Общество
Роскомнадзор потребовал у СМИ и соцсетей удалить фейки о коронавирусе
«Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ («Эхо Москвы», «Говорит Магадан») удалить недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сведений, создающую угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности», — говорится в заявлении.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке сделал прогноз по коронавирусу в России
Два основных сценария развития ситуации коронавирусом COVID-19 предположил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме Антона Красовского на RT "Эпидемия".
Экономика
ЦБ утвердил меры по поддержке экономики в условиях коронавируса
Центробанк принял пакет мер, который поддержит финансовый сектор в связи с ситуацией с коронавирусом, говорится в сообщении регулятора.
Политика
В России отказались переносить весенний призыв из-за коронавируса
Ранее в Кремле заявили, что изучат целесообразность переноса весеннего призыва из-за распространения эпидемии коронавируса.
Экономика
ЦБ РФ выступил против прямой поддержки россиян наличными по американской модели
Глава ЦБ добавила, что многие страны прибегают к прямой финансовой поддержке граждан, когда все другие экономические меры уже исчерпаны: "и снижены ставки до нуля, иногда в отрицательную область, (запускаются - ИФ) обширные программы выкупа ценных бумаг с рынка, когда раздуваются балансы центральных банков, когда это уже перестает влиять на повышение спроса на кредитную активность".
Политика
Минфин потерял статус подчиненного лично Мишустину министерства
Координация деятельности Минфина перешла к вице-премьеру — руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко, следует из утвержденных премьер-министром Михаилом Мишустиным изменений в распределение обязанностей между своими заместителями.
Гаджеты
В Apple ограничили продажи iPhone из-за коронавируса
Из-за проблем с поставками продукции на фоне распространения коронавирусной инфекции компанией Apple введены ограничения на онлайн-продажи iPhone.
Политика
СМИ узнали о нежелании России сдаваться в споре о нефти с Эр-Риядом
Власти России были готовы к тому, что после разрыва сделки с Саудовской Аравией мировые цены на нефть упадут примерно до $20 за баррель, и Кремль не станет первым просить о перемирии, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с позицией правительства.
Происшествия
Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб
Политика
Конституционный суд раскритиковал противников поправок к Конституции
Пресс-служба Конституционного суда разместила на сайте инстанции статью "Царьграда", где критиковались противники поправок к основному закону страны.
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая назвала иллюзией свою счастливую жизнь
Напомним, уже несколько лет Юлия вместе со своим мужем Андреем Кончаловским борется за жизнь дочери Маши, которая попала в страшное ДТП.
Общество
Производитель из Костромы пытается заработать на COVID-2019
Производитель из Костромы пытается заработать на COVID-2019 Российские компании продолжают попытки заработать на коронавирусе.
Футбол
Возобновление чемпионата Англии отложено 30 апреля
Изначально пауза была рассчитана до 4 апреля.