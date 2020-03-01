Коронавирус

ProstoProSportProstoProSportАджоев допустил, что РПЛ могут не возобновить 10 апреля

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев высказался о текущем положении чемпионата России из-за пандемии коронавируса. На прошлой неделе руководство Премьер-лиги объявило, что соревнования будут приостановлены до 10 апреля.
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Аджоев: боюсь, РПЛ не возобновится в апреле

News.ru02:59

Гурам Аджоев: Могут ли не возобновить РПЛ 10 апреля? Такая вероятность существует

Советский спорт08:15

Аджоев допустил, что РПЛ могут не возобновить 10 апреля

ProstoProSport08:35

Президент ПФК «Арсенал»: Думаю, чемпионат не возобновится в апреле

Тульская служба новостей04:45
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Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 10:21, Ашберн
Энергетика

В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости вчера в 15:18
Общество

Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен по всей России

Режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса введен во всех 85 регионах России, сообщает ТАСС. Ранее сообщалось о 80 регионах.
Газета.Ru 09:48
Общество

В России зафиксировано еще 52 случая заражения коронавирусом

В России за сутки зафиксировано еще 52 случая заражения коронавирусом.
Вести.Ru 09:51
Общество

В НИИ гриппа назвали возможные сроки создания вакцины от коронавируса

Ранее сообщалось, что российские ученые получили полный геном коронавируса.
Московский Комсомолец 10:04
Футбол

Мамаев анонсировал переезд в другую страну

Мой Брянск вчера в 03:39
Общество

Мантуров анонсировал спад дефицита антисептиков в аптеках

Дефицит антисептиков в российских аптеках постепенно будет спадать, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает «РИА Новости».
РБК 09:19
Общество

Пандемия коронавируса может продлиться два года

Лотар Вилер, президент Института Роберта Коха, входящий в структуру Минздрава Германии и занимающийся оценкой эпидемиологической ситуации в стране, заявил о том, что пандемия коронавируса COVID-19, возможно, будет длиться два года.
UfaTime.ru 17 марта в 10:48
Общество

Мэрия Москвы не проводила совещаний о «карантине» из-за коронавируса

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в Москве в четверг якобы прошло совещание о возможном переводе столицы на "План В". Согласно сообщениям, если число заболевших коронавирусом в Москве перевалит за 800 человек, город закроют на карантин.
Эхо Москвы 09:32
Энергетика

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть. Страна уже начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Piter.tv 08:55
Музыка

«Евровидение-2020» официально отменили из-за коронавируса

Организаторы конкурса «Евровидение-2020» на своем аккаунте в Twitter опубликовали пост с информацией об отмене состязания из-за угрозы все большего распространения вируса COVID-19.
Обзор газет 04:15
Культура

Микки Рурк застрял в Латвии из-за коронавируса

Суть событий 10:00
Общество

РФПИ получил одобрение на использование новых тестов на коронавирус

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) инвестировал в компанию «Медпромресурс», получившую от Росздравнадзора одобрение на применение на территории России новой российско-японской диагностической системы для выявления коронавируса, говорится в сообщении фонда.
Ведомости 09:34
Политика

Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус

Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
REGNUM 09:02
Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru 04:20
Экономика

В США начался экономический кризис

Один из крупнейших американских инвестбанков Bank of America (BofA) объявил о полномасштабном финансовом кризисе в США.
Lenta.ru 09:16
Игры

Valve объяснила задержку Half-Life 3

Все больше интересной информации появляется вокруг Half-Life. На этот раз интересное интервью IGN дал основатель компании Valve Гейб Ньюэлл.
The GEEK 06:59
Здоровье

Биолог СПбГУ рассказал всю правду о коронавирусе

Профессор кафедры микробиологии СПбГУ Алексей Потехин рассказал о том, насколько опасен COVID-19.
Санкт-Петербургские ведомости 09:45
Армия и оружие

Под Калининградом развернут РЛС, способную следить за всей Европой

Под Калининградом развернут второй комплекс РЛС "Контейнер", способный следить за всей Европой.
Piter.tv 01:13
Происшествия

На актера из сериала «Кадетство» завели уголовное дело

РИА Новости 10:02
Общество

Опубликованы первые снимки коронавируса под микроскопом

Газета.Ru 08:16
Общество

Андрей Аршавин подаёт в суд на Юлию Барановскую

Стало известно, что Андрей подал в суд на свою бывшую гражданскую жену и маму его троих детей Юлию Барановскую.
Paparazzi.ru 06:31
Общество

Мантуров сообщил об издержках ретейлеров из-за ажиотажного спроса

Российские продуктовые сети несут «огромные» издержки при создании запасов товаров из-за ажиотажного спроса на фоне новостей о распространении коронавируса, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает «РИА Новости».
РБК 08:25
Политика

ДНР закрывает границу с Украиной

ДНР закрывает границу с Украиной в одностороннем порядке. Такое решение принято местными властями из-за распространения коронавируса.
Piter.tv 00:54
Экономика

Правительство ввело отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

«На три месяца начиная с марта вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка на уплату арендных платежей для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество», — объявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.
РБК 04:48
Происшествия

В Петербурге нашли автора панической аудиозаписи о коронавирусе

В Санкт-Петербурге полиция установила автора аудиозаписи, содержащей недостоверную информацию о коронавирусе.
Санкт-Петербургские ведомости 10:09
Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
РБК 04:30
Политика

Путин ответил на вопрос о планах на 2024 год вопросом

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, что ждет россиян в 2024 году в контексте президентских выборов и о своих планах.
Lenta.ru 03:30
Гаджеты

Apple анонсировала выход новых Ipad Pro и MacBook Air

Выход новых Ipad Pro и Macbook Air анонсировали в американской компании Apple.
Национальная служба новостей вчера в 15:59
Общество

В России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса

Общее количество случаев заболевания в РФ за сутки достигло 199 Фото: flickr.com/Esparta PalmaFollow В РФ могут усилить ограничительные меры в связи с распространением коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве.
Союзное Вече 02:49
Общество

Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса

Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса.
Lenta.ru вчера в 11:40
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