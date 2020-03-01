Коронавирус
ProstoProSportАджоев допустил, что РПЛ могут не возобновить 10 апреля
Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев высказался о текущем положении чемпионата России из-за пандемии коронавируса. На прошлой неделе руководство Премьер-лиги объявило, что соревнования будут приостановлены до 10 апреля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 10:21, Ашберн
Энергетика
В ФАС прокомментировали рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Общество
Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен по всей России
Режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса введен во всех 85 регионах России, сообщает ТАСС. Ранее сообщалось о 80 регионах.
Общество
В России зафиксировано еще 52 случая заражения коронавирусом
В России за сутки зафиксировано еще 52 случая заражения коронавирусом.
Общество
В НИИ гриппа назвали возможные сроки создания вакцины от коронавируса
Ранее сообщалось, что российские ученые получили полный геном коронавируса.
Футбол
Мамаев анонсировал переезд в другую страну
Общество
Мантуров анонсировал спад дефицита антисептиков в аптеках
Дефицит антисептиков в российских аптеках постепенно будет спадать, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает «РИА Новости».
Общество
Пандемия коронавируса может продлиться два года
Лотар Вилер, президент Института Роберта Коха, входящий в структуру Минздрава Германии и занимающийся оценкой эпидемиологической ситуации в стране, заявил о том, что пандемия коронавируса COVID-19, возможно, будет длиться два года.
Общество
Мэрия Москвы не проводила совещаний о «карантине» из-за коронавируса
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в Москве в четверг якобы прошло совещание о возможном переводе столицы на "План В". Согласно сообщениям, если число заболевших коронавирусом в Москве перевалит за 800 человек, город закроют на карантин.
Энергетика
Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть
Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть. Страна уже начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Музыка
«Евровидение-2020» официально отменили из-за коронавируса
Организаторы конкурса «Евровидение-2020» на своем аккаунте в Twitter опубликовали пост с информацией об отмене состязания из-за угрозы все большего распространения вируса COVID-19.
Культура
Микки Рурк застрял в Латвии из-за коронавируса
Общество
РФПИ получил одобрение на использование новых тестов на коронавирус
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) инвестировал в компанию «Медпромресурс», получившую от Росздравнадзора одобрение на применение на территории России новой российско-японской диагностической системы для выявления коронавируса, говорится в сообщении фонда.
Политика
Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус
Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
Происшествия
Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Экономика
В США начался экономический кризис
Один из крупнейших американских инвестбанков Bank of America (BofA) объявил о полномасштабном финансовом кризисе в США.
Игры
Valve объяснила задержку Half-Life 3
Все больше интересной информации появляется вокруг Half-Life. На этот раз интересное интервью IGN дал основатель компании Valve Гейб Ньюэлл.
Здоровье
Биолог СПбГУ рассказал всю правду о коронавирусе
Профессор кафедры микробиологии СПбГУ Алексей Потехин рассказал о том, насколько опасен COVID-19.
Армия и оружие
Под Калининградом развернут РЛС, способную следить за всей Европой
Под Калининградом развернут второй комплекс РЛС "Контейнер", способный следить за всей Европой.
Происшествия
На актера из сериала «Кадетство» завели уголовное дело
Общество
Андрей Аршавин подаёт в суд на Юлию Барановскую
Стало известно, что Андрей подал в суд на свою бывшую гражданскую жену и маму его троих детей Юлию Барановскую.
Общество
Мантуров сообщил об издержках ретейлеров из-за ажиотажного спроса
Российские продуктовые сети несут «огромные» издержки при создании запасов товаров из-за ажиотажного спроса на фоне новостей о распространении коронавируса, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает «РИА Новости».
Политика
ДНР закрывает границу с Украиной
ДНР закрывает границу с Украиной в одностороннем порядке. Такое решение принято местными властями из-за распространения коронавируса.
Экономика
Правительство ввело отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса
«На три месяца начиная с марта вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка на уплату арендных платежей для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество», — объявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.
Происшествия
В Петербурге нашли автора панической аудиозаписи о коронавирусе
В Санкт-Петербурге полиция установила автора аудиозаписи, содержащей недостоверную информацию о коронавирусе.
Энергетика
Федун назвал цену на нефть катастрофической
Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
Политика
Путин ответил на вопрос о планах на 2024 год вопросом
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, что ждет россиян в 2024 году в контексте президентских выборов и о своих планах.
Гаджеты
Apple анонсировала выход новых Ipad Pro и MacBook Air
Выход новых Ipad Pro и Macbook Air анонсировали в американской компании Apple.
Общество
В России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса
Общее количество случаев заболевания в РФ за сутки достигло 199 Фото: flickr.com/Esparta PalmaFollow В РФ могут усилить ограничительные меры в связи с распространением коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве.
Общество
Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса
Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса.