В госкорпорации уточнили, что помимо основной системы создан резервный вариант для экстренного подключения авиакомпаний на случай, если зарубежные поставщики одномоментно откажутся исполнять обязательства.
По данным "Ростеха", пользователями отечественной системы уже стали более 50 авиакомпаний, в том числе Red Wings, "Аврора", "Руслайн", "Ямал", "Ютэйр", "Алроса" с общим объемом обслуженных пассажиров более 40 млн человек.
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил принудительно изъять 99,77% акций Проминвестбанка, принадлежащих «ВЭБ.РФ», и 100% акций Международного резервного банка (МР Банк), принадлежащих Сбербанку.
"Очевидно, что в силу объективных экономических законов, продолжение санкционной одержимости, если позволено будет сказать, неминуемо приведет к сложнейшим, труднообратимым последствиям для Европейского Союза, для его граждан, а также для беднейших государств мира, которые уже сталкиваются с рисками голода", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.