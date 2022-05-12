Будьте в Плюсе

«Аэрофлот», «Победа» и «Уральские авиалинии» перейдут на российскую систему бронирования

Авиакомпания «Аэрофлот» и ряд других отечественных перевозчиков перейдут на российскую систему бронирования.
Lenta.ru
Отечественное программное обеспечение разработано "Ростехом" и компанией "Сирена-Трэвел".
РИА Новости
В госкорпорации уточнили, что помимо основной системы создан резервный вариант для экстренного подключения авиакомпаний на случай, если зарубежные поставщики одномоментно откажутся исполнять обязательства.
ТАСС
По данным "Ростеха", пользователями отечественной системы уже стали более 50 авиакомпаний, в том числе Red Wings, "Аврора", "Руслайн", "Ямал", "Ютэйр", "Алроса" с общим объемом обслуженных пассажиров более 40 млн человек.
ТАСС

Подробнее о событии

«Аэрофлот» летом перейдёт на российскую систему бронирования
Life.ru07:12
Ростех заявил, что «Аэрофлот» летом перейдет на российскую систему бронирования
ТАСС06:36
Самое цитируемое
«Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» перейдут на российскую систему бронирования билетов
Газета.Ru07:08
«Аэрофлот», «Победа» и «Уральские авиалинии» перейдут на российскую систему бронирования
Lenta.ru06:39
Ряд авиакомпаний РФ в этом году перейдут на российскую систему бронирования
Российская газета06:49
«Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» перейдут на российскую систему бронирования
Интерфакс06:54
«Ростех»: «Аэрофлот» летом перейдет на российскую систему бронирования
РИА Новости06:32

Интересное

Профицит консолидированного бюджета РФ в январе-апреле составил 2,7 трлн руб

Консолидированный бюджет РФ в январе-апреле исполнен с профицитом 2,7 трлн рублей, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.
Интерфакс07:11

МИД России предупредил о военно-техническом ответе в случае вступления Финляндии в НАТО

Российское Министерство иностранных дел предупредило, что Россия в случае вступления Финляндии в НАТО будет вынуждена принять ответные шаги, в том числе военно-технического характера.
RT на русском06:57

Bloomberg назвал рубль лучшей мировой валютой в 2022 году

Агентство отметило, что курс рубля по отношению к доллару вырос с начала года на 11% и стал лидером по росту среди 31 основной валюты, которую агентство отслеживает.
Ведомости02:30

СНБО решил изъять активы Сбербанка и ВЭБа на Украине

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил принудительно изъять 99,77% акций Проминвестбанка, принадлежащих «ВЭБ.РФ», и 100% акций Международного резервного банка (МР Банк), принадлежащих Сбербанку.
РБК06:09

Сейм Латвии разрешил снос памятника Освободителям Риги

Девятого мая к памятнику Освободителям Риги пришло огромное количество людей с цветами.
РИА Новости06:47

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые появился на публике в медицинской маске

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые появился на публике в медицинской маске. На заседании Политбюро его сняли на видео.
Lenta.ru07:31

Станкевич: война вскоре может стать реальностью для крупных городов России

"Рамштайн" и ленд-лиз означают переход США и их союзников к непосредственному участию в войне против России.
Pravda.Ru05:06

Президент Путин предупредил о труднопредсказуемых последствиях санкционной политики Запада

"Очевидно, что в силу объективных экономических законов, продолжение санкционной одержимости, если позволено будет сказать, неминуемо приведет к сложнейшим, труднообратимым последствиям для Европейского Союза, для его граждан, а также для беднейших государств мира, которые уже сталкиваются с рисками голода", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
РИА Новости07:02

Омбудсмен Москалькова заявила, что на Украине удерживают 73 российских моряка

Поступила новая информация, согласно которой 73 моряка из России удерживаются на территории Украины.
Lenta.ru07:28

Осужденного за взятку экс-главу Минэкономразвития Улюкаева выпустили из колонии по УДО

Улюкаева в конце 2017 года приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 миллионов рублей за взятку.
РИА Новости03:22