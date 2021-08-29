Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев заявил в интервью РИА Новости, что число россиян, находящихся в заграничных пенитенциарных учреждениях с разным процессуальным статусом, превышает 9 тысяч.
Супруги Татьяна и Владислав Бакальчук, являющиеся соучредителями компании Wildberries, заняли первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes с состоянием более $13 млрд.