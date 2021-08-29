Sohu заявило, что США больше не могут издеваться над авианосцем ВМФ РФ «Адмирал Кузнецов»

Отмечается, что над «Адмиралом Кузнецовым» на Западе и в США насмехались из-за его густого черного дыма, который можно было наблюдать, когда судно проходило через Ла-Манш.