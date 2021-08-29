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«Аэрофлот» готовится к введению платы за выбросы СО2

Российские авиакомпании начинают готовиться к новым требованиям ICAO, предполагающим плату за выбросы СО2 на международных рейсах с 2027 года.
Коммерсантъ
Как выяснил “Ъ”, "Аэрофлот" и "Газпром нефть", обсуждают соглашение о поставках "зеленого авиатоплива".
Агентство нефтегазовой информации
Затраты всех авиакомпаний на компенсацию выбросов к 2025 году могут достичь $1,5–6 млрд в год в зависимости от цены СО2, подсчитали в Air Transport Action Group.
Агентство нефтегазовой информации
Международная организация гражданской авиации (ICAO) считает использование SAF одним из способов сократить выбросы СО2 от авиации.
Агентство нефтегазовой информации

С чего всё началось

«Аэрофлот» готовится к введению платы за выбросы СО2
"Аэрофлот" готовится к введению платы за выбросы СО2 Российские авиакомпании начинают готовиться к новым требованиям ICAO, предполагающим плату за выбросы СО2 на международных рейсах с 2027 года.
Коммерсантъ17:55

Подробнее о событии

«Аэрофлот» ведет переговоры по чистому авиатопливу из-за требования международных регуляторов
ПРАЙМ02:29
Компания «Аэрофлот» готовится к введению платы за выбросы СО2
ФАН02:16
«Аэрофлот» готовится к введению платы за выбросы СО2
Коммерсантъ17:55
«Аэрофлот» обяжут платить за выбросы СO2 в 2027 году
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РБК00:51
Российские авиакомпании готовятся к новым экологическим требованиям
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