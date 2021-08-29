Будьте в Плюсе

«Аэрофлот» готовится к введению платы за выбросы СО2

Хорошо ли подобран заголовок?
Российские авиакомпании начинают готовиться к новым требованиям ICAO, предполагающим плату за выбросы СО2 на международных рейсах с 2027 года.
Коммерсантъ
Биотопливо производят из биомассы: животного жира, растительных и отработанных масел, отходов деревообрабатывающих и целлюлозно-бумажных производств.
Агентство нефтегазовой информации
Затраты всех авиакомпаний на компенсацию выбросов к 2025 году могут достичь $1,5–6 млрд в год в зависимости от цены СО2, подсчитали в Air Transport Action Group.
Агентство нефтегазовой информации
По оценкам аналитиков "ВТБ Капитала", покупка квот может обойтись "Аэрофлоту" в 2027 году в €120 млн, или 2–3% от EBITDA при цене на CO2 около €50 за тонну.
Агентство нефтегазовой информации

Подробнее о событии

«Коммерсантъ» узнал о переговорах «Аэрофлота» по чистому авиатопливу
РБК00:51
Российские авиакомпании готовятся к новым экологическим требованиям
Online47.ru23:20
«Аэрофлот» готовится к введению платы за выбросы СО2
Коммерсантъ17:55
Показать все источники

Интересное

«Босс-молокосос-2» вторую неделю подряд становится лидером кинопроката в России в выходные

Американский мультипликационный фильм «Босс-молокосос-2» (возрастное ограничение 6+) снова стал лидером российского кинопроката выходных, сообщает ТАСС со ссылкой на предварительные сведения портала kinobusiness.com.
boda23:44

Defence24: западные страны обеспокоены деятельностью российского «корабля-разведчика»

Западные страны обеспокоены деятельностью российского океанографического судна «Янтарь», который выполняет свои задачи именно там, где на дне проходят трансатлантические подводные кабели.
Lenta.ru00:11