Коммерсантъ«Аэрофлот» готовится к введению платы за выбросы СО2Хорошо ли подобран заголовок?ДаНетРоссийские авиакомпании начинают готовиться к новым требованиям ICAO, предполагающим плату за выбросы СО2 на международных рейсах с 2027 года.КоммерсантъБиотопливо производят из биомассы: животного жира, растительных и отработанных масел, отходов деревообрабатывающих и целлюлозно-бумажных производств.Агентство нефтегазовой информацииЗатраты всех авиакомпаний на компенсацию выбросов к 2025 году могут достичь $1,5–6 млрд в год в зависимости от цены СО2, подсчитали в Air Transport Action Group.Агентство нефтегазовой информацииПо оценкам аналитиков "ВТБ Капитала", покупка квот может обойтись "Аэрофлоту" в 2027 году в €120 млн, или 2–3% от EBITDA при цене на CO2 около €50 за тонну.Агентство нефтегазовой информацииЧитать далееСвернутьПодробнее о событии«Коммерсантъ» узнал о переговорах «Аэрофлота» по чистому авиатопливуРБК00:51Российские авиакомпании готовятся к новым экологическим требованиямOnline47.ru23:20«Аэрофлот» готовится к введению платы за выбросы СО2Коммерсантъ17:55Показать все источникиОценить12Поделиться