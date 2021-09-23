BFM.ru«Аэрофлот» и «Газпром нефть» подписали соглашение о сотрудничествеХорошо ли подобран заголовок?ДаНетКомпании «Аэрофлот» и «Газпром нефть» подписали соглашении о совместной работе над производством и использованием устойчивого авиационного топлива SAF.BFM.ruПодписи под документом поставили председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков и генеральный директор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов.Finam.RuНовое авиатопливо будет адаптировано для применения в различных типах воздушных судов и сертифицировано по российским и международным стандартам авиационной безопасности.Finam.RuИнтерес компании к SAF может быть связан с тем, что Международная организация гражданской авиации (ICAO) с 2027 года собирается взимать плату за выбросы CO.КоммерсантъЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruИзвестияРБК ИнвестицииYakutsk.ruФАНREGNUMЭкономика сегодняГазета.RuПодробнее о событии«Газпром нефть» и «Аэрофлот» планируют снизить углеродный след авиаперевозокГазета.Ru12:21«Газпром нефть» и «Аэрофлот» создадут авиатопливо с минимальным углеродным следом CAFLenta.ru13:05«Газпром нефть» и «Аэрофлот» договорились о создании первого в РФ «зеленого» авиатопливаТАСС11:31«Газпром нефть» и «Аэрофлот» разработают «зеленое» авиатопливоИзвестия11:49«Газпром нефть» и «Аэрофлот» договорились о создании первого в РФ «зеленого» авиатопливаFinam.Ru11:41«Аэрофлот» и «Газпром нефть» подписали соглашение о сотрудничествеBFM.ru11:37«Газпром нефть» и «Аэрофлот» договорились создать собственное экологичное авиатопливоМосковский Комсомолец11:59Показать ещёОценить9Поделиться