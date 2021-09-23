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«Аэрофлот» и «Газпром нефть» подписали соглашение о сотрудничестве

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Компании «Аэрофлот» и «Газпром нефть» подписали соглашении о совместной работе над производством и использованием устойчивого авиационного топлива SAF.
BFM.ru
Подписи под документом поставили председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков и генеральный директор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов.
Finam.Ru
Новое авиатопливо будет адаптировано для применения в различных типах воздушных судов и сертифицировано по российским и международным стандартам авиационной безопасности.
Finam.Ru
Интерес компании к SAF может быть связан с тем, что Международная организация гражданской авиации (ICAO) с 2027 года собирается взимать плату за выбросы CO.
Коммерсантъ

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