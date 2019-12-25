Общество

РИА НовостиРИА НовостиПравительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы

На заседании в среду правительство рассматривало, в том числе, план приватизации на 2020-2022 годы.
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«Аэрофлот», РЖД и ОЗК не вошли в план приватизации на 2020–2022 годы

Коммерсантъ06:19

РЖД, «Аэрофлот» и ОЗК не вошли в план приватизации на ближайшие годы

Интерфакс05:08

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Известия05:25

Правительство одобрило план приватизации

РИА Новости06:20

Правительство одобрило план приватизации на 2020—2022 годы

RT на русском06:18
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Доктор обратила внимание на то, что при наличии язвы либо гастрита нет нужды пить кислотные минеральные воды, отметив, что при проблемах с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) при раздражении слизистой может нанести вред даже столовая вода.
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В сети представлен трейлер картины про «русского Хатико»

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Число пострадавших при жёсткой посадке Ми-8 увеличилось до 16

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В Петербурге курьер по доставке еды попытался изнасиловать клиентку

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РЖД представили дизайн новых электронных билетов на поезда

«Российские железные дороги» (РЖД) представили дизайн новых электронных билетов на поезда дальнего следования, которые появятся в первой половине 2020 года.
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В продажу на рынок КНР поступили «умные» часы Xiaomi Youpin стоимостью 17 долларов, что дешевле даже фирменного фитнес-браслета китайской марки.
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Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии

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Сегодня мой сын оказался в меню дублинского зоопарка, — подписал видео отец.
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Песков ответил на критику Лукашенко о конституции Союзного государства

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко возложил ответственность за потерю времени на принятие Конституции Союзного государства с Белоруссией на Москву.
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Умерла автор главной песни сериала «Друзья» Алли Уиллис

За особый вклад в музыкальную культуру Алли Уиллис вошла в Зал славы авторов песен.
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Путин призвал улучшить «структуру и качество» экономики России

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Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова

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Ягудин описал одним словом Загитову, Медведеву и Тарасову

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Минздрав вынес на общественное обсуждение новые правила посещения пациентов в стационарах.
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Милевский завёл видеоблог на YouTube и сходил в ночной клуб

В первом выпуске Милевский, выступающий за брестское "Динамо", сходил с бывшим одноклубником Александром Алиевым в ночной клуб в Киеве.
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В Москве состоялся премьерный показ фильма «Вторжение»

В Москве состоялась премьера фильма, который обещает стать одним из главных кинособытий года наступающего.
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Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину

«Единственное, что попросил и сказал Ельцин на прощание Путину: "Берегите Россию"», — вспомнил советник.
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Что изменится в обязательном медицинском страховании в 2020 году

В третьем чтении был принят закон о бюджете обязательного медицинского страхования (ОМС) в 2020 году с последующим увеличении в 2021 и 2022 годах.
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СК проверит данные о бизнесмене, пытавшемся продать село с жителями

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Летом 2019 года Екатерина Климова развелась своим третьим мужем Гелой Месхи. Бывшие супруги не называли причину расставания.
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Навальный: В военной части не понимают, что делать с Шаведдиновым

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный рассказал об условиях пребывания своего сподвижника Руслана Шаведдинова, которого накануне, 24 декабря, принудительно доставили на остров Новая Земля отбывать срочную службу.
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Производители отказываются отвечать за гаджеты с российским ПО

Бизнес просит Путина отклонить закон о предустановке российского ПО По словам представителя РАТЭК Антона Гускова, сейчас ответственность за качество и стабильность работы лежит на производителях, импортерах и ритейлерах техники.
Право.ру 01:24
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