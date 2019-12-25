Общество
РИА НовостиПравительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы
На заседании в среду правительство рассматривало, в том числе, план приватизации на 2020-2022 годы.
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Здоровье
Диетолог Соломатина рассказала, кому нельзя пить минеральную воду
Доктор обратила внимание на то, что при наличии язвы либо гастрита нет нужды пить кислотные минеральные воды, отметив, что при проблемах с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) при раздражении слизистой может нанести вред даже столовая вода.
Политика
Умер генерал армии Махмут Гареев
Транспорт
Первый поезд проехал по Крымскому мосту с «материка»
Первый поезд дальнего следования в Крым глубокой ночью 25 декабря пересек Керченский пролив по мосту длиной 19 км, который соединяет материковую часть РФ с Крымским полуостровом, передал корреспондент "Интерфакса".
Хоккей
Овечкин встретил католическое Рождество в резиденции Трампа
В ночь католического Рождества капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе с супругой Анастасией нанес визит президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.
Общество
В Госдуме предложили создать «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину обращение с инициативой создать "новогодний капитал".
Общество
Состояние Галины Волчек резко ухудшилось
Состояние 86-летней Галины Волчек резко ухудшилось. У худрука театра "Современник" прогрессирует пневмония.
Здоровье
Новый онкоцентр открылся в Липецке
Кино
В сети представлен трейлер картины про «русского Хатико»
Происшествия
Число пострадавших при жёсткой посадке Ми-8 увеличилось до 16
Общество
РЖД представили дизайн новых электронных билетов на поезда
«Российские железные дороги» (РЖД) представили дизайн новых электронных билетов на поезда дальнего следования, которые появятся в первой половине 2020 года.
Гаджеты
В продажу поступили «умные» часы Xiaomi Youpin стоимостью 17 долларов
В продажу на рынок КНР поступили «умные» часы Xiaomi Youpin стоимостью 17 долларов, что дешевле даже фирменного фитнес-браслета китайской марки.
Происшествия
Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии
Общество
Ирландец снял на видео, как тигр бросился на его сына в зоопарке
Сегодня мой сын оказался в меню дублинского зоопарка, — подписал видео отец.
Политика
Песков ответил на критику Лукашенко о конституции Союзного государства
Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко возложил ответственность за потерю времени на принятие Конституции Союзного государства с Белоруссией на Москву.
Культура
Умерла автор главной песни сериала «Друзья» Алли Уиллис
За особый вклад в музыкальную культуру Алли Уиллис вошла в Зал славы авторов песен.
Политика
Путин призвал улучшить «структуру и качество» экономики России
Российская экономика имеет недостаточные темпы роста.
Происшествия
Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в имитации ракетных ударов по эсминцам США
Здоровье
Минздрав изменит правила посещения пациентов в больницах
Минздрав вынес на общественное обсуждение новые правила посещения пациентов в стационарах.
Футбол
Милевский завёл видеоблог на YouTube и сходил в ночной клуб
В первом выпуске Милевский, выступающий за брестское "Динамо", сходил с бывшим одноклубником Александром Алиевым в ночной клуб в Киеве.
Кино
В Москве состоялся премьерный показ фильма «Вторжение»
В Москве состоялась премьера фильма, который обещает стать одним из главных кинособытий года наступающего.
Политика
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
«Единственное, что попросил и сказал Ельцин на прощание Путину: "Берегите Россию"», — вспомнил советник.
Здоровье
Что изменится в обязательном медицинском страховании в 2020 году
В третьем чтении был принят закон о бюджете обязательного медицинского страхования (ОМС) в 2020 году с последующим увеличении в 2021 и 2022 годах.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова впервые назвала причину развода с Гелой Месхи
Летом 2019 года Екатерина Климова развелась своим третьим мужем Гелой Месхи. Бывшие супруги не называли причину расставания.
Общество
Навальный: В военной части не понимают, что делать с Шаведдиновым
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный рассказал об условиях пребывания своего сподвижника Руслана Шаведдинова, которого накануне, 24 декабря, принудительно доставили на остров Новая Земля отбывать срочную службу.
Общество
Производители отказываются отвечать за гаджеты с российским ПО
Бизнес просит Путина отклонить закон о предустановке российского ПО По словам представителя РАТЭК Антона Гускова, сейчас ответственность за качество и стабильность работы лежит на производителях, импортерах и ритейлерах техники.