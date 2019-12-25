На заседании в среду правительство рассматривало, в том числе, план приватизации на 2020-2022 годы.

Здоровье Диетолог Соломатина рассказала, кому нельзя пить минеральную воду Доктор обратила внимание на то, что при наличии язвы либо гастрита нет нужды пить кислотные минеральные воды, отметив, что при проблемах с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) при раздражении слизистой может нанести вред даже столовая вода.

Транспорт Первый поезд проехал по Крымскому мосту с «материка» Первый поезд дальнего следования в Крым глубокой ночью 25 декабря пересек Керченский пролив по мосту длиной 19 км, который соединяет материковую часть РФ с Крымским полуостровом, передал корреспондент "Интерфакса".

Хоккей Овечкин встретил католическое Рождество в резиденции Трампа В ночь католического Рождества капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе с супругой Анастасией нанес визит президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.

Общество В Госдуме предложили создать «новогодний капитал» Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину обращение с инициативой создать "новогодний капитал".

Политика Песков ответил на критику Лукашенко о конституции Союзного государства Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко возложил ответственность за потерю времени на принятие Конституции Союзного государства с Белоруссией на Москву.

Здоровье Что изменится в обязательном медицинском страховании в 2020 году В третьем чтении был принят закон о бюджете обязательного медицинского страхования (ОМС) в 2020 году с последующим увеличении в 2021 и 2022 годах.

Общество Навальный: В военной части не понимают, что делать с Шаведдиновым Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный рассказал об условиях пребывания своего сподвижника Руслана Шаведдинова, которого накануне, 24 декабря, принудительно доставили на остров Новая Земля отбывать срочную службу.