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«Аэрофлот» и S7 получили необходимые разрешения для полетов в Германию

"S7 Airlines получила разрешение от немецких властей на выполнение рейсов, перелеты в Германию будут выполняться в плановом порядке", - сообщили ТАСС в S7. При этом ранее Lufthansa сообщила, что получила все необходимые разрешения на полеты со стороны российских авиавластей.В источнике

С чего всё началось

В Германии объяснили отмену рейсов из России

Рейсы "Аэрофлота" и S7 в Германию отменили из-за отсутствия разрешения на полеты Lufthansa, заявили РИА Новости в пресс-службе Минтранса республики. Там отметили, что Росавиация своевременно не выдала немецкой авиакомпании разрешение на июнь.
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