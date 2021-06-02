Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Видео
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество

«Аэрофлот» и S7 получили необходимые разрешения для полетов в Германию

"S7 Airlines получила разрешение от немецких властей на выполнение рейсов, перелеты в Германию будут выполняться в плановом порядке", - сообщили ТАСС в S7. При этом ранее Lufthansa сообщила, что получила все необходимые разрешения на полеты со стороны российских авиавластей.В источнике

С чего всё началось

В Германии объяснили отмену рейсов из России

Рейсы "Аэрофлота" и S7 в Германию отменили из-за отсутствия разрешения на полеты Lufthansa, заявили РИА Новости в пресс-службе Минтранса республики. Там отметили, что Росавиация своевременно не выдала немецкой авиакомпании разрешение на июнь.
РИА Новостивчера в 10:43

Подробнее о событии

«Коммерсантъ» назвал причину взаимных отмен рейсов России и Германии

РБК23:52

Lufthansa заявила о получении разрешений на рейсы в Россию в июне

ТАССвчера в 14:00

«Аэрофлот» и S7 получили разрешения на полеты в Германию

Эхо Москвы18:08

Авиакомпания S7 получила разрешение на полёты в Германию

RT на русскомвчера в 14:27

Россия и Германия обменялись авианевлетами

Коммерсантъвчера в 16:17

S7 получила разрешение от немецких властей на полеты в Германию

РИА Новостивчера в 13:53

Минтранс ФРГ ведет переговоры с РФ о разрешениях на полеты в обход Белоруссии

Интерфаксвчера в 10:57
Интересное

В США показали кадры применения системы дополненной реальности Red 6 при обучении пилотов воздушному бою

В США показали кадры, которые демонстрируют то, что видит пилот боевого самолёта или его имитатора (тренажёра) через систему дополненной реальности на своём шлеме.
Военное обозрение23:44

Обнаружено массивное звездное скопление среднего возраста в созвездии Щит

Международная группа астрофизиков под руководством Группы звездной астрофизики Университета Аликанте (Украина), Института астрофизики Канарских островов (IAC) и Университета Вальпараисо (Чили) обнаружила массивное скопление звезд возрастом около 75 миллионов лет в направлении созвездия Щит.
Научная Россиявчера в 14:40

«Жэньминь жибао» рассказала, кто сможет погубить Россию

Автор статьи для газеты "Жэньминь жибао" назвал Россию великой державой и процитировал директора Китайского центра при Брукингском институте Ли Чэна, по мнению которого, эту страну не может погубить никто, кроме нее самой.
РИА Новостивчера в 14:44