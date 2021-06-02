«Аэрофлот» и S7 получили необходимые разрешения для полетов в Германию
"S7 Airlines получила разрешение от немецких властей на выполнение рейсов, перелеты в Германию будут выполняться в плановом порядке", - сообщили ТАСС в S7. При этом ранее Lufthansa сообщила, что получила все необходимые разрешения на полеты со стороны российских авиавластей.В источнике
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В Германии объяснили отмену рейсов из России
Рейсы "Аэрофлота" и S7 в Германию отметили из-за отсутствия разрешения на полеты Lufthansa, заявили РИА Новости в пресс-службе Минтранса республики. Там отметили, что Росавиация своевременно не выдала немецкой авиакомпании разрешение на июнь.
РИА Новостивчера в 10:43
Российские авиакомпании «Аэрофлот» и S7 получили разрешение на полеты в Германию
Эхо Москвывчера в 16:01