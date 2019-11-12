Авиакомпания «Аэрофлот» исключила пассажира, который нарушил правила перевозки животных и провез кота весом более 8 кг на борту самолета Москва - Владивосток, из программы лояльности и аннулировал все бонусные мили. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе перевозчика.

с чего всё началось

«Аэрофлот» исключил из программы лояльности пассажира рейса SU1702, не сдавшего в багаж кота весом больше 8 кг. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Политика Пристайко рассказал о требованиях украинцев договориться с Путиным Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о требованиях украинцев к лидеру страны Владимиру Зеленскому наладить взаимодействие с президентом России Владимиром Путиным.

Политика Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа Эспер несколько раз ответил отрицательно, но затем его еще раз спросили "придет ли конец карьере Виндмана".

Политика Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции.

Происшествия Стало известно о еще одной жертве историка Соколова По вине доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, убившего и расчленившего аспирантку Анастасию Ещенко, в 1981 году погиб человек.

Игры PlayStation 5 получит не игровые картриджи, а фирменные внешние SSD Источник утверждает, что этот картридж будет предназначен для игровой консоли PlayStation 5, а теперь самое интересное: этот картридж может выступать не физическим носителем для игр, а по сути внешним твердотельным накопителем для новой консоли.

Экономика В Минэнерго заявили о возможном срыве сроков запуска ТЭС в Тамани Почему "Ростех" не успевает достроить ТЭС в Тамани Завершение строительства Ударной ТЭС в Тамани, скорее всего, сдвинется на год-два, рассказал журналистам заместитель министра энергетики Евгений Грабчак.

Кино 5 фильмов, которые вдохновляют Андрея Кончаловского В преддверии премьеры нового фильма Андрея Кончаловского «Грех» портал Teleprogramma.pro и онлайн-кинотеатр ivi выяснили, какие картины повлияли на самого режиссера и его творчество.

Шоу-бизнес Максим Фадеев отправится с артистами лейбла в кругосветное путешествие В конце октября 51-летний Максим Фадеев неожиданно расторг контракты со всеми артистами лейбла MALFA.

Армия и оружие 50 ракет выпустили по Израилю из сектора Газа Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили около 50 ракет по Израилю, 20 из них были перехвачены ПРО «Железный купол».

Политика Украина потребовала от России оправданий в Международном суде ООН Международный суд ООН отказался удовлетворить требование установить временные меры по иску к Москве о нарушении Конвенции о финансировании терроризма, но согласился ввести временные меры по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.

Кино Опубликован новый трейлер фильма «Соник в кино» Важная деталь – Соник в новом видео стал больше похож на классического персонажа из видеоигр, чем это было в предыдущем трейлере.

Футбол Салах покинул расположение сборной Египта из-за рецидива травмы У Салаха диагностирован рецидив травмы голеностопа, полученный в матче чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» (1:3). Сборная Египта в квалификации Кубка африканских наций сыграет с Кенией (14 ноября) и Коморами (18 ноября).

Кино Уилл Смит снял свою версию «Матрицы» Уилл Смит вместе со старшим сыном Треем снял свою версию «Матрицы». Актер опубликовал в Instagram архивное семейное видео.

Политика Экс-президент Боливии Эво Моралес прибыл в Мексику Бывший президент Боливии Эво Моралес прибыл в Мексику, где ему предоставили политическое убежище. Об этом сообщает РИА "Новости".

Футбол Лэмпард ввел в «Челси» систему штрафов Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард ввел систему штрафов в лондонском футбольном клубе, сообщает Daily Mail.

Общество Минюст внес организацию «Человек в беде» в список нежелательных Минюст РФ внес в перечень нежелательных общественных организаций в России чешскую «Человек в беде», говорится на сайте ведомства.

Политика США и Россия обсуждают репатриацию примкнувших к боевикам россиян Вашингтон и Москва обсуждают возможное возвращение на родину выходцев из России, которые были задержаны в рядах членов боевиков в Сирии, сообщили в Госдепартаменте.

Происшествия В Дагестане люди пошли на штурм здания горгаза из-за холода в домах Судя по роликам, попавшим в социальные сети, во дворе компании собрались сотни возмущенных горожан, в основном — женщины.

Технологии К выходу готовится новое обновление Windows 10 November 2019 Update К выходу готовится ноябрьское обновление Windows 10 November 2019 Update, что ранее анонсировали представители Microsoft.

Происшествия Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.

Общество Кирилл Терешин избавился от «рук-базук» Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.

Футбол Тедеско рассказал, почему принял предложение «Спартака» Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что был заинтригован возможностью попробовать свои силы в большом клубе за пределами Германии.

Политика На Украине завели два уголовных дела против Владимира Соловьева Служба безопасности Украины завела два уголовных дела по статье "посягательство на территориальную целостность Украины" против российского журналиста Владимира Соловьева, сообщил во вторник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко со ссылкой на ответ СБУ.

Происшествия Подозреваемый в убийстве аспирантки попросил принести ему в СИЗО очки Историк и экс-доцент СПбГУ Олег Соколов обвиняется в убийстве аспирантки, с которой он состоял в любовных отношениях.

Политика Савченко призвала Зеленского «не быть лохом» Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко написала обращение к украинскому президенту Владимиру Зеленскому на своей странице в Facebook.

Армия и оружие Китай считает Россию способной уничтожить США «десять раз» Россия способна уничтожить территорию Соединенных Штатов не менее десяти раз, пишет китайское издание Sohu.