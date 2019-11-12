Общество

ИзвестияИзвестия«Аэрофлот» лишил бонусных баллов пассажира с толстым котом

«Аэрофлот» исключил из программы лояльности пассажира рейса SU1702, не сдавшего в багаж кота весом больше 8 кг. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
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с чего всё началось

«Аэрофлот» аннулировал бонусные мили пассажира, который провез в ручной клади толстого кота

Авиакомпания «Аэрофлот» исключила пассажира, который нарушил правила перевозки животных и провез кота весом более 8 кг на борту самолета Москва - Владивосток, из программы лояльности и аннулировал все бонусные мили. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе перевозчика.
Агентство Москва05:21

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Пассажира «Аэрофлота» лишили бонусов из-за подмены кота при взвешивании

ТАСС08:24

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Агентство Москва09:04

Подменивший кота пассажир «Аэрофлота» прокомментировал аннулирование миль

Rambler News Service06:53

«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

Коммерсантъ07:16

Пассажира, который не сдал толстого кота в багаж, лишили авиабонусов

РИА Новости06:30

«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за перевозку толстого кота в самолете

Ведомости06:13

«Аэрофлот» лишил хозяина толстого кота 400 тыс. бонусных миль

РБК07:38
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