Авиакомпания «Аэрофлот» исключила пассажира, который нарушил правила перевозки животных и провез кота весом более 8 кг на борту самолета Москва - Владивосток, из программы лояльности и аннулировал все бонусные мили. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе перевозчика.

с чего всё началось

«Аэрофлот» исключил из программы лояльности пассажира рейса SU1702, не сдавшего в багаж кота весом больше 8 кг. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

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