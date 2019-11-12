Общество
Известия«Аэрофлот» лишил бонусных баллов пассажира с толстым котом
«Аэрофлот» исключил из программы лояльности пассажира рейса SU1702, не сдавшего в багаж кота весом больше 8 кг. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Читать в источнике
Оценить279
с чего всё началось
Авиакомпания «Аэрофлот» исключила пассажира, который нарушил правила перевозки животных и провез кота весом более 8 кг на борту самолета Москва - Владивосток, из программы лояльности и аннулировал все бонусные мили. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе перевозчика.Агентство Москва05:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 19:44, Вашингтон
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Армия и оружие
Российская армия получит перспективную огнеметную систему ТОС-2
Перспективная тяжелая огнеметная система ТОС-2 (ранее известная как "Тосочка") будет поставлена в российские вооруженные силы к маю 2020 года, заявил в интервью газете вооруженных сил "Красная звезда" начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.
РИА Новости 16:11
Общество
Минюст США заявил, что Буркову грозит до 80 лет заключения
РИА Новости 16:49
Здоровье
В России изменятся правила получения медсправок на водительские права
С 22 ноября в Волгоградской области и других регионах России изменится порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и тех, кто планирует ими стать.
Волгоградская правда 10:08
Политика
Сенатор Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:05
Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК 10:21
Футбол
Левандовски назвал самого жёсткого защитника, против которого играл
Польский форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски считает капитана «Реала» Серхио Рамоса самым сложным оппонентом на футбольном поле.
Чемпионат 17:29
Общество
Два подсолнечных масла попали в черный список «Росконтроля»
Два подсолнечных масла после проверки «Росконтроля» внесены в черный список — «Каролина» и «Селяночка».
NewInform 03:00
Футбол
Салах покинул расположение сборной Египта из-за травмы
Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах покинул расположение сборной Египта из-за рецидива травмы.
Евро-футбол.ру 15:56
Футбол
Сборная России отказалась от новой формы
"Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл", - заявили в пресс-службе национальной команды.
Газета.Ru 16:38
Происшествия
В Боливии выросло число погибших в ходе беспорядков
Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября в Боливии в ходе беспорядков, продолжающихся после отставки Эво Моралеса с поста президента страны, погибли два человека и 12 пострадали.
REGNUM 19:18
Авто
Названа дата премьеры Mercedes-Maybach GLS
Концерн Daimler определился с датой и местом премьеры роскошного вседорожника Mercedes-Maybach GLS.
110km.ru 16:30
Авто
Kia показала первые фото новой Optima
Компания Kia опубликовала первые официальные изображения нового поколения модели K5, известной в России под именем Optima.
Движок 06:07
Происшествия
«Лефортово» склонилось к побегу Дмитрия Захарченко
Коммерсантъ 17:49
Наука
Доказано, что способности детей к математике не зависят от пола
МедиаПоток вчера в 01:42
Наука
Одиннадцать тысяч ученых объявили о климатической катастрофе
Под результатами работы подписались более 11 тысяч ученых из 150 стран.
Naked Science 06 ноября в 05:56
Кино
«Семейка Аддамс» вновь возглавила российский прокат
Американская анимационная лента «Семейка Аддамс» вторую неделю подряд удерживает лидерство по сборам в России.
Телеканал 360° 10 ноября в 20:28
Авто
«Русский Прадо» от УАЗ получит абсолютно новый двигатель
По имеющимся данным, на Заволжском моторном заводе приступят к выпуску нового силового агрегата для российского внедорожника УАЗ «Патриот».
32CARS.ru 10 ноября в 02:21
Музыка
Шнуров признал возможным появление нового солиста группы «Ленинград»
UfacityNews.ru вчера в 07:35
Происшествия
Пропавшая в Ставрополе 16-летняя школьница найдена живой
Пропавшая в Ставрополье 16-летняя девушка найдена живой после двух дней поисков.
Газета.Ru 15:34
Политика
Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на «Восточном»
11 ноября президент России Владимир Путин рассказал о хищениях «сотен миллионов» при строительстве космодрома.
Ведомости 04:58
Происшествия
В Польше нашли тела двух украинцев в холодильной камере для фруктов
В польской Садковице нашли тела двух граждан Украины в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов.
Life.ru 12:51
Происшествия
В Хабаровске пассажир отказался покидать самолет
Российская газета 10:30
Политика
Правительство Молдавии отправили в отставку
Молдавский парламент отправил в отставку правительство республики во главе с премьером страны Майей Санду, передает «Интерфакс».
Телеканал 360° 08:55
Гаджеты
Преемник смартфона Samsung Galaxy M40 получит Snapdragon 712
Преемник Samsung Galaxy M40 будет оснащен мощным чипом Snapdragon 712.
Дни24 03:22
Космос
NASA представило первый электрический самолет
10.11.2019 В летно-исследовательском центре имени Армстронга в Калифорнии прошла презентация электросамолета, представленного NASA, передает Reuters.
Портал Поиск 10 ноября в 07:18
Авто
АвтоВАЗ озвучил цены на модернизированную Lada Vesta с вариатором
Отечественная компания опубликовала прайс-лист на Lada Vesta с бесступенчатой АКПП фирмы Jatco JF015E и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра.
SpeedMe вчера в 12:17
Энергетика
Добыча нефти в России названа одной из самых дорогих в мире
В компании отметили, что еще дороже добыча нефти оказалась в Казахстане, США, Анголе и Таиланде.
Газета.Ru вчера в 22:45