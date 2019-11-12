Общество
Известия«Аэрофлот» лишил бонусных баллов пассажира с толстым котом
«Аэрофлот» исключил из программы лояльности пассажира рейса SU1702, не сдавшего в багаж кота весом больше 8 кг. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
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с чего всё началось
О случившемся Галин рассказал на своей странице в Facebook, пояснив, что животное из-за перевеса требовали отправить в багажный отсек, однако он боялся за здоровье животного, а потому вынужден был сдать билет и взять новый на другой день.РБКвчера в 07:38
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«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за перевозку толстого кота в самолете
Ведомостивчера в 06:13
«Ситимобил» подарит бесплатные поездки клиенту «Аэрофлота», лишившемуся из-за толстого кота бонусных миль
Агентство Москвавчера в 09:04
Подменивший кота пассажир «Аэрофлота» прокомментировал аннулирование миль
Rambler News Serviceвчера в 06:53
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Экономика
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Должность главного режиссера займет заслуженный артист России Владимир Бондаренко, который ранее работал в молодежном театре.
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Глава бразильского МИД Эрнесту Араужу заявил, что Бразилия признаёт сенатора Жанин Аньес в качестве исполняющей обязанности президента Боливии.
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Роскачество признало автомобильные алюминиевые диски десять из 29 марок небезопасными после проведенной проверки.
РБК 00:06
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Для девочки из Красноярска нашли препарат от рака в ветклинике
Депутат Илья Зайцев рассказал в своем Facebook, что зарубежное лекарство для заболевшей девочки все же нашли.
Московский Комсомолец вчера в 01:01
Общество
«Ведомости»: штрафы за хулиганство предлагают увеличить в пять раз
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ТАСС вчера в 23:32
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Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 13:48
Шоу-бизнес
Алексей Панин привязал дочь к батарее из-за беспорядка в квартире
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Екатеринбург Онлайн вчера в 22:30
Политика
Лавров в шутку ответил на вопрос о «подготовке» России к выборам в США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе второго парижского Форума мира в шутку пообещал решить вопрос выборов президента Соединенных Штатов в 2020 году.
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Армия и оружие
У берегов Израиля обнаружили российскую подлодку
Российская подводная лодка вошла в территориальные воды Израиля, но ее отогнали, утверждают израильские СМИ.
Газета.Ru вчера в 07:34
Происшествия
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Посольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова
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Российская газета вчера в 22:05
Происшествия
Экс-полковнику Захарченко присвоили статус опасного для окружающих
Газета.Ru вчера в 23:26
Футбол
Александр Точилин: «В футбол играть умеем»
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Врач-онколог объяснил о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк
Ugpressa.ru вчера в 11:43