Общество

ИзвестияИзвестия«Аэрофлот» лишил бонусных баллов пассажира с толстым котом

«Аэрофлот» исключил из программы лояльности пассажира рейса SU1702, не сдавшего в багаж кота весом больше 8 кг. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
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с чего всё началось
О случившемся Галин рассказал
 на своей странице в Facebook, пояснив, что животное из-за перевеса требовали отправить в багажный отсек, однако он боялся за здоровье животного, а потому вынужден был сдать билет и взять новый на другой день.
РБКвчера в 07:38

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«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за перевозку толстого кота в самолете

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РЕН ТВвчера в 09:13

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Rambler News Serviceвчера в 06:53

«Аэрофлот» исключил из бонусной программы пассажира, который обманом провез толстого кота

Москва 24вчера в 05:41
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Врач-онколог объяснил о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк

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