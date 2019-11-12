с чего всё началось

«Аэрофлот» исключил из программы лояльности пассажира рейса SU1702, не сдавшего в багаж кота весом больше 8 кг. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Политика Трамп написал Эрдогану письмо с предложением сделки на $100 млрд Президент США Дональд Трамп предложил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на 100 миллиардов долларов.

Культура Путь от копии к оригиналу. Как Максим Галкин стал диссидентом Первая реакция в Сети на концерт Галкина в Новосибирске была примерно такой — Максиму конец.

Политика В Госдуме прокомментировали заявление Порошенко о возвращении Крыма 12 ноября экс-президент Украины Петр Порошенко после премьеры фильма режиссера Наримана Алиева «Домой» заявил, что Крым обязательно вернется под контроль Киева.

Здоровье В Амурской области выявили бешенство у коров Специалисты Россельхознадзора выявили вирус бешенства у коров в личном подсобном хозяйстве в Ромненском районе Амурской области, сообщается в среду на сайте регионального управления ведомства.

Экономика Мировые богачи перестали доверять банкам Инвесторы со свободными активами как минимум в 1 миллион долларов опасаются падения фондового рынка к концу 2020 года.

Театры В Волгограде назначили нового директора и главного режиссера НЭТа Должность главного режиссера займет заслуженный артист России Владимир Бондаренко, который ранее работал в молодежном театре.

Политика Бразилия признала сенатора Аньес врио президента Боливии Глава бразильского МИД Эрнесту Араужу заявил, что Бразилия признаёт сенатора Жанин Аньес в качестве исполняющей обязанности президента Боливии.

Общество Роскачество назвало небезопасные алюминиевые диски для машин Роскачество признало автомобильные алюминиевые диски десять из 29 марок небезопасными после проведенной проверки.

Здоровье Для девочки из Красноярска нашли препарат от рака в ветклинике Депутат Илья Зайцев рассказал в своем Facebook, что зарубежное лекарство для заболевшей девочки все же нашли.

Общество «Ведомости»: штрафы за хулиганство предлагают увеличить в пять раз Штрафы за хулиганство предлагается поднять в пять раз, некоторые положения вынести в отдельные главы, сообщает в среду газета "Ведомости" со ссылкой на участников заседания в Аналитическом центре правительства.

Общество Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика Лавров в шутку ответил на вопрос о «подготовке» России к выборам в США Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе второго парижского Форума мира в шутку пообещал решить вопрос выборов президента Соединенных Штатов в 2020 году.

Кино Телеканал HBO хочет снять продолжение сериала «Друзья» Американский комедийный сериал о жизни шестерых друзей признан одним из лучших в истории американского телевидения в своем жанре и удостоен премиями "Эмми" и "Золотой глобус".

Армия и оружие У берегов Израиля обнаружили российскую подлодку Российская подводная лодка вошла в территориальные воды Израиля, но ее отогнали, утверждают израильские СМИ.

Политика Посольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова Российское посольство в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией россиянина Алексея Буркова из Израиля в США.

Футбол Александр Точилин: «В футбол играть умеем» Главный тренер «Сочи» Александр Точилин в интервью «СЭ» отметил, что его команда умеет играть в футбол.

Хоккей Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса» Российский нападающий Илья Ковальчук не принял участия в матче против "Миннесоты". Он выведен из состава клуба и не будет играть.

Хоккей Канадский хоккеист сравнил жизнь в России со сроком в тюрьме Бывший вратарь магнитогорского «Металлурга» канадец Джейми Маклеллан в подкасте 6 Degrees with Mike McKenna вспомнил о жизни в России.

Политика Названы три нарушенных обещания Зеленского Президент Украины Владимир Зеленский уже совершил три ошибки, не выполнив предвыборные обещания, заявил руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак в эфире телеканала NewsOne.

Происшествия В Москве из горящей квартиры спасли 14 человек 2 ноября военнослужащий соединения войск радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа спас семью, включая двух малолетних детей, из пожара в частном доме в Республике Бурятия.