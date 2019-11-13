с чего всё началось

Авиакомпания «Аэрофлот» исключила из программы лояльности пассажира, который провез в салоне самолета кота, чей вес на 2 кг превышал допустимый. Перевозчик назвал допущенные мужчиной нарушения грубыми и также аннулировал все накопленные пассажиром бонусные мили.

Происшествия Студент устроил стрельбу в строительном колледже Благовещенска Студент строительного колледжа в Благовещенске 14 ноября открыл стрельбу в своем учебном заведении.

Происшествия В Бурятии мужчина взорвал в квартире похожий на гранату предмет Мужчина 27 лет угрожал своей сожительнице нанесением побоев, при этом он показал ей предмет, похожий на гранату.

Политика Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.

Политика Бундестаг принял законопроект об обновленной газовой директиве ЕС Немецкий парламент (бундестаг) принял законопроект, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза, под который подпадает российский газопровод «Северный поток – 2». Об этом в среду, 13 ноября, сообщает ТАСС.

Политика Трамп и Эрдоган попытаются решить вопрос с закупкой российских С-400 Президенты США Дональд Трамп и Турции Реджеп Тайип Эрдоган попытаются урегулировать вопрос с приобретением российских комплексов С-400, заявил 13 ноября журналистам американский лидер.

Происшествия Историк Соколов захотел помочь с похоронами убитой им аспирантки Адвокат задержанного по делу об убийстве бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный выразил желание материально помочь с похоронами своей жертвы аспирантки Анастасии Ещенко.

Общество На Россию надвигаются аномальные холода Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.

Армия и оружие Авиация РФ начала расширять территории патрулирования в Сирии Транспортно-боевые вертолеты российской армейской авиации расширяют территорию воздушного патрулирования в северных районах Сирии.

Общество «Просто Игорь»: в Сети высмеяли новое название аэропорта в Челябинске Процесс монтажа вывески с новым названием аэропорта в Челябинске, которому присвоили имя ученого Игоря Курчатова, стал поводом для обсуждений и шуток в Сети.

Общество В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.

Политика В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.

Технологии Роскосмос потратит 17 млн рублей на новогодние подарки Госкорпорация «Роскосмос» запланировала покупку наборов с космической едой, а также кружек, накидок и лото.

Хоккей Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса» Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.

Политика Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике Властям России удалось сдержать экономику России от сползания в рецессию.

Общество Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.

Транспорт На Сахалине из-за непогоды закроют движение междугородних автобусов В связи с неблагоприятными погодными условиями с 15:00 14 ноября в соответствии с решением КЧС будет закрыто движение для автобусов, осуществляющих междугородние пассажирские перевозки из Южно-Сахалинска в Шахтерск, Поронайск, Корсаков, Холмск, Невельск, Углегорск, Макаров, Александровск-Сахалинский, Красногорск и в обратных направлениях.

Кино В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.

Экономика ЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт через Почту России Банк России посчитал «неприемлемой и недопустимой» практику, при которой кредитные организации без согласия клиентов присылают им черед Почту России именные кредитные карты.

Политика Моралес обвинил США в организации переворота в Боливии Экс-президент Боливии Эво Моралес раскритиковал решение главы США Дональда Трампа признать самопровозглашенное правительство южноамериканского государства и заявил, что переворот в его стране имеет корни в Соединенных Штатах.

Общество Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.

Футбол Футболисты сборной России не хотят играть в новой форме По имеющейся информации, футболисты национальной команды остались недовольны новой формой и не хотят в ней играть.

Общество В России вырастет максимальный размер пособий по беременности и родам Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в России максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет был увеличен с 24 тыс. рублей до 26 тыс. рублей, а минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска поднялся до 52 тыс. рублей.

Общество Путин подписал закон о сокращённом рабочем дне для женщин в сёлах Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий сокращённый рабочий день для женщин, проживающих в сельской местности.

Шоу-бизнес Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.

Общество Мошенники освоили новый способ воровства денег с банковских карт Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.

Политика Трамп не смотрит трансляцию слушаний по импичменту Президент США Дональд Трампа не смотрит трансляцию первых открытых слушаний, идущих в рамках процедуры его импичмента, заверила журналистов его пресс-секретарь Стефани Гришам.