Общество

ИзвестияИзвестия«Аэрофлот» лишил бонусных баллов пассажира с толстым котом

«Аэрофлот» исключил из программы лояльности пассажира рейса SU1702, не сдавшего в багаж кота весом больше 8 кг. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
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с чего всё началось
Сам хозяин кота рассказал в фейсбуке
, что летел из Шереметьево во Владивосток, но его не пустили на борт, потому что вес питомца превышал установленные нормативы и его требовалось сдать в багаж.
РИА Новости06:30

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Пассажир «Аэрофлота» лишился бонусов из-за слишком пухлого кота

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Пассажира, который не сдал толстого кота в багаж, лишили авиабонусов

РИА Новости06:30

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РБК07:38

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Коммерсантъ07:16

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«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за перевозку толстого кота в самолете

Ведомости06:13

Подменивший кота пассажир «Аэрофлота» прокомментировал аннулирование миль

Rambler News Service06:53
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