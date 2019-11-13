Общество
Коммерсантъ«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Авиакомпания «Аэрофлот» исключила из программы лояльности пассажира, который провез в салоне самолета кота, чей вес на 2 кг превышал допустимый. Перевозчик назвал допущенные мужчиной нарушения грубыми и также аннулировал все накопленные пассажиром бонусные мили.
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Я не думаю, что Кремль должен и может как-то комментировать ситуацию с котом в самолете и реагировать на нее.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРБК вчера в 08:08
с чего всё началось
Ранее пассажир "Аэрофлота" Михаил Галин написал в соцсети Facebook, что перевозчик потребовал сдать его питомца - кота Виктора - в багаж, так как его вес превышал установленные нормы.РИА Новостивчера в 08:08
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Хозяин толстого кота постарается снизить вес животного до нормы перед следующим перелетом
Агентство Москвавчера в 04:31
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