с чего всё началось

Я не думаю, что Кремль должен и может как-то комментировать ситуацию с котом в самолете и реагировать на нее.

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