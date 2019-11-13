Общество

КоммерсантъКоммерсантъ«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

Авиакомпания «Аэрофлот» исключила из программы лояльности пассажира, который провез в салоне самолета кота, чей вес на 2 кг превышал допустимый. Перевозчик назвал допущенные мужчиной нарушения грубыми и также аннулировал все накопленные пассажиром бонусные мили.
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Дмитрий Песков
Я не думаю, что Кремль должен и может как-то комментировать ситуацию с котом в самолете и реагировать на нее.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРБК вчера в 08:08
с чего всё началось
Ранее пассажир "Аэрофлота" Михаил Галин написал в соцсети Facebook
, что перевозчик потребовал сдать его питомца - кота Виктора - в багаж, так как его вес превышал установленные нормы.
РИА Новостивчера в 08:08

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Почему «Аэрофлот» лишил бонусов пассажира с котом

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Почему толстые коты не летают, как люди

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В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС

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Важная деталь – Соник в новом видео стал больше похож на классического персонажа из видеоигр, чем это было в предыдущем трейлере.
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Авто

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Футбол

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По имеющейся информации, футболисты национальной команды остались недовольны новой формой и не хотят в ней играть.
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На Россию надвигаются аномальные холода

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