Авиакомпания «Аэрофлот» исключила пассажира, который нарушил правила перевозки животных и провез кота весом более 8 кг на борту самолета Москва - Владивосток, из программы лояльности и аннулировал все бонусные мили. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе перевозчика.

с чего всё началось

Авиакомпания «Аэрофлот» исключила из программы лояльности пассажира, который провез в салоне самолета кота, чей вес на 2 кг превышал допустимый. Перевозчик назвал допущенные мужчиной нарушения грубыми и также аннулировал все накопленные пассажиром бонусные мили.

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