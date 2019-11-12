с чего всё началось

Авиакомпания «Аэрофлот» исключила из программы лояльности пассажира, который провез в салоне самолета кота, чей вес на 2 кг превышал допустимый. Перевозчик назвал допущенные мужчиной нарушения грубыми и также аннулировал все накопленные пассажиром бонусные мили.

Общество В Грузии отчитались об успешном поиске альтернативы туристам из России По данным ведомства, за период с января по октябрь этого года количество зарубежных туристов в Грузии возросло на 6,8%.

Футбол Игроки «Ювентуса» потребовали от Роналду извинений Футболисты туринского «Ювентуса» остались недовольны реакцией португальского форварда команды Криштиану Роналду на замену во время матча чемпионата Италии против «Милана».

Общество Кирилл Терешин избавился от «рук-базук» Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.

Авто Kia показала новые изображения серийной Kia Optima Компания KIA опубликовала первые изображения нового серийного седана KIA K5 для корейского рынка, известного в России под названием Optima.

Шоу-бизнес Врач-онколог: У Анастасии Заворотнюк может быть вторичная глиобластома Врач отметил, что на основании сообщений из СМИ можно заключить, что у актрисы — вторичная глиобластома, «которая встречается реже, развивается медленнее и не столь опасна».

Политика Назарбаев заявил, что Зеленский согласился встретиться с Путиным Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу между лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Политика Украинский депутат пришел на заседание Рады в маске Джокера Народный депутат от "Оппозиционной платформы" Илья Кива явился на заседание Верховной рады в маске Джокера.

Футбол Стерлинг прокомментировал отстранение от матча Англии из-за стычки Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахим Стерлинг высказался по поводу своего отстранения от матче национальной команды в рамках девятого тура группового отбора чемпионата Европы 2020 года.

Политика Лукашенко впервые за три года поедет в Европу с визитом Лукашенко поедет в Австрию в понедельник, 11 ноября. Он пробудет в этой стране всего несколько дней до 12 ноября.

Политика Агент под антидепрессантами. Как погиб основатель «Белых касок» Бывшего агента британский МИ-6 и соучредителя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье нашли мертвым во дворе его дома в Стамбуле, сообщила турецкая газета Sozcu.

Политика Россиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США Задержанного в Израиле россиянина Алексея Буркова экстрадируют в настоящий момент в США.

Политика Турция начала депортацию террористов ИГ Власти Турции начали процедуру депортации захваченных ранее боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГ, имеющих гражданство США и Германии, заявил пресс-секретарь МВД страны Исмаил Чатаклы.

Общество Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Кино Андрей Кончаловский представил фильм «Грех» в России Российский режиссёр Андрей Кончаловский представил российским зрителям свой новый фильм «Грех».

Энергетика Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире В дороговизне добычи Россию обогнали Казахстан (46 и 51 доллар за баррель нефти на суше и на море соответственно), сухопутные проекты США (49 долларов), офшорные проекты Анголы и Таиланда (около 50 долларов).

Общество В Сети появилась петиция в поддержку Олега Соколова На сайте общественных петиций change.org появился документ в защиту доцента Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, с которой он состоял в личных отношениях.

Экономика Сбербанк не подключится к Системе быстрых платежей до конца 2019 года Сбербанк не сможет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) до конца текущего года, заявил журналистам председатель правления банка Герман Греф.

Футбол Суд удовлетворил иск «Матч ТВ» к порталу «Чемпионат» Мосгорсуд удовлетворил заявление телеканала «Матч ТВ» к порталу «Чемпионат.ком», который незаконно размещал у себя фрагменты футбольных матчей.

Общество Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова Ведущая передачи "Время" на Первом канале Екатерина Андреева прокомментировала заявление своего коллеги Андрея Малахова о его заработной плате.

Хоккей Дон Черри уволен с ТВ из-за расистского скандала Скандально известный журналист Дон Черри уволен с телеканала Sportsnet, сообщают североамериканские инсайдеры в «Твиттере».

Политика Лавров шуткой ответил на вопрос о подготовке России к выборам в США Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил в ответ на вопрос, как Россия «готовится» к президентским выборам 2020 года в США.

Общество Медведев приехал в Барнаул на поезде Глава российского правительства Дмитрий Медведев приехал на поезде из Новосибирска в Барнаул, продолжительность поездки составила около 3,5 часа.

Политика Соловьев отреагировал на возбуждение СБУ уголовных дел против него Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв отреагировал на возбуждение против него двух уголовных дел на Украине.