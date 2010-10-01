Общество

ФедералПрессФедералПресс«Аэрофлот» может повысить стоимость билетов на Дальний Восток

Речь идет о том, чтобы перевозчик продавал только определенное количество билетов по коммерчески обоснованному тарифу. Отмечается, что в настоящее время «Аэрофлот» и его дочерняя компания «Россия» летают по так называемым плоским тарифам, которые не меняются в течение года.
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с чего всё началось

Часть билетов «Аэрофлота» на Дальний Восток может подорожать

Дискуссии привели к тому, что Минтранс до сих пор не разрешил «Аэрофлоту» продавать билеты на 2020 год по убыточному для компании плоскому тарифу, и пассажиры не могут их купить. В Минтрансе утверждают, что в следующем году система с плоским тарифом не изменится.
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Часть билетов «Аэрофлота» на Дальний Восток может подорожать

Коммерсантъвчера в 19:10
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Президиум Верховного суда РФ разъяснил в среду, что декларации, поданные по закону об амнистии капиталов, не могут использоваться как доказательства в уголовных делах, а доступ к ним силовиков должен быть закрыт.
РИА Новости 06:47
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