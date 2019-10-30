Общество
ФедералПресс«Аэрофлот» может повысить стоимость билетов на Дальний Восток
Речь идет о том, чтобы перевозчик продавал только определенное количество билетов по коммерчески обоснованному тарифу. Отмечается, что в настоящее время «Аэрофлот» и его дочерняя компания «Россия» летают по так называемым плоским тарифам, которые не меняются в течение года.
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с чего всё началось
Дискуссии привели к тому, что Минтранс до сих пор не разрешил «Аэрофлоту» продавать билеты на 2020 год по убыточному для компании плоскому тарифу, и пассажиры не могут их купить. В Минтрансе утверждают, что в следующем году система с плоским тарифом не изменится.Коммерсантъвчера в 19:10
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В Минтрансе прокомментировали ситуацию с ценами на авиабилеты на Дальний Восток
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