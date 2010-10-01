Дискуссии привели к тому, что Минтранс до сих пор не разрешил «Аэрофлоту» продавать билеты на 2020 год по убыточному для компании плоскому тарифу, и пассажиры не могут их купить. В Минтрансе утверждают, что в следующем году система с плоским тарифом не изменится.

с чего всё началось

Минтранс не разрешил авиакомпании продавать билеты по убыточному плоскому тарифу. Правительство обсуждает частичный переход на коммерчески выгодный тариф «Аэрофлота» для рейсов между Москвой и Дальним Востоком. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей Минтранса.

«Аэрофлот» может повысить стоимость части билетов на Дальний Восток

Общество В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты В поселке Алча Астраханской области на 125-м году жизни скончалась Танзиля Бисембеева, сообщил РИА Новости глава Байбекского сельсовета Эльман Такиев.

Экономика РБК: «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам Компания «Силовые машины» Алексея Мордашова подала в суд на Вьетнам с требованием вернуть потраченные на создание ТЭС «Лонг-Фу-1» $250 млн, сообщил РБК со ссылкой на два источника.

Политика Шойгу: меморандум РФ и Турции по Сирии реализуется не без труда Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о том, как проходят дела с реализацией подписанного в Сочи российско-турецким меморандумом по Сирии.

Общество Росстат назвал регионы с самыми плохими дорогами Росстат обнародовал данные о качестве дорог в России, которые показывают, в каких регионах они больше всего отвечают нормативным требованиям регионального или межмуниципального значения на конец 2018 года.

Политика Конгрессмены США одобрили санкции против Турции Проект предписывает введение санкций в отношении тех представителей Анкары, которые причастны к проведению военной операции "Источник мира" на севере Турции.

Экономика Россия полностью обеспечивает себя продуктами питания, заявил Минсельхоз Россия полностью обеспечивает себя основными видами продуктов питания, введение продовольственного эмбарго придало импульс развитию сельского хозяйства, которое сейчас динамично развивается, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Экономика «Магнит» объяснил финансовые результаты влиянием погоды и распродаж Чистая розничная выручка второго по обороту ретейлера — "Магнита" — в июле — сентябре выросла на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 333 млрд руб. Это следует из опубликованных операционных и неаудированных финансовых результатов по МСФО.

Происшествия СК просит заочно арестовать сбежавшего из России участника протестов Следственный комитет РФ просит заочно арестовать участника акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, передаёт 29 октября ТАСС со ссылкой на на информацию адвоката Максима Пашкова.