Общество
Мой Брянск«Аэрофлот» может повысить стоимость части билетов на Дальний Восток
Минтранс не разрешил авиакомпании продавать билеты по убыточному плоскому тарифу. Правительство обсуждает частичный переход на коммерчески выгодный тариф «Аэрофлота» для рейсов между Москвой и Дальним Востоком. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей Минтранса.
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с чего всё началось
Дискуссии привели к тому, что Минтранс до сих пор не разрешил «Аэрофлоту» продавать билеты на 2020 год по убыточному для компании плоскому тарифу, и пассажиры не могут их купить. В Минтрансе утверждают, что в следующем году система с плоским тарифом не изменится.Коммерсантъвчера в 19:10
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В областном минтрансе надеются, что плоские тарифы в Москву вырастут всего на 5-7%
Сахалин.Инфо28 октября в 01:18
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