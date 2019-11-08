Общество
РБК«Аэрофлот» начал продажу билетов по плоским тарифам на 2020 год
Группа «Аэрофлот» открыла продажу билетов по плоским тарифам на рейсы, которые будут выполняться между Москвой и городами Дальнего Востока в 2020 году.
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На субсидируемые авиабилеты добавили 1,8 млрд. рублей. Депутаты Госдумы просят разрешить их продажу через Интернет
Магаданская правдавчера в 17:30
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 21:04, Вашингтон
Транспорт
На поезда в Крым продали 3,4 тыс. билетов
Известия 15:09
Общество
Счетная палата предупредила о риске сокращения населения России
Россия может не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения, говорится в докладе Счетной палаты.
Ведомости 06 ноября в 20:06
Политика
Стало известно о новой причине расторжения ДРСМД
Вашингтон сообщил, что причиной расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стала не крылатая ракета 9М729 комплекса «Искандер-М», а некое другое оружие.
Lenta.ru 19:22
Космос
В NASA распечатали капсулу с лунным грунтом, собранным в 1972 году
Представители NASA рассказали о том, что недавно они распечатали капсулу с образцами грунта Луны.
Дни24 вчера в 10:55
Космос
TESS показал панораму южного неба
Астрономы показали панораму южного полушария небесной сферы, составленную из снимков космического телескопа TESS, полученных за первый год работы.
N+1 вчера в 03:59
Футбол
Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
Занимающая шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Португалия увеличила отрыв от располагающейся на седьмой строчке России после матчей четвертого тура группового этапа Лиги Европы, которые прошли в четверг.
ТАСС Спорт вчера в 17:20
Армия и оружие
В Японии истребитель F-16 ВВС США в полете выронил учебную ракету
Военное дело вчера в 00:30
Общество
В Грузии продолжаются беспорядки из-за показа фильма о геях-танцорах
Полиция задержала двух участников акции. Также правоохранители сопровождают в кинотеатр зрителей, которые купили билеты, чтобы их не избили.
Московский Комсомолец 12:58
Политика
Обнародованы стенограммы Виндмана и Гил по импичменту Трампа
Сегодня, 8 ноября, были обнародованы стенограммы показаний по делу импичмента президента США Дональда Трампа директора по вопросам Европы Совета национальной безопасности США Александра Виндмана и экс-директора по вопросам Европы и Евразии Совета национальной безопасности США Фионы Гил.
Новостной фронт 15:11
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru 13:39
Политика
Макрон представил три сценария развития России
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.
Известия вчера в 17:23
Политика
Партия Вакарчука «Голос» призвала выйти из Минских соглашений
Украинская партия «Голос», лидером которой является музыкант Святослав Вакарчук, призвала власти Украины выйти из Минских соглашений.
RT на русском 13:53
Финансы
Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей
Получается, за месяц отток средств населения из банка составил примерно 79 млрд руб. Отток произошел из-за "продолжающейся оптимизации стоимости клиентских средств во всех валютах", а также на фоне снижения рыночных ставок, замедления инфляции и смягчения монетарной политики ЦБ, объясняет Сбербанк в пресс-релизе.
Ведомости 08:41
Экономика
В 2018 году миллиардеры потеряли $8,5 трлн
Суммарное состояние миллиардеров в мире сократилось на $8,5 трлн в 2018 году.
Известия 03:57
Экономика
Аркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж»
Ранее сообщалось о возможной покупке "Стройгазмонтажа" компанией "Газстройпром", которая была создана "Газпромом" и Газпромбанком.
Интерфакс вчера в 11:29
Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru 09:54
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин вернулся к бывшей жене
Екатерина Трофимова сообщила, что они с Владимиром Кузьминым снова сошлись, поскольку не могут жить в разлуке.
Bimru.ru 02:42
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия 06:15
Здоровье
В торговых центрах России появились аппараты для диагностики диабета
В российских торговых центрах появились аппараты для экспресс-диагностики диабета и определения уровня холестерина в крови, пишет газета «Известия».
RT на русском 18:47
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM 09:40
Политика
Помпео назвал стабильность на Украине проектом США
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона крайне заинтересована в достижении стабильности на Украине, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:22
Происшествия
На Урале осудили студента, готовившего кровавую бойню в школе
В Пермском крае Кунгурский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении несовершеннолетнего студента, который планировал массовое убийство в одной из школ Прикамья.
URA.Ru 19:37
Политика
Комитет ООН отклонил предложение России перенести его работу из США
Первый комитет Генассамблеи ООН по разоружению отклонил предложение России рассмотреть возможность переноса его работы из США в случае, если не будут решены визовые проблемы российских делегатов.
Парламентская газета 11:35
Общество
Потанин выиграл суд о разделе имущества с бывшей женой
Суд в Лондоне отклонил иск бывшей жены российского бизнесмена Владимира Потанина о разделе имущества на 5,76 миллиардов евро (7,38 миллиардов долларов), пишет «Коммерсант».
Ореанда-Новости 13:06
Здоровье
НМИЦ радиологии и «Русатом Хэлскеа» создали медицинского оператора
НМИЦ радиологии Минздрава России и АО «Русатом Хэлскеа» создали управляющую компанию — медицинского оператора для работы над развитием радионуклидной диагностики и терапии и контроля за инвестициями в этой области.
Medvestnik.ru 08:33
Футбол
Напавший на Озила и Колашинаца грабитель получил 10 лет тюрьмы
Эшли Смит, человек, напавший на игроков «Арсенала» Месута Озила и Сеада Колашинаца, приговорен к 10 годам тюрьмы.
Sports.ru 12:50