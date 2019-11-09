Группа «Аэрофлот» открыла продажу билетов по плоским тарифам на рейсы, которые будут выполняться между Москвой и городами Дальнего Востока в 2020 году.

«Аэрофлот» начал продажу билетов по плоским тарифам на 2020 год

Происшествия Замглавы «Аэрофлота» стал свидетелем по делу о хищении 250 млн руб Заместитель гендиректора «Аэрофлота» по административному управлению Василий Авилов стал свидетелем по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Политика В Би-би-си ответили на заявления об искажении слов Рамзана Кадырова Перевод слов Рамзана Кадырова с чеченского на русский о пользователях интернета был точным, сообщили РБК в Би-би-си.

Авто В Россию привезли уникальный гиперкар за 160 млн рублей Два года назад стоимость модели составляла 2,3 млн евро или около 161 млн рублей по актуальному курсу.

Общество В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.

Происшествия Неизвестные застрелили мирового судью в Коми Управление следственного комитета России (СК РФ) по Республике Коми возбудило уголовное дело после смерти мирового судьи Жешартского судебного участка региона.

Культура Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт» Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.

Армия и оружие Госдеп не получал указаний от Трампа о нефтяных месторождениях в Сирии Госдепартамент не получал указаний от президента США Дональда Трампа относительно нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии.

Политика Суд ООН в Гааге отклонил возражения России по иску Украины Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге считает, что иск Украины о якобы нарушении Российской Федерацией международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации попадает под юрисдикцию данного суда и будет обязательно рассмотрен.

Здоровье Бесплатная диагностика диабета пройдет в России с 14 по 17 ноября Россияне смогут пройти бесплатную диагностику диабета с 14 по 17 ноября в рамках акции Роспотребнадзора "Диабет: знаю, контролирую, живу".

Политика Экс-депутат рады назвала русскоговорящих украинцев москалями Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион назвала москалями всех украинцев, которые говорят на русском языке.

Происшествия СК нашел тайник после обыска по делу об убийстве экс-мэра Киселевска Следователи в Кемеровской области в рамках расследования убийства бывшего мэра города Киселевска Сергея Лаврентьева обнаружили тайник с оружием, золотом и боеприпасами.

Политика В Госдуме ответили на слова Зеленского о создателях первого спутника Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек высказался насчет заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинцы стали изобретателями первого вертолета и искусственного спутника Земли.

Политика Госдеп США обвинил Россию в агрессии к соседним странам Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал политику России, Китая и Ирана в ходе выступления в Берлине в честь 30-летия падения Берлинской стены.

Происшествия 15-летняя россиянка умерла после драки подростков Правоохранительные органы в Екатеринбурге задержали студента колледжа, подозреваемого в убийстве 15-летней девушки.

Происшествия У преподавателя петербургского вуза нашли рюкзак с отрубленными руками В Санкт-Петербурге заведено уголовное дело в отношении мужчины, в рюкзаке которого нашли отчлененные руки.

Общество Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.

Общество Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание Асахи симбун.