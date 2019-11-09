Общество
РБК«Аэрофлот» начал продажу билетов по плоским тарифам на 2020 год
Группа «Аэрофлот» открыла продажу билетов по плоским тарифам на рейсы, которые будут выполняться между Москвой и городами Дальнего Востока в 2020 году.
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На субсидируемые авиабилеты добавили 1,8 млрд. рублей. Депутаты Госдумы просят разрешить их продажу через Интернет
Магаданская правда07 ноября в 17:30
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В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
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Коммерсантъ 01:59
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В России научились за минуту определять поддельное вино
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Вести.Ru 02:29
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В Красноярском крае в аварии погиб актер драмтеатра города Минусинск Виктор Бубенков.
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Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
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В ночь на 9 ноября 1989 года власти Германской Демократической Республики (ГДР) приняли решение разрешить свободный проход через Берлинскую стену.
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МИД России предупредил граждан об опасности поездок в Ирак
МИД России предупредил об опасности посещения Ирака в связи с сохраняющейся там террористической угрозой.
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