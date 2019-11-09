Общество

РБКРБК«Аэрофлот» начал продажу билетов по плоским тарифам на 2020 год

Группа «Аэрофлот» открыла продажу билетов по плоским тарифам на рейсы, которые будут выполняться между Москвой и городами Дальнего Востока в 2020 году.
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«Аэрофлот» открыл продажу билетов по «плоским» тарифам на Дальний Восток

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«Аэрофлот» начал продажу билетов по «плоским» тарифам на 2020 год

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