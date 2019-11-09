Общество
РБК«Аэрофлот» начал продажу билетов по плоским тарифам на 2020 год
Группа «Аэрофлот» открыла продажу билетов по плоским тарифам на рейсы, которые будут выполняться между Москвой и городами Дальнего Востока в 2020 году.
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На субсидируемые авиабилеты добавили 1,8 млрд. рублей. Депутаты Госдумы просят разрешить их продажу через Интернет
Магаданская правда07 ноября в 17:30
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Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Политика
Помпео назвал стабильность на Украине проектом США
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона крайне заинтересована в достижении стабильности на Украине, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:22
Кино
Шесть российских фильмов претендуют на «Золотой Глобус»
Определены шесть российских фильмов, которые будут претендовать на получение кинопремии «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», сообщила ТАСС директор по связям с индустрией компании «Экспоконтент» Евгения Маркова.
REGNUM вчера в 23:51
Гаджеты
ASRock представила видеокарты Radeon RX 5700 Phantom Gaming
Компания ASRock готовит свои версии видеокарт Radeon RX 5700 семейства Phantom Gaming.
Игромания.ру вчера в 15:00
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова поделилась откровенным снимком в кружевном белье
Известная телеведущая Анфиса Чехова показала подписчикам откровенную фотографию, на которой позирует в кружевном нижнем белье.
Слово и Дело 07 ноября в 17:29
Наука
Ученые рассказали о способности кофе защитить от рака печени
Ученые из университета Квинс в Белфасте пришли к выводу, что кофе вдвое снижает риск развития рака печени, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:34
Футбол
Экспресс на футбол от 06.11.2019
Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку на футбол из двух событий по линии букмекерской конторы 1хСтавка.
Все про Спорт ру 06 ноября в 01:00
Транспорт
Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
Компания "Гранд Сервис Экспресс" показала, как выглядит интерьер составов дальнего следования "Таврия", которые будут курсировать между материковой частью России и Крымом.
РИА Новости вчера в 09:41
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
РИА Новости вчера в 20:17
Авто
В Сети появились фото обновленной Lada Vesta
В Сети появились первые «живые» фотографии и характеристики серийной версии обновленной LADA Vesta.
Автоновости дня вчера в 01:57
Политика
Столтенберг ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Zuma\TASS Генсек НАТО Йенс Столтенберг ответил на слова французского лидера Эммануэля Макрона о том, что Североатлантический альянс находится в коме из-за "смерти мозга".
РЕН ТВ 07 ноября в 20:25
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости вчера в 10:59
Происшествия
Фанаты ЦСКА в Будапеште устроили в метро стычку с полицией
Матч ТВ 07 ноября в 13:25
Культура
На презентацию российского кино в США пришло более 100 покупателей
Презентация собрала более 100 ведущих международных покупателей - байеров.
Российская газета вчера в 09:22
Происшествия
Девушка-подросток скончалась после драки в Екатеринбурге
Известия вчера в 02:21
Наука
В России научились за минуту определять поддельное вино
Прибор позволяет за одну минуту определять поддельное вино.
Коммерсантъ вчера в 20:19
Политика
Суд ООН в Гааге отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге считает, что иск Украины о якобы нарушении Российской Федерацией международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации попадает под юрисдикцию данного суда и будет обязательно рассмотрен.
REGNUM вчера в 10:24
Шоу-бизнес
Судебные приставы отказались делать поблажку Заворотнюк
Актрисе Анастасии Заворотнюк не собираются делать поблажку в уплате долгов, пишет «Газета.ru» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).
Lenta.ru вчера в 08:55
Музыка
Композитор Александра Пахмутова отмечает юбилей
Свой юбилей Александра Пахмутова отметит в кругу друзей на сцене Большого театра.
Вести.Ru вчера в 16:32
Наука
Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет
Отмечается, что открытие первого нового штамма было сделано впервые с 2000 года, когда были разработаны основные принципы классификации подтипов.
Газета.Ru 06 ноября в 21:55
Космос
В NASA уловили мощный рентгеновский всплеск в глубинах космоса
Южный Федеральный вчера в 09:43
Политика
«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»
Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости вчера в 11:03
Общество
Вывезший детей из Швеции россиянин вернулся в Хабаровск
РБК вчера в 20:44
Политика
Зеленский назвал спутник и вертолет изобретениями украинцев
РБК вчера в 21:48
Финансы
Жители России за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей
Объём средств физических лиц на счетах Сбербанка за октябрь 2019 года уменьшился примерно 79 млрд рублей, сообщила 8 ноября пресс-служба банка.
REGNUM вчера в 16:35
Происшествия
Аэропорт Японии дважды прекратил работу из-за дрона
В аэропорту Кансай около японского города Осака отменили или перенаправили 27 рейсов из-за сообщений о беспилотниках, передает телеканал NHK.
РБК вчера в 21:27
Футбол
Скончался чемпион Европы по футболу Анатолий Крутиков
Из сборной СССР, которая в 1960-м году стала чемпионом Европы, в живых остался только Виктор Понедельник, которому на данный момент 82 года.
МК-Спорт вчера в 04:55
Армия и оружие
В Крыму военные завершают прокладку магистрального водопровода
РИА Новости вчера в 23:51
Политика
Партнеры Джулиани требовали от Порошенко расследования против Байдена
Партнеры адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани просили экс-президента Украины Петра Порошенко открыть расследование в отношении Хантера Байдена, сообщает The Wall Street Journal.
Газета.Ru вчера в 21:34
Гаджеты
15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11
15 смартфонов китайских брендов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию прошивки MIUI 11 на базе мобильной операционной системы Android 10.
UfacityNews.ru вчера в 13:38