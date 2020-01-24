Происшествия
Газета.Ru«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
В ПАО "Аэрофлот" заявили "Газете.Ru", что аэропорт Шереметьево понесет ответственность за грузчиков, из-за которых два кота не пережили рейс SU101 из Нью-Йорка в Москву.
Читать в источнике
Оценить262
Подробнее о событии
Показать все источники
Аэропорт Шереметьево проведет служебное расследование после инцидента с гибелью двух кошек
Агентство Москвавчера в 14:01
Виновных в гибели котов из разбитой переноски начали искать в Шереметьево
Телеканал 360°вчера в 14:29
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 01:19, Ашберн
Здоровье
Мурашко назвал приоритеты развития здравоохранения в России
ТАСС/. Ориентированность на пациентов и их удовлетворенность будет приоритетом при модернизации российского здравоохранения.
Энергетика
Лукашенко одобрил изменение соглашения с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уполномочил правительство вносить поправки, не имеющие принципиального характера, в соглашение с Россией о формировании цен на газ.
Политика
Владислав Сурков ушел с госслужбы, заявил политолог
Помощник президента Владислав Сурков ушел с госслужбы, сообщил политолог Алексей Чеснаков.
Шоу-бизнес
Невеста Тимати Анастасия Решетова празднует день рождения
Невеста Тимати Анастасия Решетова празднует день рождения Анастасия Решетова отмечает день рождения.
Гаджеты
Стартовали продажи прочного российского планшета MIG T10
Известная компания Astra Linux сообщила о начале продаж прочного российского планшета под названием MIG T10.
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова сообщила о смертельной болезни
45-летняя популярная российская актриса Екатерина Волкова откровенно призналась Лере Кудрявцевой в ее программе о том, что она долгое время скрывала информацию о своем заболевании.
Общество
В Австралии подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Австралийские власти признали первый случай опасного китайского коронавируса в своей стране.
Политика
Экс-президент Латвии раскритиковал отношение к русскому языку в стране
Экс-президент выразил уверенность, что в Латвии существует проблема в сфере образования, в результате школьники знают английский язык лучше латышского.
Общество
Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам
Политика
В Сети обсуждают принца Чарльза, который не стал жать руку Пенсу
В социальных сетях обсуждают британского принца Чарльза, который не стал жать руку вице-президенту США Майку Пенсу в рамках состоявшегося в Иерусалиме международного форума памяти жертв Холокоста.
Здоровье
Власти Китая направили в охваченный коронавирусом Ухань 1230 врачей
Государственный комитет по вопросам здравоохранения направил в изолированный из-за вспышки коронавируса Ухань 1230 врачей на помощь местным медикам, следует из заявления ведомства.
Фигурное катание
Российские фигуристки оторвались от соперниц
Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова после коротких прокатов лидируют на чемпионате Европы Все российские участницы турнира одиночниц, дебютировавшие на чемпионате Европы в австрийском Граце, в точном соответствии с прогнозом составили лидирующую тройку после короткой программы.
Музыка
Песня группы «Тату» стала платиновой в Великобритании
Хоккей
Овечкин вошел в первую сборную НХЛ
Нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" россиянин Александр Овечкин вошел в состав первой символический сборной Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2010-х годов.
Политика
Кипр блокирует введение новых санкций ЕС против России, сообщает СМИ
Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму, сообщили три дипломатических источника из ЕС агентству Рейтер.
Армия и оружие
В США провели военные учения с участием российских вертолетов «Ми-24»
Учения с участием двух вертолетов российского производства «Ми-24» провели Военно-воздушные силы США, 24 января сообщает Business Insider.
Общество
Путешественник из Китая объяснил причину русской мощи
Путешественник из Китая на портале Sohu поделился впечатлениями от поездки по России и рассказал, почему «русский народ такой могучий».
Происшествия
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 20 человек
Число погибших в результате землетрясения в восточных турецких провинциях Малатья и Элязыг возросло до 20 человек, 1015 получили ранения, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.
Космос
Потенциально опасный астероид диаметром до 1 км летит к Земле
Предполагается, что небесное тело приблизится к Земле на дистанцию, которая в 15 раз дальше расстояния планеты до Луны, уже 15 февраля 2020 года.
Театры
В Москве стартует театральный фестиваль «Золотая маска»
Армия и оружие
Разведку у границ РФ за неделю вели 40 летательных аппаратов
В прошлую пятницу «Красная звезда» сообщила, что у границ РФ были замечены 22 летательных аппарата, ведущих разведку.
Политика
Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным
Общество
Экс-главе РКК «Энергия» предлагают выбрать новую должность
Бывшему гендиректору Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в "Роскосмос", производит все российские пилотируемые и грузовые космические корабли) Сергею Романову, в прошлом году пониженному до первого замгендиректора корпорации, предложено занять еще более низкую должность вплоть до уборщика.
Гаджеты
Обнаружен неудаляемый Android-вирус
Неудаляемый Android-вирус был обнаружен специалистами по кибербезопасности в приложениях из Google Play.
Политика
Помпео обругал ведущую из-за вопроса об Украине
Госсекретарь США Майк Помпео выругался на американскую радиоведущую Мэри Луиз Келли из-за ее вопросов об Украине, сообщила 24 января радиостанция NPR.
Политика
Путин поднял упавшую фуражку палестинского офицера
Армия и оружие
Китайские СМИ оценили возможность ввода в эксплуатацию бомбардировщика ПАК ДА
В издании отметили, что в настоящее время Россия возобновляет производство стратегического бомбардировщика Ту-160М2, который уже успел пройти проверку временем и готовности к бою.
Политика
Зеленский рассказал о важности прямого диалога с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что диалог с Россией идет, и речь не только о "нормандском" формате.
Политика
Трамп поднял пошлины на стальные и алюминиевые изделия из ряда стран
Президент США Дональд Трамп подписал указ, увеличивающий пошлины на стальные и алюминиевые изделия из ряда стран.
Футбол
Тренер «Марселя» опасается русских из-за трансферного окна
Даже после закрытия трансферного окна все еще будет опасность потерять игроков, так как есть русские, турки и, возможно, китайцы.