Происшествия

Газета.RuГазета.Ru«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

В ПАО "Аэрофлот" заявили "Газете.Ru", что аэропорт Шереметьево понесет ответственность за грузчиков, из-за которых два кота не пережили рейс SU101 из Нью-Йорка в Москву.
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«Аэрофлот» предложит российским аэропортам пересмотреть требования и нормы обработки багажа хендлинговыми службами

Эхо Москвы00:28

Шереметьево устроило служебную проверку после гибели котов из-за неправильной укладки багажа

Газета.Ruвчера в 14:29

Аэропорт Шереметьево проведет служебное расследование после инцидента с гибелью двух кошек

Агентство Москвавчера в 14:01

Шереметьево начало расследование после гибели кошек в багаже

РБКвчера в 14:25

Шереметьево проводит служебное расследование после случая гибели котов

ТАССвчера в 14:17

Аэропорт Шереметьево после смерти кошек начал служебное расследование

Известиявчера в 14:15

Виновных в гибели котов из разбитой переноски начали искать в Шереметьево

Телеканал 360°вчера в 14:29
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Здоровье

Мурашко назвал приоритеты развития здравоохранения в России

ТАСС/. Ориентированность на пациентов и их удовлетворенность будет приоритетом при модернизации российского здравоохранения.
ТАСС 23 января в 05:07
Энергетика

Лукашенко одобрил изменение соглашения с Россией по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уполномочил правительство вносить поправки, не имеющие принципиального характера, в соглашение с Россией о формировании цен на газ.
Коммерсантъ вчера в 22:48
Политика

Владислав Сурков ушел с госслужбы, заявил политолог

Помощник президента Владислав Сурков ушел с госслужбы, сообщил политолог Алексей Чеснаков.
РИА Новости 00:17
Шоу-бизнес

Невеста Тимати Анастасия Решетова празднует день рождения

Невеста Тимати Анастасия Решетова празднует день рождения Анастасия Решетова отмечает день рождения.
Экспресс газета 22 января в 22:30
Гаджеты

Стартовали продажи прочного российского планшета MIG T10

Известная компания Astra Linux сообщила о начале продаж прочного российского планшета под названием MIG T10.
Rusargument вчера в 03:00
Шоу-бизнес

Екатерина Волкова сообщила о смертельной болезни

45-летняя популярная российская актриса Екатерина Волкова откровенно призналась Лере Кудрявцевой в ее программе о том, что она долгое время скрывала информацию о своем заболевании.
Ugpressa.ru 23 января в 14:47
Общество

В Австралии подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Австралийские власти признали первый случай опасного китайского коронавируса в своей стране.
Свободная Пресса вчера в 23:19
Политика

Экс-президент Латвии раскритиковал отношение к русскому языку в стране

Экс-президент выразил уверенность, что в Латвии существует проблема в сфере образования, в результате школьники знают английский язык лучше латышского.
Известия вчера в 21:12
Общество

Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам

REGNUM 23 января в 02:48
Политика

В Сети обсуждают принца Чарльза, который не стал жать руку Пенсу

В социальных сетях обсуждают британского принца Чарльза, который не стал жать руку вице-президенту США Майку Пенсу в рамках состоявшегося в Иерусалиме международного форума памяти жертв Холокоста.
РЕН ТВ вчера в 08:33
Здоровье

Власти Китая направили в охваченный коронавирусом Ухань 1230 врачей

Государственный комитет по вопросам здравоохранения направил в изолированный из-за вспышки коронавируса Ухань 1230 врачей на помощь местным медикам, следует из заявления ведомства.
РИА Новости 00:10
Фигурное катание

Российские фигуристки оторвались от соперниц

Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова после коротких прокатов лидируют на чемпионате Европы Все российские участницы турнира одиночниц, дебютировавшие на чемпионате Европы в австрийском Граце, в точном соответствии с прогнозом составили лидирующую тройку после короткой программы.
Коммерсантъ вчера в 13:34
Музыка

Песня группы «Тату» стала платиновой в Великобритании

iReactor 23 января в 20:49
Хоккей

Овечкин вошел в первую сборную НХЛ

Нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" россиянин Александр Овечкин вошел в состав первой символический сборной Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2010-х годов.
Газета.Ru вчера в 21:19
Политика

Кипр блокирует введение новых санкций ЕС против России, сообщает СМИ

Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму, сообщили три дипломатических источника из ЕС агентству Рейтер.
РИА Новости вчера в 16:40
Армия и оружие

В США провели военные учения с участием российских вертолетов «Ми-24»

Учения с участием двух вертолетов российского производства «Ми-24» провели Военно-воздушные силы США, 24 января сообщает Business Insider.
Красная весна вчера в 21:17
Общество

Путешественник из Китая объяснил причину русской мощи

Путешественник из Китая на портале Sohu поделился впечатлениями от поездки по России и рассказал, почему «русский народ такой могучий».
Известия вчера в 22:40
Происшествия

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 20 человек

Число погибших в результате землетрясения в восточных турецких провинциях Малатья и Элязыг возросло до 20 человек, 1015 получили ранения, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.
РИА Новости 00:19
Космос

Потенциально опасный астероид диаметром до 1 км летит к Земле

Предполагается, что небесное тело приблизится к Земле на дистанцию, которая в 15 раз дальше расстояния планеты до Луны, уже 15 февраля 2020 года.
Газета.Ru вчера в 19:05
Театры

В Москве стартует театральный фестиваль «Золотая маска»

Аргументы и Факты 00:16
Армия и оружие

Разведку у границ РФ за неделю вели 40 летательных аппаратов

В прошлую пятницу «Красная звезда» сообщила, что у границ РФ были замечены 22 летательных аппарата, ведущих разведку.
ФАН 23 января в 18:23
Политика

Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным

Коммерсантъ вчера в 09:50
Общество

Экс-главе РКК «Энергия» предлагают выбрать новую должность

Бывшему гендиректору Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в "Роскосмос", производит все российские пилотируемые и грузовые космические корабли) Сергею Романову, в прошлом году пониженному до первого замгендиректора корпорации, предложено занять еще более низкую должность вплоть до уборщика.
РИА Новости 23 января в 22:21
Гаджеты

Обнаружен неудаляемый Android-вирус

Неудаляемый Android-вирус был обнаружен специалистами по кибербезопасности в приложениях из Google Play.
Lenta.ru вчера в 10:37
Политика

Помпео обругал ведущую из-за вопроса об Украине

Госсекретарь США Майк Помпео выругался на американскую радиоведущую Мэри Луиз Келли из-за ее вопросов об Украине, сообщила 24 января радиостанция NPR.
Известия вчера в 20:34
Политика

Путин поднял упавшую фуражку палестинского офицера

RT на русском вчера в 08:57
Армия и оружие

Китайские СМИ оценили возможность ввода в эксплуатацию бомбардировщика ПАК ДА

В издании отметили, что в настоящее время Россия возобновляет производство стратегического бомбардировщика Ту-160М2, который уже успел пройти проверку временем и готовности к бою.
NewInform вчера в 08:56
Политика

Зеленский рассказал о важности прямого диалога с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что диалог с Россией идет, и речь не только о "нормандском" формате.
Вести.Ru вчера в 21:36
Политика

Трамп поднял пошлины на стальные и алюминиевые изделия из ряда стран

Президент США Дональд Трамп подписал указ, увеличивающий пошлины на стальные и алюминиевые изделия из ряда стран.
RT на русском 00:20
Футбол

Тренер «Марселя» опасается русских из-за трансферного окна

Даже после закрытия трансферного окна все еще будет опасность потерять игроков, так как есть русские, турки и, возможно, китайцы.
Спорт день за днем вчера в 17:39
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