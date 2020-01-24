Происшествия

Газета.RuГазета.Ru«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

В ПАО "Аэрофлот" заявили "Газете.Ru", что аэропорт Шереметьево понесет ответственность за грузчиков, из-за которых два кота не пережили рейс SU101 из Нью-Йорка в Москву.
Читать в источнике
Комментировать211

Подробнее о событии

Шереметьево устроило служебную проверку после гибели котов из-за неправильной укладки багажа

Газета.Ru14:29

В Шереметьеве после гибели кошек на борту «Аэрофлота» начали служебную проверку

Говорит Москва14:39

Шереметьево начало расследование после гибели кошек в багаже

РБК14:25

Шереметьево проводит служебное расследование после случая гибели котов

ТАСС14:17

Аэропорт Шереметьево после смерти кошек начал служебное расследование

Известия14:15

Аэропорт Шереметьево проведет служебное расследование после инцидента с гибелью двух кошек

Агентство Москва14:01

Виновных в гибели котов из разбитой переноски начали искать в Шереметьево

Телеканал 360°14:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 23:47, Ашберн
Финансы

Неизвестный инвестор потратил 58 млрд рублей на облигации Минфина РФ

Сумма в размере 58 миллиардов рублей была выделена неизвестным инвестором на покупку облигаций Министерства финансов России.
REGNUM вчера в 17:16
Космос

Lego запустила собранную из конструктора модель МКС в стратосферу

Сотрудники компании Lego запустили в стратосферу модель МКС, собранную из конструктора.
Актуальные Новости 22 января в 11:06
Общество

Население России сокращается второй год подряд

Численность населения России в 2019 году продолжила сокращаться, но темпы убыли снизились, сообщили в Росстате.
РИА Новости 08:15
Политика

Путин надел фуражку на палестинского гвардейца

Российская газета 09:50
Экономика

Банки превращают автокредиты в потребительские

Похожий потребительский кредит – на 1,5 млн руб. сроком на 5 лет – зарплатные клиенты ВТБ могут взять по ставке от 10,9% годовых (конечная ставка зависит от риск-профиля заемщика), для остальных клиентов ставка начинается с 11,2%. А, к примеру, в «ОТП банке» кредит без залога на покупку машины без первоначального взноса на 2 млн руб. можно взять под 15,99% годовых.
Ведомости 04:36
Происшествия

В результате землетрясения в Турции погибли не менее четырех человек

На востоке Турции в 20:55 (совпадает с мск) произошло землетрясение магнитудой 6,8, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Коммерсантъ 14:29
Общество

Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам

REGNUM вчера в 02:48
Футбол

Трех российских футболистов дисквалифицировали за ставки на игры

Трех российских игроков «Машук КМВ» отстранили от футбола за нарушения регламента при ставках на матчи первенства РФ и другие игры.
ProstoProSport 06:44
Общество

В Австралии выявили первый случай заражения новым коронавирусом

Первый случай заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, массовые случаи которого зафиксированы в Китае, выявлен в австралийском штате Виктория.
ТАСС 21:56
Экономика

Правительство утвердило стратегию развития электронной промышленности

Правительство России утвердило стратегию развития электронной промышленности РФ до 2030 года, сообщает в среду пресс-служба кабмина.
DP.RU 22 января в 01:34
Политика

Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным

«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Коммерсантъ 09:50
Гаджеты

Обновление кулера AMD Wraith Prism увеличило количество тепловых трубок

Одна из старших моделей, Wraith Prism, недавно претерпела эволюционные изменения, предложив при неизменных габаритах полуторакратное увеличение количества тепловых трубок.
3DNews 22 января в 23:35
Наука

Змеи могут являться первоисточником китайского коронавируса

Что происходит вчера в 05:40
Политика

Пушков прокомментировал рассекреченный доклад ЦРУ о Бандере

23 января стало известно, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США опубликовало рассекреченные архивные документы о Второй мировой войне.
Известия 19:45
Гаджеты

Новое поколение отечественных «Эльбрусов» появится в 2022 году

Как сообщает ToDay News Ufa, МЦСТ рассказали, что данная модель 16С отечественного процессора «Эльбрус» можно ожидать не ранее чем через пару лет, так как основные работы закончатся только в декабре следующего года, после время уйдет на подготовку и запуск массового производства.
ToDay News Ufa 14:41
Фигурное катание

Косторная, Трусова и Щербакова стартуют на чемпионате Европы

Чемпионат Европы по фигурному катанию: женщины (короткая программа) Женщины выйдут на лёд в 13.30 по московскому времени.
Pravda.Ru 02:42
Политика

Лукашенко рассказал о переговорах с США по поставкам нефти

Белоруссия ведет переговоры по поставкам нефти со всеми участниками мирового рынка — США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с работниками завода газетной бумаги в Шклове.
РИА Новости 06:56
Шоу-бизнес

Наталья Рудова полностью обнажилась для мужского журнала

Недавно же 36-летняя Рудова приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Maxim.
StarHit.ru 14:00
Футбол

РФС признал недействительными выборы главы РПЛ

Например, почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "Газете.Ru" утверждал, что если бы какие-то претензии в отношении РПЛ и Прядкина в частности и были бы, то руководство федерации выразило бы их сразу же после проведения выборов.
Газета.Ru 13:57
Армия и оружие

Армия Украины получила партию бракованных БТР

Комсомольская правда 19:23
Происшествия

Жительница ХМАО осталась жива после падения из окна девятого этажа

ТАСС 03:08
Политика

Соратник Меркель потребовал отмены санкций против России

Санкции против России необходимо отменить, заявил соратник канцлера Германии Ангелы Меркель по партии ХДС, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в интервью немецкой газете Bild.
РИА Новости 16:44
Наука

Исследователи показали модель атмосферы древней Земли

Модель показала, что обнаруженные образцы вюстита могли возникнуть, если микрометеориты пролетали через атмосферу, богатую углекислым газом (от 60% до более чем 70%).
Индикатор 10:38
Политика

Зеленский рассказал о «шраме» между Россией и Украиной

Навсегда оставит шрам между Украиной и Россией.
РИА Новости 15:45
Происшествия

ФСБ задержала работавшего на украинские спецслужбы крымчанина

В Крыму задержали местного жителя, выполнявшего задание украинских спецслужб, — мужчина оборудовал схроны с взрывчаткой и боеприпасами.
Известия 02:49
Кино

Российский «Холоп» попытается завоевать американских зрителей

Прокат комедии режиссера Клима Шипенко «Холоп» начинается в США и Канаде, сообщил директор по развитию компании KinoFilm Corp Александр Беляков 25 января в интервью ТАСС.
Красная весна 21:58
Здоровье

Врач рассказала об опасности блюд из сырого мяса

Известия 20:19
Игры

Геймдизайнер God of War поддержал перенос Cyberpunk 2077

Геймдизайнер God of War Кори Барлог (Cory Barlog) поддержал студию CD Projekt RED после появления неофициальной информации о переносе Cyberpunk 2077 из-за проблем с оптимизацией.
3DNews вчера в 01:53
Происшествия

МВД опубликовало видео ареста организаторов порностудии в Красноярске

РИА Новости 09:32
Кино

В Фонде Абрамовича пока не отказали в поддержке новому фильму Звягинцева

Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм» бизнесмена Романа Абрамовича пока не прекращает поддержку нового фильма режиссера Андрея Звягинцева.
Культуромания 12:16
Как работают Яндекс.Новости?
Главное