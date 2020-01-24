Происшествия
Газета.Ru«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
В ПАО "Аэрофлот" заявили "Газете.Ru", что аэропорт Шереметьево понесет ответственность за грузчиков, из-за которых два кота не пережили рейс SU101 из Нью-Йорка в Москву.
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Финансы
Неизвестный инвестор потратил 58 млрд рублей на облигации Минфина РФ
Сумма в размере 58 миллиардов рублей была выделена неизвестным инвестором на покупку облигаций Министерства финансов России.
Космос
Lego запустила собранную из конструктора модель МКС в стратосферу
Сотрудники компании Lego запустили в стратосферу модель МКС, собранную из конструктора.
Общество
Население России сокращается второй год подряд
Численность населения России в 2019 году продолжила сокращаться, но темпы убыли снизились, сообщили в Росстате.
Политика
Путин надел фуражку на палестинского гвардейца
Экономика
Банки превращают автокредиты в потребительские
Похожий потребительский кредит – на 1,5 млн руб. сроком на 5 лет – зарплатные клиенты ВТБ могут взять по ставке от 10,9% годовых (конечная ставка зависит от риск-профиля заемщика), для остальных клиентов ставка начинается с 11,2%. А, к примеру, в «ОТП банке» кредит без залога на покупку машины без первоначального взноса на 2 млн руб. можно взять под 15,99% годовых.
Происшествия
В результате землетрясения в Турции погибли не менее четырех человек
На востоке Турции в 20:55 (совпадает с мск) произошло землетрясение магнитудой 6,8, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Общество
Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам
Футбол
Трех российских футболистов дисквалифицировали за ставки на игры
Трех российских игроков «Машук КМВ» отстранили от футбола за нарушения регламента при ставках на матчи первенства РФ и другие игры.
Общество
В Австралии выявили первый случай заражения новым коронавирусом
Первый случай заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, массовые случаи которого зафиксированы в Китае, выявлен в австралийском штате Виктория.
Экономика
Правительство утвердило стратегию развития электронной промышленности
Правительство России утвердило стратегию развития электронной промышленности РФ до 2030 года, сообщает в среду пресс-служба кабмина.
Политика
Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным
«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Гаджеты
Обновление кулера AMD Wraith Prism увеличило количество тепловых трубок
Одна из старших моделей, Wraith Prism, недавно претерпела эволюционные изменения, предложив при неизменных габаритах полуторакратное увеличение количества тепловых трубок.
Наука
Змеи могут являться первоисточником китайского коронавируса
Политика
Пушков прокомментировал рассекреченный доклад ЦРУ о Бандере
23 января стало известно, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США опубликовало рассекреченные архивные документы о Второй мировой войне.
Гаджеты
Новое поколение отечественных «Эльбрусов» появится в 2022 году
Как сообщает ToDay News Ufa, МЦСТ рассказали, что данная модель 16С отечественного процессора «Эльбрус» можно ожидать не ранее чем через пару лет, так как основные работы закончатся только в декабре следующего года, после время уйдет на подготовку и запуск массового производства.
Фигурное катание
Косторная, Трусова и Щербакова стартуют на чемпионате Европы
Чемпионат Европы по фигурному катанию: женщины (короткая программа) Женщины выйдут на лёд в 13.30 по московскому времени.
Политика
Лукашенко рассказал о переговорах с США по поставкам нефти
Белоруссия ведет переговоры по поставкам нефти со всеми участниками мирового рынка — США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с работниками завода газетной бумаги в Шклове.
Шоу-бизнес
Наталья Рудова полностью обнажилась для мужского журнала
Недавно же 36-летняя Рудова приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Maxim.
Футбол
РФС признал недействительными выборы главы РПЛ
Например, почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "Газете.Ru" утверждал, что если бы какие-то претензии в отношении РПЛ и Прядкина в частности и были бы, то руководство федерации выразило бы их сразу же после проведения выборов.
Армия и оружие
Армия Украины получила партию бракованных БТР
Политика
Соратник Меркель потребовал отмены санкций против России
Санкции против России необходимо отменить, заявил соратник канцлера Германии Ангелы Меркель по партии ХДС, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в интервью немецкой газете Bild.
Наука
Исследователи показали модель атмосферы древней Земли
Модель показала, что обнаруженные образцы вюстита могли возникнуть, если микрометеориты пролетали через атмосферу, богатую углекислым газом (от 60% до более чем 70%).
Политика
Зеленский рассказал о «шраме» между Россией и Украиной
Навсегда оставит шрам между Украиной и Россией.
Происшествия
ФСБ задержала работавшего на украинские спецслужбы крымчанина
В Крыму задержали местного жителя, выполнявшего задание украинских спецслужб, — мужчина оборудовал схроны с взрывчаткой и боеприпасами.
Кино
Российский «Холоп» попытается завоевать американских зрителей
Прокат комедии режиссера Клима Шипенко «Холоп» начинается в США и Канаде, сообщил директор по развитию компании KinoFilm Corp Александр Беляков 25 января в интервью ТАСС.
Здоровье
Врач рассказала об опасности блюд из сырого мяса
Игры
Геймдизайнер God of War поддержал перенос Cyberpunk 2077
Геймдизайнер God of War Кори Барлог (Cory Barlog) поддержал студию CD Projekt RED после появления неофициальной информации о переносе Cyberpunk 2077 из-за проблем с оптимизацией.
Кино
В Фонде Абрамовича пока не отказали в поддержке новому фильму Звягинцева
Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм» бизнесмена Романа Абрамовича пока не прекращает поддержку нового фильма режиссера Андрея Звягинцева.