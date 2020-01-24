В ПАО "Аэрофлот" заявили "Газете.Ru", что аэропорт Шереметьево понесет ответственность за грузчиков, из-за которых два кота не пережили рейс SU101 из Нью-Йорка в Москву.

«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

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