Происшествия

Газета.RuГазета.Ru«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

В ПАО "Аэрофлот" заявили "Газете.Ru", что аэропорт Шереметьево понесет ответственность за грузчиков, из-за которых два кота не пережили рейс SU101 из Нью-Йорка в Москву.
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«Шереметьево» проводит расследование после гибели котов из-за неправильного обращения с багажом

Эхо Москвы15:01

Аэропорт Шереметьево после смерти кошек начал служебное расследование

Известия14:15

Виновных в гибели котов из разбитой переноски начали искать в Шереметьево

Телеканал 360°14:29

Шереметьево начало расследование после гибели кошек в багаже

РБК14:25

Шереметьево проводит служебное расследование после случая гибели котов

ТАСС14:17

Шереметьево устроило служебную проверку после гибели котов из-за неправильной укладки багажа

Газета.Ru14:29

Аэропорт Шереметьево проведет служебное расследование после инцидента с гибелью двух кошек

Агентство Москва14:01
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Общество

В Австралии выявили первый случай заражения новым коронавирусом

Первый случай заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, массовые случаи которого зафиксированы в Китае, выявлен в австралийском штате Виктория.
ТАСС 21:56
Авто

Lexus и Toyota отзовут более 82 тыс. авто в России

Автоновости дня вчера в 06:47
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WhatsApp отключится на старых смартфонах через неделю

Мессенджер WhatsApp с 1 февраля перестанет поддерживать устаревшие операционные системы iOS 8 Android 2.3.7, а также более старые версии.
Российская газета 03:39
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Госсекретарь США Майк Помпео выругался на американскую радиоведущую Мэри Луиз Келли из-за ее вопросов об Украине, сообщила 24 января радиостанция NPR.
Известия 20:34
Происшествия

Жительница ХМАО выпала с девятого этажа и выжила благодаря сугробу

В Ханты-Мансийском автономном округе местная жительница выпала из окна девятого этажа дома и осталась жива благодаря сугробу.
Газета.Ru 01:41
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Прототип «Волка с Уолл-Стрит» потребовал денег с создателей фильма

Бывший биржевой брокер Джордан Белфорт решил засудить создателей «Волка с Уолл-Стрит».
Телеканал 360° 13:12
Общество

Самарская учительница уволилась из-за видео с танцем живота

В Самарской области широкий резонанс вызвало видео, на котором танец живота, как выяснилось потом, исполняла учительница одной из школ Самарской области.
Российская газета 10:38
Гаджеты

Стартовали продажи прочного российского планшета MIG T10

Само устройство считается узкоспециализированным.
Astera 06:30
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о новых ракетах ПРО для защиты Москвы

Командир соединения противоракетной обороны генерал-майор Сергей Грабчук заявил, что в ближайшее время на вооружение поступят новые ракеты ПРО для защиты Москвы.
RT на русском 21 января в 18:34
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Овечкин включен в первую пятерку минувшего десятилетия в НХЛ

В первую пятерку был включен и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Матч ТВ 20:12
Общество

Globus разрабатывает новый формат магазинов в России

Немецкий ритейлер Globus прорабатывает концепцию новых магазинов, формат которых близок к супермаркетам, площадью около 1 тыс. кв. м. Работа над проектом началась в конце прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 02:03
Экономика

Стали известны новые тарифы на электроэнергию в ДНР

Правительство ДНР устанавило новые тарифы на электроэнергию.
КП - Донецк 06:23
Авто

Ждём техосмотра и подорожания ОСАГО

Скандальный медосмотр перенесли на июль Попытка внедрить новую процедуру в ноябре закончилась грандиозным скандалом (даже Владимир Путин вмешался), потому что резко увеличила стоимость медосмотра – до 7-8 тысяч рублей.
Свободная Пресса 00:31
Наука

В Британии восстановили голос 3000-летней мумии

Историки и инженеры из Великобритании восстановили голос жившего три тысячи лет назад древнеегипетского жреца по имени Несьямун.
МедиаПоток 07:01
Происшествия

Шесть человек погибли в результате стрельбы в немецком Рот-ам-Зе

Как сообщает RTL, речь идет о шести погибших. Подозреваемый уже арестован, сообщили в Twitter полиции соседнего города Алена.
Известия 08:16
Политика

Историки оценили опубликованную ЦРУ статью о Бандере

Раскрытие ЦРУ архивных документов о Степане Бандере говорит о том, что США было известно о преступлениях украинских националистов, отметил в разговоре с РБК научный сотрудник Германского исторического института в Москве Сергей Кудряшов.
РБК 04:34
Политика

Лукашенко сообщил о переговорах с США по поставкам нефти

Поиск альтернативных поставок нефти «не блеф» и не способ поднять ставки перед переговорами с Россией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
РБК 06:58
Кино

В Фонде Абрамовича пока не отказали в поддержке новому фильму Звягинцева

Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм» бизнесмена Романа Абрамовича пока не прекращает поддержку нового фильма режиссера Андрея Звягинцева.
Культуромания 12:16
Космос

Потенциально опасный астероид диаметром до 1 км летит к Земле

Предполагается, что небесное тело приблизится к Земле на дистанцию, которая в 15 раз дальше расстояния планеты до Луны, уже 15 февраля 2020 года.
Газета.Ru 19:05
Общество

В Татьянин день погода была разной

История возникновения праздника уходит корнями в глубокую древность.
ИА Хакасия 07:01
Политика

Путин надел фуражку на палестинского гвардейца

Российская газета 09:50
Культура

Шоу «Слабое звено» возвращается на телеэкраны

Популярная в начале "нулевых" телевикторина "Слабое звено" возвращается в эфир. Ввести программу будет бессменная Мария Киселева.
Piter.tv 04:15
Происшествия

Перекрывший в Москве движение водитель фуры получил часть зарплаты

Известия 13:15
Фигурное катание

Фигуристы из России заняли весь пьедестал среди спортивных пар на ЧЕ

Российские фигуристы заняли все три призовых места на чемпионате Европы по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар.
РБК 16:38
Происшествия

СК начал проверку после обрушения кровли завода в Кузбассе

Причины частичного обрушения кровли одного из цехов Кузбасского вагоноремонтного предприятия "Новотранс" в Прокопьевске выясняют следователи.
Российская газета 09:13
Политика

Зеленский оценил результаты прямого диалога с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул важность начатого прямого диалога с российским лидером Владимиром Путиным для состоявшегося обмена удерживаемыми лицами, и выразил надежду на решение конфликта в Донбассе.
RT на русском 21:20
Армия и оружие

Американский атташе в Киеве официально обвинил донецкое ополчение и Россию в обстреле Мариуполя

Артобстрел Мариуполя 24 января 2015 года, во время которого погиб 31 и были ранены 117 мирных жителей, совершили «подконтрольные России боевики».
Новый День 09:02
Хоккей

Гретцки надеется, что Овечкин побьет его рекорд

Лучший бомбардир, снайпер и распасовщик в истории НХЛ Уэйн Гретцки выразил надежду, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин побьет его рекорд по голам.
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Происшествия

Проверка нашла в самолетах Bek Air скрепленные скотчем детали

Как сообщалось, авиационная администрация Казахстана начала проверку авиакомпании Bek Air после катастрофы самолета Fokker 100 27 декабря 2019 года под Алма-Атой.
Интерфакс 08:28
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