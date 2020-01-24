Происшествия
Газета.Ru«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
В ПАО "Аэрофлот" заявили "Газете.Ru", что аэропорт Шереметьево понесет ответственность за грузчиков, из-за которых два кота не пережили рейс SU101 из Нью-Йорка в Москву.
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Общество
В Австралии выявили первый случай заражения новым коронавирусом
Первый случай заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, массовые случаи которого зафиксированы в Китае, выявлен в австралийском штате Виктория.
Авто
Lexus и Toyota отзовут более 82 тыс. авто в России
Гаджеты
WhatsApp отключится на старых смартфонах через неделю
Мессенджер WhatsApp с 1 февраля перестанет поддерживать устаревшие операционные системы iOS 8 Android 2.3.7, а также более старые версии.
Шоу-бизнес
Брежнева появилась на премии «Золотой орел» в необычном платье
Известная поп-исполнительница Вера Брежнева наряду с другими представителями шоу-бизнеса посетила церемонию вручения национальной кинопремии «Золотой орел» в Москве.
Политика
Помпео обругал ведущую из-за вопроса об Украине
Госсекретарь США Майк Помпео выругался на американскую радиоведущую Мэри Луиз Келли из-за ее вопросов об Украине, сообщила 24 января радиостанция NPR.
Происшествия
Жительница ХМАО выпала с девятого этажа и выжила благодаря сугробу
В Ханты-Мансийском автономном округе местная жительница выпала из окна девятого этажа дома и осталась жива благодаря сугробу.
Кино
Прототип «Волка с Уолл-Стрит» потребовал денег с создателей фильма
Бывший биржевой брокер Джордан Белфорт решил засудить создателей «Волка с Уолл-Стрит».
Общество
Самарская учительница уволилась из-за видео с танцем живота
В Самарской области широкий резонанс вызвало видео, на котором танец живота, как выяснилось потом, исполняла учительница одной из школ Самарской области.
Гаджеты
Стартовали продажи прочного российского планшета MIG T10
Само устройство считается узкоспециализированным.
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о новых ракетах ПРО для защиты Москвы
Командир соединения противоракетной обороны генерал-майор Сергей Грабчук заявил, что в ближайшее время на вооружение поступят новые ракеты ПРО для защиты Москвы.
Хоккей
Овечкин включен в первую пятерку минувшего десятилетия в НХЛ
В первую пятерку был включен и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Общество
Globus разрабатывает новый формат магазинов в России
Немецкий ритейлер Globus прорабатывает концепцию новых магазинов, формат которых близок к супермаркетам, площадью около 1 тыс. кв. м. Работа над проектом началась в конце прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Экономика
Стали известны новые тарифы на электроэнергию в ДНР
Правительство ДНР устанавило новые тарифы на электроэнергию.
Авто
Ждём техосмотра и подорожания ОСАГО
Скандальный медосмотр перенесли на июль Попытка внедрить новую процедуру в ноябре закончилась грандиозным скандалом (даже Владимир Путин вмешался), потому что резко увеличила стоимость медосмотра – до 7-8 тысяч рублей.
Наука
В Британии восстановили голос 3000-летней мумии
Историки и инженеры из Великобритании восстановили голос жившего три тысячи лет назад древнеегипетского жреца по имени Несьямун.
Происшествия
Шесть человек погибли в результате стрельбы в немецком Рот-ам-Зе
Как сообщает RTL, речь идет о шести погибших. Подозреваемый уже арестован, сообщили в Twitter полиции соседнего города Алена.
Политика
Историки оценили опубликованную ЦРУ статью о Бандере
Раскрытие ЦРУ архивных документов о Степане Бандере говорит о том, что США было известно о преступлениях украинских националистов, отметил в разговоре с РБК научный сотрудник Германского исторического института в Москве Сергей Кудряшов.
Политика
Лукашенко сообщил о переговорах с США по поставкам нефти
Поиск альтернативных поставок нефти «не блеф» и не способ поднять ставки перед переговорами с Россией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Кино
В Фонде Абрамовича пока не отказали в поддержке новому фильму Звягинцева
Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм» бизнесмена Романа Абрамовича пока не прекращает поддержку нового фильма режиссера Андрея Звягинцева.
Космос
Потенциально опасный астероид диаметром до 1 км летит к Земле
Предполагается, что небесное тело приблизится к Земле на дистанцию, которая в 15 раз дальше расстояния планеты до Луны, уже 15 февраля 2020 года.
Общество
В Татьянин день погода была разной
История возникновения праздника уходит корнями в глубокую древность.
Политика
Путин надел фуражку на палестинского гвардейца
Культура
Шоу «Слабое звено» возвращается на телеэкраны
Популярная в начале "нулевых" телевикторина "Слабое звено" возвращается в эфир. Ввести программу будет бессменная Мария Киселева.
Фигурное катание
Фигуристы из России заняли весь пьедестал среди спортивных пар на ЧЕ
Российские фигуристы заняли все три призовых места на чемпионате Европы по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар.
Происшествия
СК начал проверку после обрушения кровли завода в Кузбассе
Причины частичного обрушения кровли одного из цехов Кузбасского вагоноремонтного предприятия "Новотранс" в Прокопьевске выясняют следователи.
Политика
Зеленский оценил результаты прямого диалога с Путиным
Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул важность начатого прямого диалога с российским лидером Владимиром Путиным для состоявшегося обмена удерживаемыми лицами, и выразил надежду на решение конфликта в Донбассе.
Армия и оружие
Американский атташе в Киеве официально обвинил донецкое ополчение и Россию в обстреле Мариуполя
Артобстрел Мариуполя 24 января 2015 года, во время которого погиб 31 и были ранены 117 мирных жителей, совершили «подконтрольные России боевики».
Хоккей
Гретцки надеется, что Овечкин побьет его рекорд
Лучший бомбардир, снайпер и распасовщик в истории НХЛ Уэйн Гретцки выразил надежду, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин побьет его рекорд по голам.
Происшествия
Проверка нашла в самолетах Bek Air скрепленные скотчем детали
Как сообщалось, авиационная администрация Казахстана начала проверку авиакомпании Bek Air после катастрофы самолета Fokker 100 27 декабря 2019 года под Алма-Атой.