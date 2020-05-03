с чего всё началось

Возобновить международное авиасообщение "Аэрофлот" планирует в середине лета. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщила пресс-секретарь компании Юлия Спивакова. Она пояснила, что пока сложно назвать точные сроки, но по оптимистичным прогнозам полеты должны начаться в июле.

Общество У шести крымчан подтвердился коронавирус Симферополь, 4 мая 2020, 10:29 — REGNUM За истекшие сутки в Крыму у шести граждан выявили новую коронавирусную инфекцию. 4

Общество В России за сутки выявили 10,5 тысячи новых заражений коронавирусом За минувшие сутки в стране, по данным оперативного штаба, зарегистрировали 10 581 новый случай заражения, а общее число подтвержденных диагнозов составило 145 268 человек. 3

Общество Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты. 1K

Политика Новым спикером сената Казахстана стал Маулен Ашимбаев Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата Дариги Назарбаевой.

Общество Россиянам пообещали аномально теплую неделю Аномально-теплая погода в течение недели установится в Центральном регионе России, Сибири и на Урале, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. 133

Общество В Москве от коронавируса вылечились еще 544 человека В Москве вылечились от коронавируса уже 7 573 человека сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 174

Общество Число заражений коронавирусом в Калининградской области превысило 500 "По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией на 4 мая, обследовано нарастающим итогом на COVID-19 21 903 человека, из них выявлено 524 случая заражения (114 человек выздоровели), умерли девять, остаются под медицинским наблюдением 1 894 человека, в том числе 154 в условиях обсерватора", - говорится в сообщении.

Политика Китай обвинили в сокрытии информации об опасности коронавируса Китай не предоставил в январе Всемирной организации здравоохранения всю необходимую информацию о том, что коронавирус COVID-19 передается от человека к человеку. 715

Общество Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая Московским школьникам итоговые оценки за учебный год выставят 15 мая.

Общество Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию вируса «Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна». 1K

Общество Попова рассказала, когда отменят все ограничения из-за коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала журналистам, что на территории РФ определенные ограничения будут сохраняться, пока не появится лекарство или вакцина. 6

Общество Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой. 29

Здоровье За сутки в Алтайском крае коронавирус подтвержден у 36 человек По информации оперштаба на понедельник, 4 мая, на территории Алтайского края за минувшие сутки подтверждены еще 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 127