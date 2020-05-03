с чего всё началось

Возобновить международное авиасообщение "Аэрофлот" планирует в середине лета. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщила пресс-секретарь компании Юлия Спивакова. Она пояснила, что пока сложно назвать точные сроки, но по оптимистичным прогнозам полеты должны начаться в июле.

Общество Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты. 255

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Общество Рейсы Air China Москва - Пекин будут доступны только для лиц со справкой "С 8 мая все пассажиры Air China, совершающие перелет из Москвы в Пекин, должны предоставить справку, которая была получена не менее чем за 120 часов до рейса", - говорится в заявлении, опубликованном на странице дипмиссии в социальной сети WeChat. 14

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