Коронавирус

РБКРБК«Аэрофлот» назвал странными обвинения ФАС из-за цен на билеты

В компании «Аэрофлот» назвали странными претензии Федеральной антимонопольной службы (ФАС), потребовавшей от авиакомпании незамедлительно устранить нарушения в сфере политики установки цен на билеты.
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ФАС требует от «Аэрофлота» устранить нарушения в ценовой политике на авиабилеты

"В связи с исключительным положением "Аэрофлота" на рынке международных авиаперевозок, а фактически по вывозу российских граждан из других стран, ФАС России требует от ПАО "Аэрофлот" незамедлительного принятия мер по устранению нарушений в ценовой политике на авиабилеты и обеспечении доступности рейсов", - говорится в сообщении.
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Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, намеревается создать партию на базе движения «Люди дела».
Lenta.ru вчера в 20:18
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Lockheed Martin показала уничтожение «Тополь-М» и С-400

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Чемпионат Турции приостановлен из-за коронавируса

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В Кремле не считают катастрофой цены на нефть

В Кремле не считают нынешний уровень цен на нефть катастрофой для России: у нашей страны большой запас прочности, который позволит обеспечить все социальные обязательства.
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Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

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Два основных сценария развития ситуации коронавирусом COVID-19 предположил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме Антона Красовского на RT "Эпидемия".
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении отсрочки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) по арендным платежам за федеральное имущество до 2021 года.
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Условия прекращения пандемии коронавируса назвала биолог

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В подмосковной квартире нашли ребенка с запиской передать его полиции

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АТОР предупредила о риске массового ухода с рынка туроператоров

Страховые компании начали массово отказывать туроператорам в страховании финансовой ответственности, что грозит уходом с рынка множества компаний уже в апреле.
РИА Новости 04:09
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