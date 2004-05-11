Коронавирус
ТАСС«Аэрофлот» не планирует сокращения персонала в ближайшее время
Авиакомпания "Аэрофлот" в ближайшее время не планирует сокращений персонала. Об этом в интервью проекту ТАСС "Первые лица бизнеса" рассказал гендиректор группы Виталий Савельев.
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— Турция, Англия, Швейцария — хорошо, однако Танзания — какой-то уж очень экзотический выбор.ТАСС01:00
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Происшествия
Число жертв взрыва в Бейруте превысило 100
Lenta.ru 02:05
Происшествия
Самолёт с трещиной в стекле сел в аэропорту Петербурга
Самолёт, вылетевший в Красноярск, вернулся в петербургский аэропорт Пулково из-за трещины в стекле кабины, сообщает РИА Новости.
RT на русском вчера в 15:18
Происшествия
К экс-президенту компании «Интеко» Солощанскому пришли с обысками
Следователи пришли с обысками в квартиру бывшего президента девеоперской компании Москва.
Интерфакс 01:40
Общество
Россия сняла запрет на безвизовый въезд иностранцев для командировок
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 02:21
Политика
В Госдуме оценили слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»
"Пожар до Владивостока" Александр Лукашенко во время обращения к народу и парламенту во вторник заявил, что если в Белоруссии произойдет дестабилизация обстановки и революция, то разгорится "пожар до Владивостока".
РИА Новости вчера в 21:41
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58
Шоу-бизнес
Госпитализированная с инсультом Елена Кондулайнен сломала руку
По информации одного из сотрудников администрации «Театра Луны», женщина упала и сломала руку, когда была в душе медицинского учреждения.
Evo-rus.com вчера в 09:29
Общество
СВР вела слежку за Сафроновым с осени 2019 года
Служба внешней разведки (СВР) вела слежку за журналистом Иваном Сафроновым как минимум с осени 2019 года.
Lenta.ru 02:33
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
В Пенсионном фонде России пояснили, что на первую выплату в 10000 руб. могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей, появившихся на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017.
Evo-rus.com вчера в 14:49
Экономика
ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4%
Банк ВТБ с 5 августа снизил ставки по ипотеке по всей линейке базовых программам на 0,5 процентного пункта, до 7,4% годовых, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
ТАСС 02:02
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации
Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
Известия вчера в 22:20
Политика
Лукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и парламенту назвал оппозицию тремя несчастными девчонками.
Lenta.ru вчера в 06:46
Экономика
«Газпром» оказался в должном положении
В конце 2019 года совет директоров «Газпрома» утвердил новую дивидендную политику, предусматривающую поэтапный выход на выплату не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО.
Коммерсантъ вчера в 18:35
Происшествия
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Турецкое издание Snob Magazin опубликовало в YouTube видеозапись драки с участием украинской модели Дарьей Кирилюк на курорте Чешме (Турция) на Эгейском море.
Lenta.ru вчера в 21:00
Происшествия
В Саратовской области труп мужчины пролежал два года в квартире
В Саратовской области в квартире одного из многоэтажных домов был обнаружен труп мужчины, который пролежал там около двух лет.
OAnews 02:24
Происшествия
Число жертв взрыва в Бейруте выросло до 78 человек, тысячи пострадали
По последним данным, обнаружены тела 78 погибших, тысячи человек обратились за медицинской помощью.
Новый День 01:09
Армия и оружие
Появилось видео испытаний морской версии тульского ЗПРК «Панцирь-МЕ»
Появилось видео испытаний зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-МЕ».
Первый Тульский 02:32
Общество
В ОП предложили увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей
Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила правительству поднять минимальную скидку для многодетных семей на оплату услуг ЖКХ до 50%.
РБК 01:55
Культура
Пермь посетит министр культуры РФ Ольга Любимова
Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о планируемом визите в Пермь министра культуры России Ольги Любимовой.
ВЕТТА 01:48
Общество
В США из-за тропического шторма «Исаиас» погибли четыре человека
Ранее тропический шторм «Синлаку» разрушил более тысячи домов в Таиланде.
RuNews24.ru 01:57
Политика
Совбез Белоруссии заявил о шести попытках «цветных революций» в стране
Новейшая история нашей страны помнит как минимум шесть попыток «цветных революций», — сказал госсекретарь.
РБК вчера в 21:55
Армия и оружие
Псковское соединение ВДВ возглавил полковник Сергей Чубарыкин
Псков, 5 августа 2020, 05:30 — REGNUM Командующий Воздушно-десантными войсками Вооружённых сил (ВС) России генерал-полковник Андрей Сердюков представил командованию Псковского гвардейского соединения ВДВ нового командира — полковника Сергея Чубарыкина.
REGNUM вчера в 22:30
Шоу-бизнес
Волочкова продает купель, чтобы оплатить штрафы
Балерина Анастасия Волочкова выставила на продажу свою купель, чтобы оплатить штрафы. Об этом она написала в Instagram.
Газета.Ru 02:14
Авто
Средняя цена на автомобили в России выросла на 138 тыс. рублей
Новые автомобили, предлагаемые на российском рынке, по итогам января-июня 2020 года подорожали в среднем на 8,9 процента, что в денежном эквиваленте соответствует 138 000 рублей.
Новые автомобили 02:37
Общество
Новый стандарт для автомобильных госномеров вступил в силу в России
Car.ru вчера в 03:44
Шоу-бизнес
Эшли Грэм сняла одежду для фотосессии с новорожденным сыном
32-летняя plus-size-модель Эшли Грэм появилась в свежем выпуске издания «Elle».
Bimru.ru вчера в 10:35
Фигурное катание
ISU изменил формат Гран-при по фигурному катанию из-за коронавируса
CT news вчера в 14:16
Происшествия
Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму
Известия вчера в 16:38
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов отказался играть в одном спектакле с Чулпан Хаматовой
Как сообщает «КП», приглашенный артист Кирилл Сафонов и вовсе не хочет работать с Чулпан Хаматовой в спектакле «Двое на качелях».
Вокруг ТВ вчера в 03:51
Происшествия
В Башкирии в закрытой квартире нашли тела женщины и ее 11-летнего сына
Как уточнили Стерлеграду в следственном ведомстве, тела 42-летней женщины и ее 11-летнего сына с признаками насильственной смерти нашли накануне, 4 августа, в запертой изнутри квартире на 4-ом этаже многоквартирного дома.
Стерлеград 01:51