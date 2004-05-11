— Турция, Англия, Швейцария — хорошо, однако Танзания — какой-то уж очень экзотический выбор.

с чего всё началось

Авиакомпания "Аэрофлот" в ближайшее время не планирует сокращений персонала. Об этом в интервью проекту ТАСС "Первые лица бизнеса" рассказал гендиректор группы Виталий Савельев.

«Аэрофлот» не планирует сокращения персонала в ближайшее время

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Экономика ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4% Банк ВТБ с 5 августа снизил ставки по ипотеке по всей линейке базовых программам на 0,5 процентного пункта, до 7,4% годовых, сообщается в пресс-релизе кредитной организации. 9

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Экономика «Газпром» оказался в должном положении В конце 2019 года совет директоров «Газпрома» утвердил новую дивидендную политику, предусматривающую поэтапный выход на выплату не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО.

Происшествия Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео Турецкое издание Snob Magazin опубликовало в YouTube видеозапись драки с участием украинской модели Дарьей Кирилюк на курорте Чешме (Турция) на Эгейском море. 580

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Армия и оружие Псковское соединение ВДВ возглавил полковник Сергей Чубарыкин Псков, 5 августа 2020, 05:30 — REGNUM Командующий Воздушно-десантными войсками Вооружённых сил (ВС) России генерал-полковник Андрей Сердюков представил командованию Псковского гвардейского соединения ВДВ нового командира — полковника Сергея Чубарыкина.