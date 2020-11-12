«Аэрофлот» не смог прокомментировать сообщения о задержании сотрудника за госизмену
В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" заявили "Интерфаксу", что не располагают информацией о задержании и аресте представителя компании в Великобритании по уголовному делу о государственной измене. По словам собеседника агентства, "пресс-служба информацией не располагает".В источнике
С чего всё началось
Арестованный за госизмену Федоткин оказался представителем «Аэрофлота» в Великобритании
Арестованный Лефортовским судом Москвы представитель компании "Аэрофлот" Дмитрий Федоткин не признает вину в госизмене. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к органам следствия.
ТАССвчера в 13:08
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«Аэрофлот» не смог прокомментировать сообщения о задержании сотрудника за госизмену
Интерфаксвчера в 13:26
СМИ: сотрудника «Аэрофлота» подозревают в передаче Великобритании секретных данных
Коммерсантъвчера в 13:56