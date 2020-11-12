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В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" заявили "Интерфаксу", что не располагают информацией о задержании и аресте представителя компании в Великобритании по уголовному делу о государственной измене. По словам собеседника агентства, "пресс-служба информацией не располагает".

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