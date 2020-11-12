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Интерфакс
Интерфакс

«Аэрофлот» не смог прокомментировать сообщения о задержании сотрудника за госизмену

В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" заявили "Интерфаксу", что не располагают информацией о задержании и аресте представителя компании в Великобритании по уголовному делу о государственной измене. По словам собеседника агентства, "пресс-служба информацией не располагает".В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Арестованный за госизмену Федоткин оказался представителем «Аэрофлота» в Великобритании

Арестованный Лефортовским судом Москвы представитель компании "Аэрофлот" Дмитрий Федоткин не признает вину в госизмене. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к органам следствия.
ТАССвчера в 13:08
Подробнее о событии
ТАСС

Источник: представитель «Аэрофлота» в Великобритании Федоткин обжалует свой арест

ТАССвчера в 14:44
РБК

Сотрудника «Аэрофлота» заподозрили в работе на британскую разведку

РБКвчера в 13:33
Интерфакс

«Аэрофлот» не смог прокомментировать сообщения о задержании сотрудника за госизмену

Интерфаксвчера в 13:26
Взгляд.ру

Арестованный за госизмену россиянин оказался представителем «Аэрофлота»

Взгляд.рувчера в 12:59
Коммерсантъ

СМИ: сотрудника «Аэрофлота» подозревают в передаче Великобритании секретных данных

Коммерсантъвчера в 13:56
РИА Новости

«Аэрофлот» заявил, что не имеет данных об аресте сотрудника за госизмену

РИА Новостивчера в 13:40
РЕН ТВ

Аэрофлоту неизвестно об аресте их представителя в Лондоне за госизмену

РЕН ТВвчера в 12:59

МИД России жестко ответил на заявление посла Азербайджана о крушении Ми-24

"В Москве же восприняли слова Баку о признании вины и извинениях", - напомнили во внешнеполитическом ведомстве в ответ на недавнее заявление посла Азербайджана в Москве Полада Бюльбюль оглы о том, что "на войне как на войне - всякое может быть".
Газета.Ru16:47

Суд в Пенсильвании удовлетворил иск штаба Трампа о подсчете голосов

Апелляционный суд Пенсильвании удовлетворил иск штаба действующего президента США Дональда Трампа, запретив округам штата включать в окончательные итоги голосования на президентских выборах часть поступивших по почте бюллетеней.
Газета.Ru20:31

Польховский назвал лидера национальной сборной России по биатлону

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский считает, что сейчас лидером российской команды среди тех спортсменов, которые находятся на сборе в Ханты-Мансийске, является Евгений Гараничев.
РИА Новостивчера в 07:42

Ученые объяснили причину роста мощности океанических ураганов

Японские ученые провели исследование и выяснили причину участившихся за последние 50 лет океанических ураганов, достигающих суши, соответствующие результаты опубликованы в научном журнале Nature.
Аргументы и Фактывчера в 05:37

Жители Карабаха сжигают свои дома, чтобы не сдавать их Азербайджану

Карабахцы начали сжигать свое имущество в Кельбаджарском районе, чтобы не сдавать его Азербайджану, который придет на эти территории согласно подписанному между Ереваном и Баку мирному соглашению.
Российский Диалогвчера в 13:39

Роспотребнадзор утвердил СанПиН по общепиту до 2027 года

«Установить срок действия санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" с 1 января 2021 года до 1 января 2027 года», - уточняется в документе.
ТК Звездавчера в 08:03

На базе графена создали дешевую основу для систем очистки воздуха от угарного газа

Российские химики создали дешевый катализатор на основе графена, с помощью которого можно очищать воздух от следов угарного газа или ускорять промышленные реакции, связанные с использованием этого вещества.
ТАСС Наука вчера в 06:12

Для врио главы Хабаровского края наймут семь телохранителей

Правительство Хабаровского края в четверг объявило тендер на оказание услуг охраны главы региона в 2021 году, за работу семи телохранителей власти готовы заплатить до 33,1 миллиона рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новостивчера в 14:45

Взрыв прогремел на пути следования российской военной полиции в Сирии

На пути следования колонны российской военной полиции в Сирии сработало взрывное устройство, повреждения получил бронеавтомобиль «Тигр», сообщил 12 ноября заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Александр Гринкевич.
Известиявчера в 14:03

Пульмонолог назвал самых опасных разносчиков COVID-19

Наиболее опасными разносчиками коронавируса являются переболевшие COVID-19 люди, отказывающиеся носить маски, сообщил «Ленте.ру» заслуженный врач России, профессор, доктор медицинских наук, пульмонолог Александр Карабиненко.
РБК20:01

Как отличить стресс от простуды

Стресс и негативные эмоции могут вызвать симптомы самых разных заболеваний, от простуды до сахарного диабета, рассказала в интервью радио Sputnik нейропсихолог, клинический психолог Ирина Хвингия.
РИА Новости20:10