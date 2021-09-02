«Аэрофлот» может вернуть заработные платы пилотов на допандемийный уровень в ом случае, если летом будущего года сохранится текущий объем внутренних перевозок, а зарубежные составят хотя бы 70% к уровню 2019 года.
Космический телескоп получил свое название в честь Джеймса Уэбба, который занимал должность администратора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США с 1961 по 1968 год.
Согласно опубликованным документам, в результате испытаний кроссовер получил около 29,5% за защиту водителя и взрослых пассажиров, безопасность детей эксперты оценили в 22,9%, а безопасность пешеходов - в 50,8%. Как отмечают специалисты Latin NCAP, для них итоги краш-теста оказались разочаровывающими.
Как пишет автор публикации в издании Svenska Dagbladet, после окончания выборов в немецкий парламент местные партии не смогут в короткие сроки определиться с тем, кто заменит Ангелу Мекрель на посту канцлера ФРГ, передает ИА Красная Весна.
Закон очень быстро прошёл стадии согласований и теперь полиция получила возможность без решения суда контролировать и даже захватывать учётные записи пользователей, подозреваемых в тяжких преступлениях.