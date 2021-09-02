Будьте в Плюсе

В «Аэрофлоте» заявили, что необходимости привлекать иностранных пилотов нет

«Аэрофлот» может вернуть заработные платы пилотов на допандемийный уровень в ом случае, если летом будущего года сохранится текущий объем внутренних перевозок, а зарубежные составят хотя бы 70% к уровню 2019 года.
Национальная служба новостей
Полубояринов также прокомментировал сообщения о риске дефицита пилотов в «Аэрофлоте».
РБК
В 2020 году государство выделило Росавиации на поддержку авиакомпаний на фоне пандемии около 21 млрд рублей.
Интерфакс
В конце августа сообщалось, что Шереметьевский профсоюз летного состава просит "Аэрофлот" пересмотреть систему оплаты труда пилотов, предупреждая о дефиците кадров.
Интерфакс

Подробнее о событии

Михаил Полубояринов: ждем, когда откроется мир
НТВ06:16
Глава «Аэрофлота»: зарплата пилотов связана с вопросом восстановлением объема перевозок
ТАСС04:03
«Аэрофлот» назвал условия возвращения пилотам прежних зарплат
Говорит Москва05:33
Гендиректор «Аэрофлота» Полубояринов назвал условие восстановления зарплат пилотов
РИА Новости05:21
«Аэрофлот» назвал условие для возвращения пилотам «доковидных» зарплат
Интерфакс05:21
В «Аэрофлоте» заявили о желании компаний «хайпануть» на фоне ограничений
РБК05:06
«Аэрофлот» назвал условие возвращения пилотам «допандемийных» зарплат
Национальная служба новостей05:44

Интересное

Телескоп Джеймса Уэбба готов к отправке в космос

Космический телескоп получил свое название в честь Джеймса Уэбба, который занимал должность администратора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США с 1961 по 1968 год.
Первый Севастопольский31 августа в 08:11

Кроссовер Renault Duster 2022 получил 0 звезд в краш-тесте Latin NCAP

Согласно опубликованным документам, в результате испытаний кроссовер получил около 29,5% за защиту водителя и взрослых пассажиров, безопасность детей эксперты оценили в 22,9%, а безопасность пешеходов - в 50,8%. Как отмечают специалисты Latin NCAP, для них итоги краш-теста оказались разочаровывающими.
Новые автомобили30 августа в 11:46

После выборов в ФРГ не смогут быстро определиться с заменой канцлера Ангелы Меркель

Как пишет автор публикации в издании Svenska Dagbladet, после окончания выборов в немецкий парламент местные партии не смогут в короткие сроки определиться с тем, кто заменит Ангелу Мекрель на посту канцлера ФРГ, передает ИА Красная Весна.
Solenka.info06:53

В Австралии полиция будет взламывать соцсети без решения суда

Закон очень быстро прошёл стадии согласований и теперь полиция получила возможность без решения суда контролировать и даже захватывать учётные записи пользователей, подозреваемых в тяжких преступлениях.
Ferra18:14

РФПИ может начать производить «Спутник V» в США для экспорта в другие страны

Фармкомпании из США ведут с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) переговоры о возможности производства российской вакцины против коронавируса «Спутник V» для экспорта в другие страны.
Коммерсантъ03:08