Коронавирус

РБКРБК«Аэрофлот» обратился в МИД из-за застрявших в Черногории россиян

«Аэрлофлот» был вынужден обратиться в Министерство иностранных дел и Росавиацию из-за отсутствия разрешения от властей Черногории на вывоз россиян из страны. Об этом РБК сообщил представитель авиакомпании Михаил Демин. Он заявил, что в «Аэрофлоте» очень обеспокоены ситуацией.
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с чего всё началось

«Победа» не может вернуть из Тивата около тысячи пассажиров

"В связи со сложившейся ситуацией Росавиацией совместно с МИД России принимаются меры для получения необходимых разрешений у авиационных властей Черногории на выполнение полетов российским авиакомпаниям с целью вывоза граждан Российской Федерации с территории Черногории", - сообщили в агентстве.
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«Аэрофлот» обратился в МИД из-за застрявших в Черногории россиян

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