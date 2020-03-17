"В связи со сложившейся ситуацией Росавиацией совместно с МИД России принимаются меры для получения необходимых разрешений у авиационных властей Черногории на выполнение полетов российским авиакомпаниям с целью вывоза граждан Российской Федерации с территории Черногории", - сообщили в агентстве.

с чего всё началось

«Аэрлофлот» был вынужден обратиться в Министерство иностранных дел и Росавиацию из-за отсутствия разрешения от властей Черногории на вывоз россиян из страны. Об этом РБК сообщил представитель авиакомпании Михаил Демин. Он заявил, что в «Аэрофлоте» очень обеспокоены ситуацией.

«Аэрофлот» обратился в МИД из-за застрявших в Черногории россиян

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