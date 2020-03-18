Больше тысячи пассажиров авиакомпании "Победа" не могут вылететь из Черногории обратно в Россию, сообщил "Интерфаксу" во вторник источник в авиакомпании.

Больше тысячи пассажиров «Победы» застряли в Черногории

Общество На Украине зафиксирован второй случай смерти от коронавируса В украинском городе Черновцы умерла женщина, у которой было обнаружено острое респираторное заболевание, вызванное коронавирусом, это стало вторым случаем смерти в стране от новой инфекции; всего на Украине во вторник подтверждено семь новых случаев инфицирования, сообщает Центр общественного здоровья республики (ЦОЗ).

Энергетика Министр нефти Ирака призвал собрать экстренную встречу членов ОПЕК+ Министр нефти и вице-премьер Ирака Тамир аль Гадбан призвал организовать экстренную встречу стран ОПЕК+ для принятия необходимых мер по сбалансированию нефтяного рынка.

Здоровье ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.

Происшествия В толпу пешеходов врезалась девушка-водитель в Новосибирске Пешеходы начали переходить дорогу на зеленый сигнал светофора, когда в них въехала девушка на кроссовере Chevrolet Captiva.

Общество Путин попросил россиян не покупать продукты впрок Как отметил Путин, главное, чтобы люди понимали, что ситуация надежная, и не тратили деньги на продукты, которые потом придется выбросить.

Общество AliExpress оправился от коронавируса Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на AliExpress Россия, китайские продавцы AliExpress возобновили свою работу и начали отправлять посылки.

Общество СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.

Здоровье Госдума приняла в I чтении проект о госрегулировании цен на лекарства Депутаты Государственной думы во вторник приняли в первом чтении законопроект, который даёт право правительству в случае возникновении чрезвычайной ситуации или угрозе эпидемии ограничивать максимальные цены на лекарственные препараты.

Космос Ученый из-за пандемии коронавируса предложил создать поселения на Луне Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин не исключил, что из-за пандемии коронавируса нового типа жителям Земли придется создать поселения на Луне и Марсе, сообщает РИА Новости.

Происшествия Мосгорсуд огласит приговор генералу Дрыманову по делу о взятке Мосгорсуд в среду огласит приговора экс-начальнику столичного главка СК РФ генералу Александру Дрыманову по делу о взятке в 1 миллион долларов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Политика В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.

Общество Часть московских ресторанов приостановят работу из-за коронавируса «Часть членов Федерации рестораторов и отельеров среди рестораторов в Москве, принимая во внимание сложившуюся ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, с 18 марта текущего года приостанавливают работу по обслуживанию гостей, переходя на формат доставки еды», — говорится в письме.

Происшествия Вице-мэра Барнаула задержали за крупную взятку По словам старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмилы Рязанцевой, в отношении заместителя главы администрации Барнаула возбуждено уголовное дело о получении крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ).