Коронавирус
ИнтерфаксБольше тысячи пассажиров «Победы» застряли в Черногории
Больше тысячи пассажиров авиакомпании "Победа" не могут вылететь из Черногории обратно в Россию, сообщил "Интерфаксу" во вторник источник в авиакомпании.
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Черногория выдвинула условие для разрешения на вылет 1 тыс. пассажиров «Победы»
Взгляд.рувчера в 16:34
Авиакомпания «Победа» ожидает от властей Черногории разрешение на вывоз клиентов в Москву
Агентство Москвавчера в 15:26
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Общество
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
Здоровье
Медсестра Коммунарки рассказала о нехватке еды, врачей и воды в больнице
Находящаяся на карантине в Коммунарке пациентка записала видео, в котором медицинский сотрудник учреждения раскрыла, какова истинная ситуация в инфекционной больнице.
Общество
На Украине зафиксирован второй случай смерти от коронавируса
В украинском городе Черновцы умерла женщина, у которой было обнаружено острое респираторное заболевание, вызванное коронавирусом, это стало вторым случаем смерти в стране от новой инфекции; всего на Украине во вторник подтверждено семь новых случаев инфицирования, сообщает Центр общественного здоровья республики (ЦОЗ).
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Энергетика
Министр нефти Ирака призвал собрать экстренную встречу членов ОПЕК+
Министр нефти и вице-премьер Ирака Тамир аль Гадбан призвал организовать экстренную встречу стран ОПЕК+ для принятия необходимых мер по сбалансированию нефтяного рынка.
Общество
Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Армия и оружие
«Россия бросила их»: Украинцам рассказали о беглых заражённых из Донбасса
Разумеется, Россию в очередной раз называли страной-оккупантом, из-за которой в отдельных районах Донецкой и Луганской областей была якобы отменена ротация.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Наука
В МГУ допустили создание вакцины от коронавируса за три месяца
В России за три месяца может быть создан прототип вакцины от коронавируса.
Происшествия
В толпу пешеходов врезалась девушка-водитель в Новосибирске
Пешеходы начали переходить дорогу на зеленый сигнал светофора, когда в них въехала девушка на кроссовере Chevrolet Captiva.
Общество
Путин попросил россиян не покупать продукты впрок
Как отметил Путин, главное, чтобы люди понимали, что ситуация надежная, и не тратили деньги на продукты, которые потом придется выбросить.
Общество
Волгоградцам пособия на детей от трёх до семи лет назначат без справок
Напомним, пособие над детей будут выплачивать семьям, доход которых не превышает одного прожиточного минимума на человека.
Политика
Путин подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию
Президент Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля голосования по поправкам в Конституцию, текст опубликован на сайте Кремля.
Общество
В Москве объявили желтый уровень опасности из-за ветра
В Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, следует из прогностической карты Гидрометцентра.
Общество
AliExpress оправился от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на AliExpress Россия, китайские продавцы AliExpress возобновили свою работу и начали отправлять посылки.
Общество
СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве
Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
Здоровье
Госдума приняла в I чтении проект о госрегулировании цен на лекарства
Депутаты Государственной думы во вторник приняли в первом чтении законопроект, который даёт право правительству в случае возникновении чрезвычайной ситуации или угрозе эпидемии ограничивать максимальные цены на лекарственные препараты.
Космос
Ученый из-за пандемии коронавируса предложил создать поселения на Луне
Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин не исключил, что из-за пандемии коронавируса нового типа жителям Земли придется создать поселения на Луне и Марсе, сообщает РИА Новости.
Происшествия
Мосгорсуд огласит приговор генералу Дрыманову по делу о взятке
Мосгорсуд в среду огласит приговора экс-начальнику столичного главка СК РФ генералу Александру Дрыманову по делу о взятке в 1 миллион долларов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Армия и оружие
В ВМФ России рассказали о работе по созданию подлодок пятого поколения
Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов в интервью «Красной звезде» рассказал о работе по созданию атомных подводных лодок пятого поколения.
Политика
В Раде стороннику Порошенко попытались заткнуть рот медицинской маской
Депутату Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексею Гончаренко попытались закрыть рот медицинской маской во время его выступления в парламенте.
Здоровье
В Самаре выявлен первый случай заражения коронавирусом
Во вторник, 17 марта, в Самаре был зарегистрирован первый заболевший коронавирусом. Анализы на заболевание показали положительный результат.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян сообщила, что снова беременна
Симоньян призналась, что даже не знала, «как об этом сообщить без взрыва хохота».
Политика
В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса
Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.
Политика
Песков: сотрудники администрации президента сдают тесты на коронавирус
"Да", - сказал Песков, отвечая на вопрос, сдают ли тесты на COVID-19 сотрудники администрации президента.
Общество
Часть московских ресторанов приостановят работу из-за коронавируса
«Часть членов Федерации рестораторов и отельеров среди рестораторов в Москве, принимая во внимание сложившуюся ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, с 18 марта текущего года приостанавливают работу по обслуживанию гостей, переходя на формат доставки еды», — говорится в письме.
Происшествия
Вице-мэра Барнаула задержали за крупную взятку
По словам старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмилы Рязанцевой, в отношении заместителя главы администрации Барнаула возбуждено уголовное дело о получении крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ).
Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
Здоровье
Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19
Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.