Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксБольше тысячи пассажиров «Победы» застряли в Черногории

Больше тысячи пассажиров авиакомпании "Победа" не могут вылететь из Черногории обратно в Россию, сообщил "Интерфаксу" во вторник источник в авиакомпании.
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«Аэрофлот» обратился в МИД для эвакуации россиян из Черногории

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S7 не может получить разрешения на вывозные чартеры из Черногории

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Интерфаксвчера в 17:46

Черногория выдвинула условие для разрешения на вылет 1 тыс. пассажиров «Победы»

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Авиакомпания «Победа» ожидает от властей Черногории разрешение на вывоз клиентов в Москву

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РБКвчера в 17:21

Более тысячи российских туристов застряли в Черногории

Говорит Москвавчера в 09:49
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Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

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На Украине зафиксирован второй случай смерти от коронавируса

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Интерфакс вчера в 14:45
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Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:29
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Министр нефти Ирака призвал собрать экстренную встречу членов ОПЕК+

Министр нефти и вице-премьер Ирака Тамир аль Гадбан призвал организовать экстренную встречу стран ОПЕК+ для принятия необходимых мер по сбалансированию нефтяного рынка.
Известия вчера в 22:02
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Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина

Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Salt Mag вчера в 11:26
Армия и оружие

«Россия бросила их»: Украинцам рассказали о беглых заражённых из Донбасса

Разумеется, Россию в очередной раз называли страной-оккупантом, из-за которой в отдельных районах Донецкой и Луганской областей была якобы отменена ротация.
Царьград вчера в 12:40
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ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
Общество

В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Газета.Ru вчера в 10:01
Наука

В МГУ допустили создание вакцины от коронавируса за три месяца

В России за три месяца может быть создан прототип вакцины от коронавируса.
РБК вчера в 21:09
Происшествия

В толпу пешеходов врезалась девушка-водитель в Новосибирске

Пешеходы начали переходить дорогу на зеленый сигнал светофора, когда в них въехала девушка на кроссовере Chevrolet Captiva.
VN.RU вчера в 22:07
Общество

Путин попросил россиян не покупать продукты впрок

Как отметил Путин, главное, чтобы люди понимали, что ситуация надежная, и не тратили деньги на продукты, которые потом придется выбросить.
РИА Новости вчера в 08:12
Общество

Волгоградцам пособия на детей от трёх до семи лет назначат без справок

Напомним, пособие над детей будут выплачивать семьям, доход которых не превышает одного прожиточного минимума на человека.
НовостиВолгограда.ру 16 марта в 05:08
Политика

Путин подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля голосования по поправкам в Конституцию, текст опубликован на сайте Кремля.
Ведомости вчера в 14:27
Общество

В Москве объявили желтый уровень опасности из-за ветра

В Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, следует из прогностической карты Гидрометцентра.
РБК вчера в 23:10
Общество

AliExpress оправился от коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на AliExpress Россия, китайские продавцы AliExpress возобновили свою работу и начали отправлять посылки.
ToDay News Ufa вчера в 10:30
Общество

СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве

Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
РБК вчера в 04:47
Здоровье

Госдума приняла в I чтении проект о госрегулировании цен на лекарства

Депутаты Государственной думы во вторник приняли в первом чтении законопроект, который даёт право правительству в случае возникновении чрезвычайной ситуации или угрозе эпидемии ограничивать максимальные цены на лекарственные препараты.
Суть событий вчера в 04:52
Космос

Ученый из-за пандемии коронавируса предложил создать поселения на Луне

Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин не исключил, что из-за пандемии коронавируса нового типа жителям Земли придется создать поселения на Луне и Марсе, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 21:09
Происшествия

Мосгорсуд огласит приговор генералу Дрыманову по делу о взятке

Мосгорсуд в среду огласит приговора экс-начальнику столичного главка СК РФ генералу Александру Дрыманову по делу о взятке в 1 миллион долларов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости вчера в 21:04
Армия и оружие

В ВМФ России рассказали о работе по созданию подлодок пятого поколения

Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов в интервью «Красной звезде» рассказал о работе по созданию атомных подводных лодок пятого поколения.
RT на русском вчера в 19:30
Политика

В Раде стороннику Порошенко попытались заткнуть рот медицинской маской

Депутату Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексею Гончаренко попытались закрыть рот медицинской маской во время его выступления в парламенте.
РИА Новости вчера в 23:02
Здоровье

В Самаре выявлен первый случай заражения коронавирусом

Во вторник, 17 марта, в Самаре был зарегистрирован первый заболевший коронавирусом. Анализы на заболевание показали положительный результат.
ГТРК Самара вчера в 11:10
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Маргарита Симоньян сообщила, что снова беременна

Симоньян призналась, что даже не знала, «как об этом сообщить без взрыва хохота».
ФАН 16 марта в 03:56
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В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса

Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:16
Политика

Песков: сотрудники администрации президента сдают тесты на коронавирус

"Да", - сказал Песков, отвечая на вопрос, сдают ли тесты на COVID-19 сотрудники администрации президента.
РИА Новости вчера в 23:02
Общество

Часть московских ресторанов приостановят работу из-за коронавируса

«Часть членов Федерации рестораторов и отельеров среди рестораторов в Москве, принимая во внимание сложившуюся ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, с 18 марта текущего года приостанавливают работу по обслуживанию гостей, переходя на формат доставки еды», — говорится в письме.
Известия вчера в 15:25
Происшествия

Вице-мэра Барнаула задержали за крупную взятку

По словам старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмилы Рязанцевой, в отношении заместителя главы администрации Барнаула возбуждено уголовное дело о получении крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ).
Российская газета 16 марта в 09:04
Экономика

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
Ведомости вчера в 10:36
Здоровье

Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19

Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
РБК вчера в 08:59
Как работают Яндекс.Новости?
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