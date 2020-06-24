Общество
Коммерсантъ«Аэрофлот» объяснил «эксклюзивные» пассажирские рейсы за рубеж
Представитель «Аэрофлота» пояснил, что сейчас развивается грузовая сеть на пассажирских судах, например, для перевозки медицинского оборудования. Чтобы обеспечивать логистические цепочки, нужно обеспечить регулярность рейсов.
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с чего всё началось
Правительство с целью борьбы с эпидемией COVID-19 запретило 27 марта все международные пассажирские рейсы, с тех пор разрешены только вывозные чартеры: самолеты российских авиакомпаний летят за рубеж пустыми и возвращаются с россиянами.Ведомостивчера в 17:08
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Общество
Полиция начала проверку информации о двойном голосовании по поправкам
Правоохранительные органы начали проверку информации о двойном голосовании по поправкам в Конституцию, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.
Коммерсантъ 13:25
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Политика
В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам
В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 11:30
Общество
Дерматолог рассказала, чем опасен высокий УФ-индекс
Дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова объяснила, чем высокий уровень солнечного излучения опасен для кожи.
Ридус 12:46
Общество
В МВД Белоруссии сообщили о «раскачивании ситуации» в Минске
«События, которые происходят в Минске, иногда направлены на раскачивание ситуации, и под видом якобы мирных протестов и каких-то выражений несогласия с какими-то действиями власти таится огромная опасность», — приводит БЕЛТА его слова.
RT на русском 11:54
Общество
Для иностранных специалистов смягчили ограничения на въезд в Россию
Правительство смягчило ограничения на въезд в страну для иностранных специалистов, сообщили в пресс-службе кабмина.
РИА Новости 12:05
Политика
МИД пошутил про флаг ЛГБТ на здании посольства США
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о флаге ЛГБТ над посольством США, заявил, что "мы из Кремля не видим здания американского посольства".
РИА Новости 11:38
Политика
Американский генерал предсказал захват украинской дамбы Россией
Экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес предсказал, что Россия попытается захватить дамбу в украинском Херсоне.
Lenta.ru 09:54
Общество
ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе
В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Коммерсантъ 10:02
Происшествия
Восстановлено электроснабжение Абакана
Стала известна причина отключения от электроснабжения нескольких подстанций в столице Хакасии. На Калининской подстанции произошла авария.
Республиканская Телевизионная Сеть 11:59
Здоровье
В Челябинской области от ковидной пневмонии умерла участковый педиатр
От ковидной пневмонии скончалась участковый врач-педиатр городской детской поликлиники Миасса.
74.ru 07:12
Шоу-бизнес
Лолита через суд потребовала выселить из квартиры бывшего мужа
Адвокат певицы Сергей Жорин пояснил, что Иванов более года не живет в этой квартире и не платит за коммунальные услуги.
РИА Новости 05:27
Общество
Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды
Школьники не сразу после начала эпидемии в России перешли на дистанционное обучение.
РБК 05:52
Общество
Канделаки рассказала о домогательствах и драке с Саакашвили
Ruposters.ru 12:01
Общество
Собянин проголосует по поправкам к Конституции дистанционно
Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что планировал проголосовать на избирательном участке, чтобы показать безопасность такой возможности, но в итоге отдаст свой голос в электронном виде и протестирует подобный формат.
РИА Новости 11:39
Политика
Косово отказалось от участия в переговорах с Сербией в Вашингтоне
Премьер-министр Косово Авдулла Хоти отказался от участия в переговорах с руководством Сербии, которые должны были пройти в Вашингтоне.
РБК 05:22
Шоу-бизнес
Собчак сломала нос и попала в больницу
Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты.
Lenta.ru 09:34
Наука
В борьбе с раком поможет ультразвук
Израильским ученым удалось разработать неинвазивную технологическую платформу, которая способная доставлять гены в клетки раковой опухоли молочной железы.
ToDay News Ufa 05:29
Гаджеты
Почему Bluetooth необходимо выключать на смартфоне
Старший инженер-программист по цифровой безопасности компании Avast Войтех Бочек рассказал РИА Новости о том, почему важно выключать функцию Bluetooth на любом мобильном устройстве.
Live24 06:32
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
Общество
В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду
Депутат Госдумы Василий Власов направил письмо министру просвещения Сергею Кравцову с предложением установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду, пишет телеканал "RT".
РИА Новости вчера в 23:49
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал фото своего отца-генерала
Артист и телеведущий Максим Галкин по случаю Дня отца, который отмечался 21 июня, опубликовал фото своего папы — Александра Галкина, генерал-полковника и талантливого инженера.
News.ru вчера в 07:37
Футбол
Игорь Акинфеев: «И в сборной, и в ЦСКА все приходили к выводу, что круче «Руки Вверх!» никого нет»
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о дружбе с лидером музыкальной группы «Руки Вверх!»
Спорт-Экспресс 12:59
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 23 июня в 10:42
Общество
Алиханов пригрозил временно закрыть один из ресторанов из-за свадьбы
Виталий Невар / Новый Калининград Губернатора Калининградской области Антона Алиханова упрекнули в том, что он "накрыл" свадьбу в одном из ресторанов.
Новый Калининград.Ru 01:53
Происшествия
Сын погибшего в ДТП ответил на предложение Ефремова об «усыновлении»
РИА Новости 12:15
Политика
Путин не нашел в своем окружении не верящих в Россию людей
РБК вчера в 13:59