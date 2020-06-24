Правительство с целью борьбы с эпидемией COVID-19 запретило 27 марта все международные пассажирские рейсы, с тех пор разрешены только вывозные чартеры: самолеты российских авиакомпаний летят за рубеж пустыми и возвращаются с россиянами.

с чего всё началось

Представитель «Аэрофлота» пояснил, что сейчас развивается грузовая сеть на пассажирских судах, например, для перевозки медицинского оборудования. Чтобы обеспечивать логистические цепочки, нужно обеспечить регулярность рейсов.

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