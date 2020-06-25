«Аэрофлот» объяснил выполнение пассажирских рейсов за границу при действующем запрете на въезд. Как пояснили в авиакомпании, «Аэрофлот» развивает грузовую сеть на пассажирских судах по самым востребованным направлениям.

с чего всё началось

Представитель «Аэрофлота» пояснил, что сейчас развивается грузовая сеть на пассажирских судах, например, для перевозки медицинского оборудования. Чтобы обеспечивать логистические цепочки, нужно обеспечить регулярность рейсов.

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