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Коммерсантъ«Аэрофлот» объяснил «эксклюзивные» пассажирские рейсы за рубеж
Представитель «Аэрофлота» пояснил, что сейчас развивается грузовая сеть на пассажирских судах, например, для перевозки медицинского оборудования. Чтобы обеспечивать логистические цепочки, нужно обеспечить регулярность рейсов.
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с чего всё началось
«Аэрофлот» объяснил выполнение пассажирских рейсов за границу при действующем запрете на въезд. Как пояснили в авиакомпании, «Аэрофлот» развивает грузовую сеть на пассажирских судах по самым востребованным направлениям.Ведомости05:39
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Общество
В Курске началось голосование по поправкам в Конституцию РФ
С сегодняшнего дня, на всех избирательных участках страны началась процедура голосования по поправкам в Конституцию.
Kurskcity.ru 04:56
Общество
Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке
Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета 23 июня в 21:18
Шоу-бизнес
Прилучный нашел замену Муцениеце через неделю после развода
Прилучный и Муцениеце развелись после восьми лет брака.
Слово и Дело 23 июня в 04:12
Политика
Песков назвал сроки голосования Путина по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин пока не принял участие в голосовании по вопросу поправок в Конституцию.
Известия 06:08
Политика
Евгения Примакова назначили главой Россотрудничества
"Да, президент подписал указ", - сказал Брюханов, отвечая на вопрос, назначен ли Евгений Примаков на должность главы Россотрудничества.
РИА Новости 07:08
Общество
Минкультуры РФ: Кинотеатры в России могут открыться к 15 июля
Дата возможного открытия кинотеатров 15 июля обсуждалась ранее, в связи с выходом нового фильма Кристофера Нолана "Довод".
Российская газета 05:52
Футбол
Вагнер Лав вместо ПФК ЦСКА перешел в казахстанский «Кайрат»
Российская газета 23 июня в 12:15
Общество
В Калининграде наградили участницу парада, потерявшую туфлю
Командующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов наградил участницу парада в Калининграде, которая в ходе церемонии потеряла туфлю, но не сбила строй, рассказал РИА Новости представитель флота Роман Мартов.
РИА Новости 07:10
Политика
Песков заявил, что Россия не будет вмешиваться в белорусские выборы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в электоральные процессы в других государствах, особенно в Белоруссии, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:20
Политика
Украинский омбудсмен осудила слова депутата о детях «низкого качества»
Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова осудила заявление депутата от фракции "Слуга народа", главы парламентского комитета по социальной политике Галины Третьяковой о том, что в бедных семьях рождаются дети "низкого качества", и призвала руководство парламента и депутатов Рады отреагировать на него.
РИА Новости 06:40
Общество
Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России
Гидрометцентр представил температурный прогноз на ближайшее время, предупредив о небольших погодных аномалиях в отдельных регионах.
РИА Новости вчера в 20:44
Общество
Собчак подала в суд на немецкое издание из-за обвинений в расизме
Телеведущая Ксения Собчак подала в суд на немецкое издание Business insider за клевету.
Вечерняя Москва 00:35
Общество
Audi разорвала контракт с Собчак из-за ее сообщения в Instagram
Автомобильная компания Audi приняла решение о разрыве рекламного контракта с Ксенией Собчак.
РБК вчера в 16:08
Шоу-бизнес
Максим Галкин впервые показал фото своего отца генерала-полковника
Как рассказал Галкин в своем посте в Instagram, его отец отвечал в СССР, а затем и в России за всё танкостроение, военное автомобилестроение, их развитие и обеспечение этой техникой нашей армии.
Невские Новости вчера в 08:50
Футбол
Клинтон Н’Жи, возможно, не заражен коронавирусом
Сообщалось, что тесты игроков Клинтона Н’Жи, Шарля Каборе и Себастьяна Шиманьски дали положительный результат.
Нева Спорт вчера в 08:05
Политика
Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы
Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 23 июня в 07:39
Экономика
Минтруд рассчитал темпы повышения пенсий на 3 года
Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению (индексируются ежегодно с первого апреля) в 2021 году планируется повысить на 1,5 процента до 9 977 рублей, в 2022 году — на 3,9 процента до 10 307 рублей, в 2023 году — на 3,7 процента до 10 693 рубля, сообщило издание "Российская газета" со ссылкой на проект бюджета ПФР.
Вести.Ru 23 июня в 05:40
Армия и оружие
США перебросили в Польшу две тысячи военных и 30 истребителей F-16
Слово и Дело 23 июня в 02:44
Происшествия
СК возбудил дело после обнаружения 5 младенцев в квартире в Москве
Российская газета 23 июня в 09:44
Футбол
Тренер «Оренбурга» рассказал, когда был выявлен коронавирус у футболистов команды
Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов заявил, что игроки его команды сдали положительные тесты на коронавирус сразу после прилёта с матча 23-го тура Российской премьер-лиги с московским «Локомотивом» (0:1).
RT на русском 07:10
Кино
26 июня в Fortnite покажут фильмы Кристофера Нолана
Показы приурочены к скорому выходу новой работы режиссера – "Довод". Ранее Epic Games показали пользователям трейлер этой киноленты.
Деловое.ТВ вчера в 14:01
Происшествия
Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца
Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры, после того как его заподозрили в разбое из-за хищения обоев из строительного магазина.
РБК 05:33
Общество
Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет
Единовременные выплаты семьям с детьми в возрасте от рождения до 16 лет в июле будут начислены автоматически тем, кто получил такую выплату в июне.
РБК 23 июня в 14:43
Происшествия
На Южном Урале возбудили дело о халатности при строительстве ФОКа
В Челябинской области возбудили дело о халатности должностных лиц Администрации Южноуральска при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса.
Челябинский обзор 06:26
Финансы
РБК: россияне начали возвращать валюту в банки
Россияне начали пополнять валютные вклады в связи с постепенным снятием режима самоизоляции.
ТАСС вчера в 05:35
Политика
МИД России следит за планами США по переброске военных в Польшу
Россия внимательно следит за планами США перебросить часть своих военных из Германии в Польшу, заявили в российском МИД.
RT на русском 04:31
Шоу-бизнес
Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем
Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
Политика
Сын Никиты Хрущева покончил с собой в США
Политолог Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, покончил с собой.
Lenta.ru 07:20