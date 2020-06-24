Коронавирус
Коммерсантъ«Аэрофлот» объяснил «эксклюзивные» пассажирские рейсы за рубеж
Представитель «Аэрофлота» пояснил, что сейчас развивается грузовая сеть на пассажирских судах, например, для перевозки медицинского оборудования. Чтобы обеспечивать логистические цепочки, нужно обеспечить регулярность рейсов.
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с чего всё началось
Правительство с целью борьбы с эпидемией COVID-19 запретило 27 марта все международные пассажирские рейсы, с тех пор разрешены только вывозные чартеры: самолеты российских авиакомпаний летят за рубеж пустыми и возвращаются с россиянами.Ведомостивчера в 17:08
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Политика
Посольство США в Москве вывесило ЛГБТ-флаг
Посольство Соединенных Штатов в Москве вывесило ЛГБТ-флаг, передает корреспондент "Газеты.ru".
Газета.Ru 06:19
Политика
Лукашенко заявил о вмешательстве из России и Польши
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во внутренние дела страны и предвыборную гонку идет вмешательство извне — из России и Польши.
Коммерсантъ 06:04
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Происшествия
В Харькове неизвестные избили битами члена партии Шария
Неизвестные ночью избили битами члена партии Шария в Харькове, пострадавший в реанимации, заявил в четверг лидер политсилы, украинский блогер Анатолий Шарий.
РИА Новости 05:06
Гаджеты
Xiaomi выпустила оболочку MIUI 12 для смартфона Mi 10 Lite
Деловое.ТВ 08:01
Армия и оружие
В США заявили, что за учениями «Кавказ-2020» последует захват Херсона
Бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что Россия "под прикрытием" учений "Кавказ-2020" может попытаться захватить перекрывающую подачу воды в Крым дамбу в Херсонской области.
Газета.Ru 07:32
Здоровье
Врач показал легкие переболевших коронавирусом людей
Сычугов показал снимки пораженных органов и рассказал о произошедших в них изменениях.
Evo-rus.com 05:45
Общество
Сын Хрущева скончался от огнестрельного ранения в голову
Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову, сообщило в среду, 24 июня, Associated Press.
Известия 08:17
Происшествия
Российский траулер сел на мель у берегов Норвегии
Газета.Ru 02:46
Здоровье
Правила выхода из режима самоизоляции просят изменить власти Прикамья
Письмо с предложениями уже подготовлено. На данный момент показатель заражения КОВИД-19 составляет 131,4 случая на сотню тысяч граждан.
Evo-rus.com 07:49
Экономика
Эксперты предложили смягчить объявленный Путиным прогрессивный НДФЛ
Политические резоны власти понятны, ведь введение 15% налога на доходы свыше 5 миллионов рублей в год воспринимается основной массой россиян как "раскулачивание богатых".
Московский Комсомолец вчера в 10:38
Политика
Песков оценил слова Лукашенко о вмешательстве в выборы в Белоруссии
По словам Пескова, Россия никогда не вмешивается в какие-либо электоральные процессы, особенно в тех случаях, когда дело касается Минска.
Слово и Дело 06:41
Шоу-бизнес
Лолита через суд выселяет бывшего мужа
Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская намерена через суд выселить из своей квартиры бывшего мужа Дмитрия Иванова.
НТВ 06:19
Политика
Евгений Примаков назначен главой Россотрудничества
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Евгения Примакова на должность руководителя Россотрудничества, передает ТАСС.
Вести.Ru 08:02
Общество
В России появятся сделанные по автобусным технологиям речные маршрутки
Под автобусными технологиями президент ОСК подразумевает использование структурных элементов конструкции корпуса, электропроводки и сидений, «очень близких к тому, что делают традиционно предприятия, которые выпускают городской транспорт».
РБК 06:28
Экономика
Правительство выделит 270 млрд рублей на выплаты на детей
Российское правительство выделит более 270 млрд рублей на новые единовременные выплаты на детей до 16 лет.
RT на русском 07:52
Общество
Подписан первый в истории контракт на выход туриста в открытый космос
Подписан первый в истории контракт на выход космического туриста в открытый космос.
Газета.Ru 08:48
Экономика
СМИ узнали о планах компенсировать поддержку ИТ за счет налога
Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку ИТ-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам.
РБК вчера в 21:37
Футбол
Болельщик «Бернли» не стал извиняться за баннер «Жизни белых важны»
Небольшой самолет с баннером «Жизни белых важны» появился над манчестерским стадионом «Этихад» как раз в тот момент, когда футболисты «Манчестер Сити» и «Бернли» встали на одно колено в поддержку протестов против расовой дискриминации в США и других странах.
Советский спорт 23 июня в 05:26
Авто
С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений
Новые поправки, касающиеся купли-продажи и регистрации автомобилей, вступят в силу в Российской Федерации с 1 июля 2020 года.
Городовой 22 июня в 14:29
Культура
Перед концертом на Мамаевом кургане в Волгограде пошел дождь
Заготовленные организаторами концерта на Мамаевом кургане дождевики и зонты пришлись как нельзя кстати.
Высота 102 вчера в 14:08
Общество
Памфилова назвала провокацией попытку двойного голосования
Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала провокацией попытки проголосовать дважды по поправкам в конституцию, комментируя сообщения о том, что ведущий "Дождя" Павел Лобков смог проголосовать на своем участке и с помощью электронного голосования.
РИА Новости 08:35
Общество
Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке
Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета 23 июня в 21:18
Здоровье
Заболеваемость внебольничной пневмонией в Ленобласти выросла на 65%
Санкт-Петербург, 25 июня 2020, 15:33 — REGNUM В Ленинградской области впервые за несколько лет отмечен резкий рост числа внебольничных пневмоний — на 65% по сравнению со средним многолетним уровнем и на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
REGNUM 08:33
Космос
NASA готовится к новой миссии к спутнику Нептуна
Астрономы смогли близко наблюдать его лишь однажды, когда космический аппарат пролетел мимо Нептуна 30 лет назад.
Популярная механика 22 июня в 04:52
Политика
Путин рассказал о вере в Россию среди своего окружения
Ведомости вчера в 12:42
Здоровье
Зеленский назвал возможную дату пика по COVID-19 на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в стране наступит посреди лета, если не остановить ежедневный рост числа заболевших.
РИА Новости 08:19
Шоу-бизнес
Муцениеце похвасталась соблазнительными фото в бикини у бассейна
Поклонники российской актрисы Агаты Муцениеце пришли в восторг от стройной фигуры звезды, которая опубликовала фотографии в алом бикини.
ФАН 02:56
Политика
Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию
Президент России Владимир Путин в четверг, 25 июня, заявил, что нельзя никого принуждать к участию в голосовании по поправкам в Конституцию страны.
Известия 07:38