Общество
Коммерсантъ«Аэрофлот» объяснил отказ вывезти собак из Шанхая попыткой контрабанды
В авиакомпании объяснили, что на рейс 4 июля пришли 39 пассажиров с клетками, в которых содержалось 71 животное. «Аэрофлот» усмотрел в этом попытку контрабанды. Как рассказала в Instagram блогер Елизавета Иванова, ее муж специально вернулся в Китай еще в марте, чтобы вывезти их собаку Амура.
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Политика
Профсоюз журналистов потребовал прекратить дело против Ивана Сафронова
Профсоюз журналистов потребовал прекратить дело против Ивана Сафронова Профсоюз журналистов выступил в поддержку задержанного по делу о госизмене журналиста Ивана Сафронова.
Медиазона 07:58
Происшествия
Порывы ветра в Саратове сорвали крышу в Заводском районе
В Заводском районе порывы ветра сорвали крышу со строения на Орджоникидзе, 131.
Взгляд-инфо 09:10
Общество
Ущерб экологии от разлива топлива в Норильске превысил 147 млрд рублей
07.07.2020 Росприроднадзор назвал сумму ущерба, который был нанесен экологии в результате разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске.
Портал Поиск 04:55
Общество
В Тульской области возобновят работу ТРЦ
"Согласно изменениям, в Тульской области открываются торгово-развлекательные центры и другие объекты розничной торговли независимо от их площади", - говорится в сообщении.
РИА Новости 10:50
Общество
Прокуратура запросила 15 лет для главы «Мемориала» в Карелии Дмитриева
Гособвинение попросило для главы карельского отделения «Мемориала», историка Юрия Дмитриева 15 лет заключения, передает ТАСС со ссылкой на его адвоката Виктора Ануфриева.
РБК 11:02
Происшествия
СК нашел доказательства убийства младенца врачами в Калининграде
Следственный комитет (СК) нашел доказательства убийства младенца врачами в Калининграде.
Piter.tv 10:36
Происшествия
На юге Москвы автомобиль въехал в веранду ресторана
На юге Москвы водитель автомобиля въехал в летнюю веранду одного из ресторанов на улице Генерала Белова.
RT на русском 09:08
Экономика
Предприниматели Жуковского получат субсидии на проведение дезинфекции
Индивидуальные предприниматели без работников получат по 15 тысяч рублей.
Авиаград Жуковский 08:34
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в административных зданиях Астрахани
Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания.
Газета.Ru 08:18
Гаджеты
Sony выпустила телевизоры Bravia XH90 для PlayStation 5
Деловое.ТВ вчера в 08:59
Футбол
Газизов не подтвердил возможность назначения в «Спартак»
Ранее сообщалось, что бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением по поводу возможного назначения Александра Жиркова генеральным директором клуба.
RT на русском 09:14
Общество
У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций
На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.
RT на русском вчера в 22:10
Политика
Песков назвал недружественными шагами британские санкции против России
Представитель Кремля сказал, что сожалеет в связи с такими шагами в отношении России и считает их недружественными.
Газета.Ru 07:02
Политика
Президент Венгрии призвал Украину и Румынию прекратить загрязнять реки
Президент Венгрии Янош Адер призвал Украину и Румынию разрешить ситуацию с загрязнением двух крупных рек Венгрии после того, как их наводнили пластиковые отходы из-за паводков в Карпатах.
Вестник Кавказа 09:28
Общество
Суд оштрафовал лишенного сана схимонаха Сергия на 90 тысяч рублей
Суд в Свердловской области оштрафовал лишенного сана схимонаха Сергия на 90 тысяч рублей за распространение недостоверной информации.
ТК Звезда 05:13
Киберспорт
Скриншоты Watch Dogs: Legion слили в сеть
В сети появились скриншоты Watch Dogs Legion. Их опубликовал один из пользователей реддита, который взял фото с китайского игрового журнала.
Cyber.sports.ru 09:22
Здоровье
Эксперт: распространение коронавируса может угаснуть и без вакцины
Член-корреспондент РАН Константин Чумаков заявил, что пандемия коронавируса в мире может завершиться до появления вакцины.
Моя Москва.онлайн 10:50
Общество
Суд арестовал замглавы Минобрнауки и чиновника Россотрудничества
Суд в Москве арестовал заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич по делу о мошенничестве.
Суть событий 01:44
Шоу-бизнес
Татьяна Навка устроила фотосессию на Кижах
Знаменитая российская фигуристка Татьяна Навка посетила Кижи.
Петрозаводск говорит вчера в 07:24
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 09:00
Общество
Супруга Парфенова объяснила отъезд из России
Елена Чекалова, супруга журналиста Леонида Парфенова, опровергла сообщения об их эмиграции из России.
Известия 06:00
Политика
МИД: Россия не намерена уговаривать США сохранить место в ДОН
Начальник отдела по контролю над обычными вооружениями Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Бушуев заявил, что Россия не намерена уговаривать США остаться в Договоре по открытому небу.
Газета.Ru 08:42
Футбол
Вратари «Локомотива» поддержали вратаря, в которого ударила молния
Голкиперы московского футбольного клуба "Локомотив" Гилерме, Антон Коченков и Никита Медведев выразили поддержку вратарю подмосковной команды "Знамя Труда" Ивану Заборовскому, в которого попала молния на тренировке.
РИА Новости 04:36
Футбол
«Сан-Лоренсо» отклонил предложение ЦСКА по трансферу Гайча
Аргентинский «Сан-Лоренсо» отказался в ответ на предложение ЦСКА о покупке форварда Адольфо Гайча за € 8 млн, сообщает TyC Sports.
Чемпионат 05:48
Экономика
На Украине пустят с молотка реактивные самолеты
Планируется, в частности, пустить с молотка произведенный в конце 1960-х годов первый чехословацкий реактивный самолет Л-29 и польский легкий учебно-спортивный самолет PZL-104 «Вильга 35А», выпущенный в 1991-м.
Lenta.ru 10:12
Армия и оружие
Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника
Газета.Ru 05 июля в 11:14
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Происшествия
Не менее 21 человека погибли при падении автобуса с детьми в Китае
Автобус со школьниками упал в водоем в городе Аньшунь в провинции Гуйчжоу на юге Китая, по меньшей мере 21 человек погиб, еще 15 — ранены.
Известия 07:09