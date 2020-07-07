Общество

КоммерсантъКоммерсантъ«Аэрофлот» объяснил отказ вывезти собак из Шанхая попыткой контрабанды

В авиакомпании объяснили, что на рейс 4 июля пришли 39 пассажиров с клетками, в которых содержалось 71 животное. «Аэрофлот» усмотрел в этом попытку контрабанды. Как рассказала в Instagram блогер Елизавета Иванова, ее муж специально вернулся в Китай еще в марте, чтобы вывезти их собаку Амура.
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«Аэрофлот» объяснил, почему не вывез собак из Китая. Авиакомпания считает, что это была контрабанда

Афиша Daily10:10

В «Аэрофлоте» объяснили отказ вывезти животных из Шанхая

РИА Новости08:51

«Аэрофлот» объяснил отказ взять питомцев россиян на вывозной рейс из Китая подозрениями в контрабанде

Медиазона09:29

«Признаки контрабанды». «Аэрофлот» объяснил отказ вывозить домашних животных на рейсе из Китая

Фонтанка.Ру09:21

«Аэрофлот» объяснил отказ брать домашних животных на вывозной рейс подозрениями в контрабанде

Дождь09:01

«Аэрофлот» объяснил, почему отказался брать животных на борт рейса из Шанхая

ТАСС08:32

«Аэрофлот» объяснил попыткой контрабанды отказ в вывозе собак из Шанхая

Говорит Москва08:47
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