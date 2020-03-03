с чего всё началось

Лишение топ-менеджмента бонусов из-за авиакатастрофы предусмотрено в KPI компании, пояснял Савельев, премии не должны были выплачиваться со II квартала и до конца 2019 г. Премии в «Аэрофлоте» выплачиваются ежеквартально, есть также годовая премия, на каждую квартальную может приходиться порядка 15–20% общего переменного вознаграждения за весь год.

«Аэрофлот» объяснил рост выплат топ-менеджерам почти на 40%

Биатлон МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.

Происшествия У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.

Космос Новый прототип SpaceX Starship взорвался во время испытаний В конце ноября SpaceX уже проводила испытания первого полноразмерного прототипа космического корабля Starship, в ходе которого агрегат был разрушен избыточным давлением.

Общество Приехавший из Москвы Васин рассказал об уехавшем в Москву Артамонове Новый начальник управления экономики Калуги Владимир Васин, выступая сегодня на планерке в горуправе, не мог не отметить работу бывшего калужского губернатора: - Благодаря многолетней работе и заботе губернатора Калужской области Артамонова Анатолия Дмитриевича создан на самом деле мощный и крепкий фундамент, на котором можно дальше строить, по сути, здание любой высоты.

Происшествия В Саратове пьяный мужчина изнасиловал пенсионерку посреди улицы Полицейские задержали в Саратове мужчину, изнасиловавшего 65-летнюю пенсионерку Как рассказали в региональном управлении СК, пьяный злоумышленник, угрожая убийством, набросился на пожилую женщину рано утром на пересечении улиц Большая Горная и Университетская.

Экономика Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.