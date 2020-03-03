Экономика

ВедомостиВедомости«Аэрофлот» объяснил рост выплат топ-менеджерам почти на 40%

Лишение топ-менеджмента бонусов из-за авиакатастрофы предусмотрено в KPI компании, пояснял Савельев, премии не должны были выплачиваться со II квартала и до конца 2019 г. Премии в «Аэрофлоте» выплачиваются ежеквартально, есть также годовая премия, на каждую квартальную может приходиться порядка 15–20% общего переменного вознаграждения за весь год.
Читать в источнике
Комментировать16
с чего всё началось
Группа «Аэрофлот» (включает «Аэрофлот», «Россию», «Победу» и «Аврору») увеличила вознаграждение руководящему персоналу в 2019 году на 38% — с 1,5 млрд до 2,138 млрд руб. в 2019 году, следует
 из годового отчета компании по международным стандартам (МСФО).
РБК05:18

Подробнее о событии

«Аэрофлот» объяснил повышение премий топ-менеджерам

Взгляд.ру11:12

«Аэрофлот» объяснил рост выплат топ-менеджерам почти на 40%

Ведомости10:17

«Аэрофлот» увеличил вознаграждение руководству в 2019 году почти на 40%

РБК06:08

Топ-менеджеры «Аэрофлота» в 2019 году получили больше денег, несмотря на катастрофу SSJ100

Телеканал 360°06:25

«Аэрофлот» в 2019 году увеличил вознаграждение топ-менеджменту почти на 40%

Коммерсантъ06:10

Руководству «Аэрофлота» увеличили премии. Они должны были лишиться бонусов из-за сгоревшего Superjet

URA.Ru08:16

«Аэрофлот» увеличил вознаграждение руководству почти на 40%

Forbes06:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 11:18, Ашберн
Музыка

Российская группа Little Big поедет на «Евровидение»

Nur24.ru 00:10
Общество

8 марта проезд для женщин в Москве и Подмосковье станет бесплатным

В Московском регионе в честь праздника 8 марта общественный транспорт станет бесплатным для всех женщин.
Комсомольская правда 06:54
Экономика

ФРС США досрочно снизила базовую ставку из-за коронавируса

Федеральная резервная система (ФРС) США в среду неожиданно объявила о снижении диапазона базовой процентной ставки с 1,5-1,75% до 1-1,25%.
Российская газета 10:25
Политика

Лавров сообщил о согласии Трампа на встречу лидеров «пятёрки» СБ ООН

Американский лидер Дональд Трамп согласился на саммит лидеров стран — постоянных членов СБ ООН, который предложил организовать российский президент Владимир Путин.
RT на русском 08:42
Политика

ВС не принял иск о распоряжении Путина по голосованию по Конституции

Верховный суд не увидел нарушений и противоречий в распоряжении президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 08:47
Общество

Дозаправка Ту-160 на скорости 600 километров в час попала на видео

Министерство обороны опубликовало видео дозаправки стратегических бомбардировщиков Ту-160 на высоте более пяти километров и скорости 600 километров в час.
РИА Новости 10:20
Происшествия

Учительницу школы, где дети получили ожоги глаз, уволят

Газета.Ru 02:54
Хоккей

Стал известен состав «Авангарда» на игру против «Салавата Юлаева»

Стал известен состав «Авангарда» на первый матч первого раунда серии плей-офф КХЛ против «Салавата Юлаева».
Горобзор.ру 01 марта в 07:24
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия 09:04
Происшествия

У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус

У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Коммерсантъ вчера в 06:17
Футбол

Роналду вылетел на Мадейру к матери, перенесшей инсульт

Mockva.ru 09:46
Хоккей

«Металлург» сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с «Барысом»

РИА Новости 11:08
Космос

Новый прототип SpaceX Starship взорвался во время испытаний

В конце ноября SpaceX уже проводила испытания первого полноразмерного прототипа космического корабля Starship, в ходе которого агрегат был разрушен избыточным давлением.
Srnsk вчера в 07:21
Политика

Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституции РФ

Президент России Владимир Путин предложил закрепить в Конституции России положение о сроках индексации пенсий.
СургутИнтерНовости вчера в 23:18
Общество

Приехавший из Москвы Васин рассказал об уехавшем в Москву Артамонове

Новый начальник управления экономики Калуги Владимир Васин, выступая сегодня на планерке в горуправе, не мог не отметить работу бывшего калужского губернатора: - Благодаря многолетней работе и заботе губернатора Калужской области Артамонова Анатолия Дмитриевича создан на самом деле мощный и крепкий фундамент, на котором можно дальше строить, по сути, здание любой высоты.
Калужские новости вчера в 12:45
Армия и оружие

Турция сбила еще один самолет ВВС Сирии

Ранее Турция уже сбила 2 фронтовых бомбардировщика Су-24 ВВС Сирии.
Вести.Ru 05:20
Армия и оружие

Стало известно о планах Нидерландов отправить войска в Донбасс

Власти Нидерландов планировали отправить в Донбасс войска после падения малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.
Lenta.ru 10:03
Общество

Вандалы разрушили могилу неизвестного солдата под Севастополем

Злоумышленники надругались на могилой неизвестного солдата в районе поселка Сахарная головка под Севастополем.
Телеканал 360° 07:44
Происшествия

В Саратове пьяный мужчина изнасиловал пенсионерку посреди улицы

Полицейские задержали в Саратове мужчину, изнасиловавшего 65-летнюю пенсионерку Как рассказали в региональном управлении СК, пьяный злоумышленник, угрожая убийством, набросился на пожилую женщину рано утром на пересечении улиц Большая Горная и Университетская.
РИА Новости 06:40
Футбол

«Сочи» подписал контракт с Имбула до конца сезона

«Сочи» заключил соглашение с хавбеком Жанелли Имбула.
Бомбардир.ру 10:50
Происшествия

Самолет «Новосибирск – Москва» экстренно приземлился в Перми

Самолет "Новосибирск – Москва" экстренно приземлился в Перми. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.
Деловое.ТВ 04:16
Шоу-бизнес

Данила Козловский показал первое фото с новорожденной дочерью

Российский актер и режиссер Данила Козловский опубликовал в Instagram первое фото с новорожденной дочерью.
Gazeta.SPb 02:27
Общество

Слезы капали за деньги: назван гонорар Диденко в «Пусть говорят»

Собеседник 07:31
Экономика

Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий

Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Коммерсантъ 08:52
Армия и оружие

Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном по Сирии

Турция не испытывает никаких проблем с Россией и Ираном по Сирии, все ее действия продиктованы национальными интересами, сообщает Habertürk со ссылкой на президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
Rambler News Service вчера в 07:38
Происшествия

В Омске осудили мать, убившую дочь из-за хлебных крошек

Российская газета 09:56
Политика

Суд в Греции отпустил экс-командира «Айдара» Мельничука

Суд в Греции отпустил из-под стражи бывшего командира батальона «Айдар», депутата Верховной рады Сергея Мельничука, сообщил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.
Коммерсантъ 09:31
Происшествия

Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе

РИА Новости вчера в 15:58
Происшествия

Историку Соколову предъявили окончательное обвинение

РИА Новости 10:14
Кино

Джонни Депп может вернуться в «Пираты Карибского моря»

В сети появилась информация, что актер Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья в фильме«Пираты Карибского моря».
Gazeta.SPb вчера в 06:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное