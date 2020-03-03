Экономика
Ведомости«Аэрофлот» объяснил рост выплат топ-менеджерам почти на 40%
Лишение топ-менеджмента бонусов из-за авиакатастрофы предусмотрено в KPI компании, пояснял Савельев, премии не должны были выплачиваться со II квартала и до конца 2019 г. Премии в «Аэрофлоте» выплачиваются ежеквартально, есть также годовая премия, на каждую квартальную может приходиться порядка 15–20% общего переменного вознаграждения за весь год.
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Общество
8 марта проезд для женщин в Москве и Подмосковье станет бесплатным
В Московском регионе в честь праздника 8 марта общественный транспорт станет бесплатным для всех женщин.
Экономика
ФРС США досрочно снизила базовую ставку из-за коронавируса
Федеральная резервная система (ФРС) США в среду неожиданно объявила о снижении диапазона базовой процентной ставки с 1,5-1,75% до 1-1,25%.
Политика
Лавров сообщил о согласии Трампа на встречу лидеров «пятёрки» СБ ООН
Американский лидер Дональд Трамп согласился на саммит лидеров стран — постоянных членов СБ ООН, который предложил организовать российский президент Владимир Путин.
Политика
ВС не принял иск о распоряжении Путина по голосованию по Конституции
Верховный суд не увидел нарушений и противоречий в распоряжении президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию.
Общество
Дозаправка Ту-160 на скорости 600 километров в час попала на видео
Министерство обороны опубликовало видео дозаправки стратегических бомбардировщиков Ту-160 на высоте более пяти километров и скорости 600 километров в час.
Хоккей
Стал известен состав «Авангарда» на игру против «Салавата Юлаева»
Стал известен состав «Авангарда» на первый матч первого раунда серии плей-офф КХЛ против «Салавата Юлаева».
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Происшествия
У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус
У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Хоккей
«Металлург» сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с «Барысом»
Космос
Новый прототип SpaceX Starship взорвался во время испытаний
В конце ноября SpaceX уже проводила испытания первого полноразмерного прототипа космического корабля Starship, в ходе которого агрегат был разрушен избыточным давлением.
Политика
Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституции РФ
Президент России Владимир Путин предложил закрепить в Конституции России положение о сроках индексации пенсий.
Общество
Приехавший из Москвы Васин рассказал об уехавшем в Москву Артамонове
Новый начальник управления экономики Калуги Владимир Васин, выступая сегодня на планерке в горуправе, не мог не отметить работу бывшего калужского губернатора: - Благодаря многолетней работе и заботе губернатора Калужской области Артамонова Анатолия Дмитриевича создан на самом деле мощный и крепкий фундамент, на котором можно дальше строить, по сути, здание любой высоты.
Армия и оружие
Турция сбила еще один самолет ВВС Сирии
Ранее Турция уже сбила 2 фронтовых бомбардировщика Су-24 ВВС Сирии.
Армия и оружие
Стало известно о планах Нидерландов отправить войска в Донбасс
Власти Нидерландов планировали отправить в Донбасс войска после падения малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.
Общество
Вандалы разрушили могилу неизвестного солдата под Севастополем
Злоумышленники надругались на могилой неизвестного солдата в районе поселка Сахарная головка под Севастополем.
Происшествия
В Саратове пьяный мужчина изнасиловал пенсионерку посреди улицы
Полицейские задержали в Саратове мужчину, изнасиловавшего 65-летнюю пенсионерку Как рассказали в региональном управлении СК, пьяный злоумышленник, угрожая убийством, набросился на пожилую женщину рано утром на пересечении улиц Большая Горная и Университетская.
Футбол
«Сочи» подписал контракт с Имбула до конца сезона
«Сочи» заключил соглашение с хавбеком Жанелли Имбула.
Происшествия
Самолет «Новосибирск – Москва» экстренно приземлился в Перми
Самолет "Новосибирск – Москва" экстренно приземлился в Перми. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.
Шоу-бизнес
Данила Козловский показал первое фото с новорожденной дочерью
Российский актер и режиссер Данила Козловский опубликовал в Instagram первое фото с новорожденной дочерью.
Экономика
Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий
Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Армия и оружие
Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном по Сирии
Турция не испытывает никаких проблем с Россией и Ираном по Сирии, все ее действия продиктованы национальными интересами, сообщает Habertürk со ссылкой на президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
Происшествия
В Омске осудили мать, убившую дочь из-за хлебных крошек
Политика
Суд в Греции отпустил экс-командира «Айдара» Мельничука
Суд в Греции отпустил из-под стражи бывшего командира батальона «Айдар», депутата Верховной рады Сергея Мельничука, сообщил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.
Происшествия
Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе
Происшествия
Историку Соколову предъявили окончательное обвинение
Кино
Джонни Депп может вернуться в «Пираты Карибского моря»
В сети появилась информация, что актер Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья в фильме«Пираты Карибского моря».