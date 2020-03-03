Экономика
Ведомости«Аэрофлот» объяснил рост выплат топ-менеджерам почти на 40%
Лишение топ-менеджмента бонусов из-за авиакатастрофы предусмотрено в KPI компании, пояснял Савельев, премии не должны были выплачиваться со II квартала и до конца 2019 г. Премии в «Аэрофлоте» выплачиваются ежеквартально, есть также годовая премия, на каждую квартальную может приходиться порядка 15–20% общего переменного вознаграждения за весь год.
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Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
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Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News за нарушение российского законодательства, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Предлагаем прогноз на матч чемпионата Украины, в котором 3 марта киевское «Динамо» принимает «Колос».
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Блогер Диденко обратилась к подписчикам после трагедии в бане
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«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens
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Определились соперники сборной России по группе в Лиге наций УЕФА
Сборная России сыграет в группе 3 дивизиона В, где ее соперниками станут команды Сербии, Турции и Венгрии.
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Цена на нефть марки Brent растёт более чем на 3%
Отмечается, что по состоянию на 14:04 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,31% — до $53,62 за баррель.
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Сестра Бузовой показала свою новую квартиру
Сестра российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анна показала свою новую квартиру в Москве.
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Лукашенко рассказал о кредите США на трубопровод
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что США могут предоставить республике дешевый кредит на строительство трубопровода для прокачки нефти.
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В школах Москвы усилили меры по профилактике гриппа и ОРВИ
В образовательных организациях столицы в целях профилактики гриппа и ОРВИ введены дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия.
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Geely займется производством спутников для новых автомобилей
Экономика
Новак назвал препятствия для газификации на уровне регионов РФ
Региональные программы газификации, во-первых, не учитываются зачастую при формировании тарифных решений на уровне субъекта РФ.
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Кудрявцева возмущена заменой на премии МУЗ-ТВ ее кандидатуры на Бузову
Телеведущая Лера Кудрявцева возмущена решением руководства МУЗ-ТВ заменить ее кандидатуру в качестве ведущей музыкальной премии на певицу Ольгу Бузову.
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Новая звезда YouTube: в гости к Дудю пришел Антон Лапенко
В гости к Юрию Дудю пришел актер Антон Лапенко, новая звезда российского Youtube.