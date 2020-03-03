Экономика

ВедомостиВедомости«Аэрофлот» объяснил рост выплат топ-менеджерам почти на 40%

Лишение топ-менеджмента бонусов из-за авиакатастрофы предусмотрено в KPI компании, пояснял Савельев, премии не должны были выплачиваться со II квартала и до конца 2019 г. Премии в «Аэрофлоте» выплачиваются ежеквартально, есть также годовая премия, на каждую квартальную может приходиться порядка 15–20% общего переменного вознаграждения за весь год.
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с чего всё началось
Группа «Аэрофлот» (включает «Аэрофлот», «Россию», «Победу» и «Аврору») увеличила вознаграждение руководящему персоналу в 2019 году на 38% — с 1,5 млрд до 2,138 млрд руб. в 2019 году, следует
 из годового отчета компании по международным стандартам (МСФО).
РБК05:18

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«Аэрофлот» увеличил вознаграждение руководству почти на 40%

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«Аэрофлот» объяснил рост выплат топ-менеджерам почти на 40%

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«Аэрофлот» увеличил премии топ-менеджерам вопреки майской катастрофе в Шереметьево

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