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Политика МИД: Москва не может принять предложенные США условия продления СНВ-3 Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал ультиматумом выставленные Вашингтоном условия для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. 64

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Политика Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN). 1,1K

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Общество Суд отказал в иске против перехода Волгограда на московское время Центральный районный суд в Волгограде прекратил дело по коллективному иску о признании незаконным постановления депутатов о переводе местного времени на московское, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. 117

Армия и оружие Украинские военнослужащие обстреляли из гранатомета поселок на юге ДНР Представители ДНР заявили об обстрелах поселка Заиченко на юге республики со стороны украинских силовиков в понедельник, 21 сентября.

Политика Кремль назвал ожидаемое время показа выступления Путина в ООН Как сообщало ИА REGNUM, выступления глав государств и правительств запланированы во время недели высокого уровня с 22 по 29 сентября на 75-й сессии Генассамблеи ООН. 111

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