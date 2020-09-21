Экономика
ТАСС«Аэрофлот» объявил о начале дополнительной эмиссии акций
"Аэрофлот" объявил о начале дополнительной эмиссии акций, говорится в сообщении авиакомпании. Акционеры могут осуществить преимущественное право приобретения ценных бумаг до 1 октября.
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Армия и оружие
США потребуется больше бомбардировщиков для «разгрома» Калининграда
Эксперт считает, что для победы в таких сражениях потребуются стратегические бомбардировщики, чтобы, например, уничтожить интегрированную систему ПВО Калининграда.
ПолитРоссия вчера в 22:09
Шоу-бизнес
Нижегородка Наталья Водянова вышла замуж за французского миллиардера
У Водяновой и Арно есть общие дети. При этом предложение Антуан сделал Наталье только в начале прошлого года.
Evo-rus.com 04:21
Киберспорт
В GTA V воссоздали трейлер Call of Duty: Black Ops Cold War
Фанат серии Call of Duty воссоздал трейлер Black Ops Cold War в Grand Theft Auto V. Ролик опубликовал пользователь SeverjanG на reddit.
CyberSport.ru 04:55
Культура
Антон Долин ушел из «Вечернего Урганта»
Газета.Ru 05:17
Происшествия
Мосгорсуд разрешил предъявить Фургалу новое обвинение в убийстве
Московский городской суд разрешил предъявить обвинение в убийстве бизнесмена Евгения Зори бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.
SM News Хабаровск 05:20
Кино
Студия Legendary Pictures готовит еще один фильм по «Варкрафту»
Popcornnews.ru 06:30
Политика
МИД: Москва не может принять предложенные США условия продления СНВ-3
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал ультиматумом выставленные Вашингтоном условия для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
Российская газета 05:52
Общество
В Белоруссии задержаны 442 человека на воскресных акциях
Радио Маяк 05:43
Космос
Орбиту МКС поднимут на 400 метров 7 октября
10 сентября орбита МКС была поднята на 800 метров. Тогда маневр был выполнен с помощью двигателей корабля "Прогресс МС-14".
ТАСС 06:05
Общество
Разработчик препарата от COVID-19 объяснил его высокую стоимость
Высокая цена препарата от коронавируса для амбулаторного лечения "Арепливир" обусловлена спасением с помощью него жизней пациентов, заявил председатель совета директоров фармкомпании-разработчика "Промомед" Петр Белый 21 сентября.
Известия 06:42
Политика
Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США
Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM 01:56
Общество
В номере Навального в отеле Томска проверили качество воды
Представитель администрации отеля Xander Hotel в Томске, где останавливался российский блогер Алексей Навальный, рассказала о качестве бутилированной воды, которую размещают в номерах гостиницы.
Газета.Ru 01:21
Общество
Суд отказал в иске против перехода Волгограда на московское время
Центральный районный суд в Волгограде прекратил дело по коллективному иску о признании незаконным постановления депутатов о переводе местного времени на московское, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 04:22
Происшествия
В Иркутской области в результате ДТП погибли пять человек
Иркутск, 21 сентября 2020, 13:12 — REGNUM Пять человек стали жертвами ДТП, произошедшего в Усольском районе Иркутской области.
REGNUM 06:12
Шоу-бизнес
Рита Дакота призвала подписчиков помочь ей выбраться из Турции
Известная певица Рита Дакота сделала заявление для своих подписчиков в Instagram.
CT news 04:11
Армия и оружие
Украинские военнослужащие обстреляли из гранатомета поселок на юге ДНР
Представители ДНР заявили об обстрелах поселка Заиченко на юге республики со стороны украинских силовиков в понедельник, 21 сентября.
Экономика сегодня 04:54
Политика
Кремль назвал ожидаемое время показа выступления Путина в ООН
Как сообщало ИА REGNUM, выступления глав государств и правительств запланированы во время недели высокого уровня с 22 по 29 сентября на 75-й сессии Генассамблеи ООН.
REGNUM 05:49
Общество
Пособие для безработных граждан с детьми могут сделать бессрочным
В этом месяце пособие в размере 3 тыс. рублей будет направлено примерно 2,8 млн безработных граждан с детьми, ранее говорили в пресс-службе правительства.
Газета.Ru 02:55
Общество
Сети 5G могут быть построены на российском оборудовании
Напомним, технология 5G обеспечивает существенно большую скорость передачи данных и используется, среди прочего, в беспилотных автомобилях и прочих высокотехнологичных решениях.
Новые Ведомости 04:37
Киберспорт
Фанатский ремастер Return to Castle Wolfenstein выйдет в Steam
CyberSport.ru 05:59
Технологии
Microsoft выпустила второе за год обновление для Windows 10
Американский производитель компьютеров и софта Microsoft объявил о запуске сборки вторых обновлений для программного обеспечения Windows 10 20H2.
ПРАЙМ 04:22
Армия и оружие
На юге России начались командно-штабные учения «Кавказ-2020»
Российская газета 01:57
Шоу-бизнес
Галкин опубликовал видео с 71-летней Пугачевой в страстном образе
Недавно Максим Галкин опубликовал в своем аккаунте в Instagram видеоролик со своей супругой Аллой Пугачевой.
CT news 06:12
Происшествия
В Подмосковье «заминировали» все родильные дома
Неизвестный сообщил о том, что на территории Московской области "заминированы" все родильные дома, информация проверяется.
ТАСС 06:20
Религия
Православные верующие сегодня отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные верующие сегодня отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
Дон-ТР 02:33
Происшествия
В Саратовской области зафиксирована массовая гибель воронов
Фотографии с места массовой гибели птиц публикуют местные СМИ.
REGNUM 05:01