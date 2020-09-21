Экономика

ТАССТАСС«Аэрофлот» объявил о начале дополнительной эмиссии акций

"Аэрофлот" объявил о начале дополнительной эмиссии акций, говорится в сообщении авиакомпании. Акционеры могут осуществить преимущественное право приобретения ценных бумаг до 1 октября.
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«Аэрофлот» объявил о начале допэмиссии акций

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«Аэрофлот» объявил о начале допэмиссии

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«Аэрофлот» объявил о начале SPO

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«Аэрофлот» официально объявил о начале допэмиссии

Интерфакс03:07

Банк России зарегистрировал допэмиссию акций «Аэрофлота»

ГЛАС.RU02:22

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News.ru03:49

«Аэрофлот» объявил о начале дополнительной эмиссии акций

ТАСС02:58
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