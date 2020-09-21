Международный консорциум журналистов-расследователей "Кассандра" опубликовал секретные данные подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), касающиеся сомнительных банковских операций.
Документ, предусматривающий внесение поправок в Градостроительный, Жилищный и Земельный кодексы РФ, разработали сенаторы Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и глава парламентского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев.
Владелец компании «Р-Фарм», которая тестирует и выпускает несколько препаратов для лечения коронавируса, Алексей Репик ожидает, что вторая волна заболеваемости COVID-19 может прийтись на конец ноября — начало декабря.
Первая группа добровольцев в Москве сделала прививку китайской вакциной от коронавируса в ходе третьей фазы ее клинических испытаний, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании «Петровакс».
Как пояснил Путин, принципиальное решение о том, что братская соседняя Белоруссия станет одной из первых стран, которым Россия организует поставки своей вакцины от COVID-19, было принято ранее, а теперь необходимо конкретизировать сроки его реализации, сообщает РИА Новости.