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Finam.Ru
Finam.Ru

«Аэрофлот» объявил о начале размещения допэмиссии

"Аэрофлот" начал процесс по увеличению уставного капитала компании путем размещения до 1,7 млрд новых обыкновенных акций.В источнике
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ГЛАС.RU

Банк России зарегистрировал допэмиссию акций «Аэрофлота»

ГЛАС.RU02:22
ПРАЙМ

«Аэрофлот» объявил о начале SPO

ПРАЙМ03:09
Интерфакс

«Аэрофлот» официально объявил о начале допэмиссии

Интерфакс03:07
Вестник Кавказа

«Аэрофлот» анонсировал дополнительную эмиссию акций

Вестник Кавказа03:24
Коммерсантъ

«Аэрофлот» объявил о начале допэмиссии

Коммерсантъ03:00
ТАСС

«Аэрофлот» объявил о начале дополнительной эмиссии акций

ТАСС02:28
Finam.Ru

«Аэрофлот» объявил о начале размещения допэмиссии

Finam.Ru02:25

Опубликованы данные финразведки о счетах россиян в американских банках

Международный консорциум журналистов-расследователей "Кассандра" опубликовал секретные данные подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), касающиеся сомнительных банковских операций.
РИА Новости01:46
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В Латвии пожаловались на потерю железнодорожных грузов из России

В Латвии не видят способов заменить те объемы железнодорожных грузов, которые шли из России, но после постепенно отошли из-за снижения объема перевозок нефти, нефтепродуктов и угля.
Общественная служба новостейвчера в 23:12
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Разработан закон о всероссийском сносе и изъятии недвижимости

Документ, предусматривающий внесение поправок в Градостроительный, Жилищный и Земельный кодексы РФ, разработали сенаторы Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и глава парламентского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев.
Lenta.ru03:26
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Производитель лекарства от COVID назвал сроки второй волны в России

Владелец компании «Р-Фарм», которая тестирует и выпускает несколько препаратов для лечения коронавируса, Алексей Репик ожидает, что вторая волна заболеваемости COVID-19 может прийтись на конец ноября — начало декабря.
РБК02:56
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В России начались испытания китайской вакцины от коронавируса

Первая группа добровольцев в Москве сделала прививку китайской вакциной от коронавируса в ходе третьей фазы ее клинических испытаний, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании «Петровакс».
Ведомости03:21
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Путин распорядился ускорить поставку вакцины «Спутник V» в Белоруссию

Как пояснил Путин, принципиальное решение о том, что братская соседняя Белоруссия станет одной из первых стран, которым Россия организует поставки своей вакцины от COVID-19, было принято ранее, а теперь необходимо конкретизировать сроки его реализации, сообщает РИА Новости.
Журналистская правда03:20
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В США захотели больше бомбардировщиков для «разгрома» Калининграда

Автор публикации уверен, что вместо модернизации устаревающих самолетов американским военным необходим новый тяжелый стратегический бомбардировщик, который сможет нести большое количество боеголовок.
Известия18:43
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