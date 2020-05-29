Коронавирус

РИА НовостиРИА Новости«Аэрофлот» объявил о запрете перевозки пассажиров без масок и перчаток

"Пассажиры допускаются на борт воздушного судна в защитных масках и перчатках, использование которых обязательно в течение всего времени нахождения на борту", — отмечается в сообщении. При этом замена масок и перчаток должна осуществляться каждые три часа.
Читать в источнике
Комментировать13

Подробнее о событии

Пассажиры авиакомпании «Аврора» с 3 июня будут летать в масках и перчатках

ТАСС00:19

«Аэрофлот» объявил о запрете перевозки пассажиров без масок и перчаток

РИА Новостивчера в 16:43

«Аэрофлот» ввел для пассажиров «антикоронавирусные» правила

Интерфаксвчера в 14:43

«Аэрофлот» начнет предоставлять маски пассажирам при необходимости

Известиявчера в 14:19

«Аэрофлот» меняет правила обслуживания пассажиров. Вставать с мест будет нельзя

URA.Ruвчера в 14:09

«Аэрофлот» внес временные изменения в порядок обслуживания пассажиров

Агентство Москвавчера в 13:54

«Аэрофлот» объявил о запрете перевозки пассажиров без масок и перчаток

РБКвчера в 16:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 00:52, Ашберн
Общество

В Подмосковье смягчили ограничительные меры

Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая.
Lenta.ru вчера в 13:17
227
Авто

Представили устройство, способное превратить любое авто в электрокар

Для переоборудования нужна будет только новая система High Power Density, на которую будет распространяться многолетняя гарантия, и аккумуляторная батарея.
Car.ru вчера в 00:05
2
Гаджеты

Honor представил в России смартфон Honor 30S

На онлайн-презентации новинок бренда Honor была представлена модель Honor 30S, дополнившая линейку топовых Honor 30 и Honor 30 Pro+ На онлайн-презентации бренда Honor была представлена бюджетная модель серии Honor 30 – смартфон Honor 30S.
TechFusion вчера в 13:07
12
Кино

Звезды «Властелина колец» снова соберутся вместе

Звезды фильма «Властелин колец» соберутся в видеочате на YouTube-канале актера Джоша Гэда, трансляция пройдет 31 мая, сообщается в анонсе события.
Sibnet Новости вчера в 23:25
4
Общество

Собянин предложил прогулки в Москве по графику

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным предложил в тестовом режиме разрешить прогулки в Москве по графику.
RT на русском 27 мая в 09:04
3K
Экономика

Рост безработицы в России в три раза посчитали возможным

Уровень безработицы в России может вырасти в три раза.
Lenta.ru вчера в 17:50
161
Технологии

Huawei нашла замену YouTube для своих смартфонов

Huawei заменит на своих смартфонах YouTube видеохостингом Dailymotion, который будет помогать развивать собственный сервис компании Huawei Video.
МонаВиста вчера в 11:09
14
Общество

В Москве разъяснили порядок поездок в непродовольственные магазины

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире Первого канала заявил, что для поездок в непродовольственные магазины, которые откроются в столице с 1 июня, нужно будет использовать цифровые пропуска категории «По иным целям».
RT на русском вчера в 08:18
1,6K
Общество

Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка

Интерфакс вчера в 13:02
60
Игры

The Last of Us: Part II займет много места на жестком диске PS4

Srnsk 27 мая в 23:39
36
Политика

ПАСЕ решила проверить Конституцию России

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решил проверить поправки в Конституцию России.
Lenta.ru вчера в 09:47
2,3K
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске показала, как выглядела певица во время болезни

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья периодически делится в социальных сетях воспоминаниями о своей родственнице.
Bimru.ru вчера в 06:21
12
Шоу-бизнес

Евгения Лоза разводится с мужем

Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
46
Космос

Создана первая карта электрических токов в атмосфере Марса

Астрономы впервые составили карту электрических токов, пронизывающих атмосферу Красной планеты.
Вести.Ru 27 мая в 09:44
Армия и оружие

В США описали шесть видов космического оружия

Центр стратегических и международных исследований США выделил и описал шесть видов космического оружия.
Ferra вчера в 08:01
4
Космос

Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды

SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости 27 мая в 16:50
1,4K
Гаджеты

AMD переносит Zen 3 на 2021 год

Новые слухи опровергают эту информацию и указывают, что Ryzen 4000 выйдет в 2021 году, и они уже будут на техпроцессе 5 нм.
Astera вчера в 10:22
1
Путешествия

Россияне смогут отдыхать за границей не раньше осени

С 15 июня ждет россиян Хорватия. Откроет границы скоро и Турция, для которой туризм является системообразующей отраслью экономики.
Inc-news.ru 27 мая в 06:45
822
Наука

Помочь в изучении тональных языков может не только музыка

Когнитивные нейробиологи из Китайского университета Гонконга узнали, что носители кантонского языка имеют особенное развитие гена ASPM, и они лучше воспринимают лексические тона – тонкие изменения уровня тона, определяющие значение слова.
Популярная механика вчера в 10:09
Происшествия

В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков

RT на русском вчера в 21:56
66
Кино

«Соник в кино» получит сиквел

Paramount Pictures и Sega Sammy заключили соглашение о производстве второй части фильма «Соник в кино».
CyberSport.ru вчера в 23:54
Игры

Студия Arkane празднует юбилей и бесплатно раздает Arx Fatalis

Более трех недель компания Bethesda будет праздновать двадцатилетие Arkane.
Srnsk вчера в 20:24
4
Шоу-бизнес

Моргенштерн показал себя до того, как сбросил 20 килограммов

За прошедший период Моргенштерн смог не только похудеть, но и заработать кучу денег, приобрести и обустроить шикарный дом и набрать 4,4 миллиона подписчиков в Instagram.
StarHit.ru вчера в 09:00
2
Политика

Трамп подписал указ о регулировании деятельности соцсетей в США

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей в стране.
Российская газета вчера в 17:01
74
Авто

Названы самые лучшие подержанные кроссоверы за 600 тыс. рублей

Москва, 28 мая 2020, 09:47 — REGNUM Рейтинг кроссоверов на вторичном авторынке России за 600 тыс. рублей составили специалисты портала Usedcars.ru.
REGNUM вчера в 02:47
9
Общество

«Ведомости» сообщили о смене покупателя

Газета «Ведомости» сообщила об изменениях в составе покупателей издания. Журналисты «Ведомостей» ссылаются на источники.
BFM.ru вчера в 14:57
15
Здоровье

Названы способы не заразиться коронавирусом в общественных местах

С ослаблением ограничительных мер и открытием фитнес-центров, кинотеатров, салонов красоты и других заведений с массовым скоплением людей, следует соблюдать ряд правил, чтобы не заразиться коронавирусом, рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
Известия вчера в 23:33
15
Происшествия

В Перми супружеская пара обманула дольщиков на миллиард рублей

Вести.Ru 26 мая в 05:13
37
Армия и оружие

Военные водители празднуют 110 лет основания автомобильных войск

Российские автомобильные войска больше века доставляют важные грузы, медицинское оборудование и боеприпасы в любую точку страны и мира.
РЕН ТВ 00:44
Энергетика

Поставки российского газа через Польшу упали до нуля

Транзит российского газа через Польшу по маршруту «Ямал — Европа» полностью остановился.
Lenta.ru вчера в 03:22
2,4K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное