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РИА Новости«Аэрофлот» объявил о запрете перевозки пассажиров без масок и перчаток
"Пассажиры допускаются на борт воздушного судна в защитных масках и перчатках, использование которых обязательно в течение всего времени нахождения на борту", — отмечается в сообщении. При этом замена масок и перчаток должна осуществляться каждые три часа.
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