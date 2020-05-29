"Пассажиры допускаются на борт воздушного судна в защитных масках и перчатках, использование которых обязательно в течение всего времени нахождения на борту", — отмечается в сообщении. При этом замена масок и перчаток должна осуществляться каждые три часа.

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