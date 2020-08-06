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Коммерсантъ
Коммерсантъ

«Аэрофлот» объявил об отмене ряда международных рейсов в августе

Компания «Аэрофлот» объявила об отмене части регулярных международных рейсов до 31 августа. Со списком направлений можно ознакомиться на сайте перевозчика. Расписание изменили из-за ограничений в связи с коронавирусом.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

«Аэрофлот» отменил несколько международных рейсов в августе

РИА Новости05:51
РБК

«Аэрофлот» отменил рейсы на август в закрытые страны

РБК03:31
Национальная служба новостей

«Аэрофлот» отменит часть международных рейсов до конца августа

Национальная служба новостей02:18
Коммерсантъ

«Аэрофлот» объявил об отмене ряда международных рейсов в августе

Коммерсантъ02:39
ТАСС

«Аэрофлот» отменит часть ранее запланированных международных рейсов до 31 августа

ТАСС02:33
Агентство Москва

«Аэрофлот» отменит часть международных рейсов до конца августа

Агентство Москва02:19
Эхо Москвы

Авиакомпания «Аэрофлот» отменяет в августе рейсы в страны, закрытые для въезда из-за пандемии коронавируса

Эхо Москвы04:05

Nord Stream 2 AG оценит иск немецких экологов

Оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG принял к сведению и оценит иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe против разрешения на эксплуатацию газопровода, сообщили РИА Новости в компании.
Nord Stream 2 AG оценит иск немецких экологов
РИА Новостивчера в 12:10
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
Газета.Ruвчера в 13:27
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Деррик Льюис плюнул в еду Алексея Олейника

Все знают, что не нужно злить повара и официанта, чтобы они не плюнули в ваш заказ, и Алексею Олейнику стоит с предельной осторожностью отнестись к еде, которой UFC обеспечивает своих бойцов перед поединком.
FightTime.ru02:32

В Белоруссии задержали главу штаба соперницы Лукашенко

Белорусские силовики задержали Марию Мороз — руководителя избирательного штаба кандидата в президенты страны Светланы Тихановской, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря политика Анны Красулиной.
Рамблер06:00
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Железнодорожное сообщение Абхазии и России возобновится с 7 августа

Железнодорожное пассажирское сообщение между Абхазией и Россией возобновится с 7 августа, сообщил первый заместитель гендиректора предприятия «Абхазская железная дорога» (АЖД) Алхас Вартагава.
Коммерсантъ06:57
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Вышел трейлер первого сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками»

На YouTube-канале HBO Max опубликован в высшей степени впечатляющий официальный трейлер научно-фантастического шоу "Воспитанные волками" (Raised by Wolves) - первого сериала "отца" "Чужих" Ридли Скотта, над которым он поработал как режиссер.
Российская газета03:51
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Россия за пять лет уничтожила более 36 тыс. тонн санкционных продуктов

Россия за пять лет (с 6 августа 2015 года) уничтожила 36,17 тысячи тонн продукции, которая незаконно поступила из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго, сообщает Россельхознадзор.
Интерфакс02:45
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